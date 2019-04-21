叔本華的人生智慧：不必謙虛，只管驕傲

文：阿圖爾・叔本華（Arthur Schopenhauer）

不必謙虛，只管驕傲

人類天性中的愚蠢，還生出了另外三根不同的新芽：野心、虛榮和驕傲。

虛榮和驕傲的差別在於：驕傲是堅信自己在某一方面擁有至高無上的價值；而虛榮是渴望別人相信自己具有某方面的價值，通常還伴隨著一種隱祕的希望——希望透過喚起別人的確信，最終能使自己同樣確信。

驕傲源於內，是對自我的一種直接的欣賞。虛榮則是渴望能從外界間接獲得這種自我欣賞。

虛榮自負的人通常喜歡誇誇其談；驕傲自大者則多半沉默寡言。但是虛榮的人既然一心爭取別人的認可，那麼就應當意識到，就算自己的確有很好的談資，但也許保持適當的沉默，比聒噪更容易獲得他人的好感。

不是任何人都能成為驕傲的人，普通人只能做做樣子，他們很快就會放棄扮演驕傲，回到自己的本來面目。唯有堅定不移地確信自身具有無與倫比的價值和特殊重要性，才會讓一個人產生君臨天下般驕傲的感覺。當然他的這份確信很有可能只是誤會，或是性格使然，但只要他對自己的價值深信不疑，就無損他的驕傲。根植於信念的驕傲，就像其他形式的知識，已然成為一種客觀存在的品質，而非我們的主觀意識。

虛榮是驕傲最大的敵人，也是最大的障礙。驕傲的前提條件就是對自己的價值確信不疑，而虛榮則是為了博取他人的讚揚，從中獲得對自我價值的肯定，處心積慮討好別人，四處逢迎。

驕傲常常引來詆毀和抨擊。但我猜想，那些會去詆毀、抨擊別人的，多半是那些自身沒什麼可驕傲的人。

考慮到大多數人的厚顏無恥，但凡自己具有任何長處或優點，就應該把它們牢記於心——如果我們善意地忽略自己的優勢，與其他人過從密切，那麼那些人肯定會把我們當作同等級的自己人對待。

我要特別提醒那些最卓越的人，卓越是一種純粹的個人天性，不像勳章和頭銜，時刻都要引人注意。要知道，過分隨和反而容易讓人輕視，就像羅馬人過去常說的，「愚人倒來教導智者」；或是像阿拉伯諺語說的，「若你紆尊降貴跟一個低賤的人開玩笑，他很快就會蹬鼻子上臉」；當然還有偉大的賀拉斯也教導了我們：「該你得的榮譽，就千萬不要客氣。」

當謙虛成為一種「美德」，愚人反倒獲利最多——謙虛若是美德，那豈不是人人都得把自己說成是個傻瓜才行？謙虛實際上拉近了人們之間的差距，彷彿這個世界上就只有傻瓜似的。

最廉價的驕傲是民族驕傲，也就是所謂的「民族自豪感」——如果一個人宣稱為他的國家或民族自豪，那只能說明他本身並沒有什麼可值得驕傲的，否則也不會抓著那些千百萬人共有的東西引以為榮。

有個性、有見識的人，會更清晰地發現自己民族的缺點，因為這些缺陷就暴露在他眼前。但一個可憐的傻瓜自身沒什麼可令他驕傲的，就只能把自己所屬的國家、民族當作最後依靠，為其感到驕傲。他為自己的自卑找到庇護，隨時準備拚死為其錯誤和愚行進行辯護，不分青紅皂白，連其缺點也誓死捍衛。舉個例子，倘若你用一種理所應當的輕蔑口吻提及英吉利民族的愚蠢和偏執，你就會發現五十個英國人裡也很難找出一個人贊同你，即便有那麼一個，也只能說他大概剛好是個理智的人。

德國人沒有民族自豪的情結。就像大家一致認可的，這充分說明了德國人是誠實的民族！但也有一些可笑的人——主要是那些「德意志兄弟」和政客們，裝模作樣地宣稱為德國感到驕傲，曲意奉承、蠱惑人心，其實只是為了誤導國民，多麼的虛偽！他們甚至說德國人發明了黑色火藥，我也對此抱持懷疑態度。

利希滕貝格曾問：「為什麼沒幾個人會冒充德國人？一般人似乎更喜歡冒充法國人或英國人，這是為什麼？」我想也許這就是因為個性遠比民族性更重要，在任何情況下，都應當最先考慮個人的獨特個性。既然我們無法在不涉及若干民眾的前提下去提及國民性，那麼就根本無法做到在高聲讚揚的同時，還能保持誠實。

在每一個國家，人類那些卑劣、剛愎自用、做作等天性，都集中以某種形式表現出來，這就是所謂的「民族性」或「國民性」。我們厭煩這個民族、讚揚那個民族，再轉而追捧另一個民族，每個民族都在嘲笑別的民族，這不過是以五十步笑百步而已。

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書籍介紹

本文摘錄自《從悲劇中開出幸福花朵的人生智慧：叔本華（全新譯本）》，方舟文化出版

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作者：阿圖爾・叔本華（Arthur Schopenhauer）

譯者：木云、林求是

風靡全球的哲學入門經典，叔本華暢銷代表作。

全新譯稿淺白易懂，火爆熱賣權威定本。

重新劃分章節、新增標題，閱讀邏輯更清晰明瞭。

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叔本華曾說：「一個精神世界豐富的人，就連在獨處時，都能在自己的思想和想像中自得其樂。換句話說，一個人內在擁有的東西，是決定他幸福與否的關鍵。」——如此燦爛的句子，竟出自這位被後世定位為悲觀主義的哲人口中。

叔本華這人乍看悲觀，實則通透又奇妙。

他的一生飽受憂鬱折磨，卻寫出了關於幸福人生的箴言。

這本《從悲劇中開出幸福花朵的人生智慧——叔本華》是他晚年的最高傑作，

可謂追求幸福者的聖經、迷茫者的燈塔、哲學的入門經典。

也正是這本通俗實用的小書，使叔本華成為享譽全世界的哲學家。

他在書中逐層講述有關健康、財富、名聲、榮譽、養生，

以及待人接物應遵守的永恆法則。

更透過三大終極問題：

「人是什麼？」、「人有什麼？」、「你在他人眼中是什麼？」

帶領我們共同思考幸福人生的真諦，處處閃耀著智慧的光芒。

Photo Credit: 方舟文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航