政府繼續用「大拜拜」的心態管理，六輕氣爆不會是最後一次

環境資訊中心記者孫文臨報導

台塑麥寮六輕廠區的台化芳香烴三廠7日下午發生氣爆。經濟部工業局強調「沒有工安就沒有石化」，六輕總體檢團隊也將針對製程安全進行滾動式檢討，由各法規主管機關追蹤改善。

不過，擔任環保署六輕監督委員會委員的台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華認為，政府只顧發展產業，卻又沒控管方法，「把問題責任都丟給環保署，經濟部根本就是瀆職。」她並指出，若問題沒有辦法解決，不只六輕，中油、中鋼的工安意外都可能重演。

Photo Credit: 中央社

六輕再氣爆引發火災 議員怒：乾脆停廠

2019年4月7日下午2時5分，雲林縣麥寮台塑工業區台化芳香烴三廠發生氣爆，台塑企業發出新聞稿表示，事故肇因於芳香烴三廠製程200區的LPG（液化石油氣）管線洩漏引發火災。

根據六輕公安網及雲林縣政府的新聞資料，此次事故是六輕工業區十年來發生的第十六起公安意外，光是2011年內就發生六起火警，平均每兩個月發生一次事故。雲林縣議員黃淑鈴指出，如果台塑花了146億還是做不好，那應該乾脆停廠，「作為麥寮的居民真的很可憐，作為一個民意代表我覺得很丟臉。」

8日在麥寮鄉公所的六輕氣爆災後說明會上，台塑六輕管理部副總經理陳文仰承諾負責後續賠償，並代表台塑企業向民眾道歉。雲林縣長張麗善則指出，六輕的主管機關是經濟部工業局，中央應成立事故調查監督小組，並成立國家級的六輕災害應變中心。

六輕十年連環爆 經濟奇蹟成工安危機

六輕位於台灣雲林縣麥寮鄉離島式基礎工業區，全名是第六套輕油裂解廠，由台塑集團開發營運，為台灣第一座民營的煉油廠，麥寮台塑工業園區在1994年正式動工，1998年開始營運，以填海造陸的方式，分四期建造出總面積達2255公頃，曾是全球最大的單一石化園區。

台塑石化公開的資料顯示，六輕一到四期總投資達7551億元，在2014年產值已達1兆5870億元，廠區內包含台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化纖、台塑石化等11家公司，而本次事故發生的台灣化纖芳香烴廠年產量達360萬公噸。

六輕近十年來工安意外列表，圖左標示處為本次事故工廠 | 孫文臨製

村長機警防災 仍炸出民眾對於政府的不信任

距離爆炸地點約五公里的中興村村長許再發表示，當時他們聽到了一小一大的爆炸聲響，地表好像發生地震一樣明顯晃動，他立即依照自主防災的演練進行廣播，呼籲村民冷靜並做好疏散的準備，盡量待在屋內，若有外出則務必配戴口罩。

許再發說，這已經不是六輕第一次發生爆炸意外，2010年就有發生過爆炸，但這次的事故地點離村落較近，因此感覺更加嚴重。

許再發進一步指出，爆炸當時就有看到化學泡棉炸開、四散各處，村子裡很多魚塭都出現一層漂浮物，「看起來油油的也不知道是什麼。」麥寮海豐村長陳連對也說，事故地點距離村里的魚塭鄰僅約一公里，許多魚塭水面都浮上一層油等異物，直指這是本次氣爆所造成的損害。

雲林縣淺海養殖協會理事長林進郎則表示，台塑口口聲聲說洩漏的只是瓦斯燃燒後無毒性，雖然環保局也說空氣品質監測無異狀，「但真的那麼簡單嗎？我是覺得不以為然。」林進郎指出，鄰近的淺海養殖以牡蠣為主，牡蠣非常脆弱，受到驚嚇可能就會死亡，但這並非一兩天就能知道，若未來有損害也難求償。

通報系統失靈 居民是否避難、停課無所適從

林進郎強調，台塑這次的對外說明僅是安撫民眾的公關手法，台塑企業安衛環中心的專業人士卻沒有對外做詳細的說明，燃燒的管線材料和氣體是什麼都不清楚，林進郎指出，這次事故顯示通報系統失靈，事發後要不要避難，有沒有毒化物逸散，一般民眾根本都不曉得，發新聞稿大家也不知道，應該要積極地讓地方居民知道，才能解除地方的疑慮，他認為六輕的公開和監督機制仍然不足，迴避內部資訊公開化的企業責任。

麥寮鄉民代表吳明宜則說，爆炸當時就好像被炸彈打到一樣，先是聽到像是墜機的音爆，然後感受到強烈的震波，五、六公里外都有從六輕炸飛的防火泡棉。她表示，六輕的公安事件已經發生過很多次，縣府和台塑卻仍沒有更好的處理方式；附近學校老師都在詢問，事故污染狀況不明朗前是否應該停課，但雲林縣府並無宣達，只好先以發放口罩避免學生外出作因應。

吳明宜也說， 在麥寮鄉公所召開的討論會上，台塑方面提供的資訊完全不充足，「到目前為止當地居民仍對於最新狀況不了解，不知道污染的真相也不曉得災害的處理。」

會後，當地居民和民意代表提出四點聲明，包含工安意外發生後需迅速通報地方，以達到快速疏散民眾及救災工作、台塑六輕需盡速清查老舊管線數量並撤換有問題之管線徹底預防意外再度發生、賠償機制及受災認定從寬並由麥寮公所成立對口單位協助受災民眾申請賠償、台塑六輕需盡快落實撤離災害現場路線以備不時之需。

法扶專案針對長期空污受害者 職安署發停工公文

此外，法律扶助基金會今日（9日）成立「六輕空污受害者法律扶助專案」。法扶總會專員梁弘儒表示，法扶基金會過去處理RCA及中石化安順廠等公害案件，涉及流行病學、毒理學研究等複雜條件，加上受害者分散在麥寮、台西等地。他說，基金會將就民事損害賠償訴訟提供法律扶助，將會於雲林召開說明會，若有居民有需求也可主動與雲林分會（電話：05-636-4400）聯繫。

雲林縣政府透過新聞稿指出，將依空污法第32條重罰500萬元，張麗善並指示成立事故調查小組，三天內提出事故原因與真相、要求六輕進行管線總體檢，提出具體管線汰換等相關策進工程、若鄰近漁塭民宅有損害，由六輕全責修復、在調查報告出爐前，事故發生範圍內勒令停工，且要求六輕研議成立國際級的災害應變小組等六大指示。

勞動部職業安全署中區職安中心表示，事故現場已經先對ARO-3廠的200區LPG槽周遭處以局部口頭停工處分，這兩天跑完行政流程就會發出勒令停工的公文，停工之後若台化提出復工計畫，必通過職安署的審核才會准許復工，職安署也持續派人在事故現場關切。

台化芳香烴三廠內部配置示意圖，事故發生為200區LPG管線氣爆 | 圖片來源：環保署提供

六輕監督委員陳椒華：不是單一事件，未來有機會重演

環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農說，經濟部工業局去年開始針對麥寮台塑六輕工業區展開為期三年的總體檢，每三個月開一次六輕監督委員會會議，對於廠區內管線的檢查及汰舊換新提出建議與討論。他本身即是委員會的召集人，但六輕的量體很大，加上臨海又管線老舊，仍無法完全預防公安意外，只能盡全力防範事故發生，並減少污染外洩的風險。他認為，這次天然氣外洩氣爆事件，沒有波及廠區周圍的毒化物已是不幸中的大幸。

陳椒華也表示，麥寮工業區有60多處大大小小不同製程的工廠，設備元件使用了20年以上很容易因為老舊出問題。她說，3月23日中國的江蘇化工廠發生爆炸，在3月25日的監督委員會上她就有建議台塑六輕應該要注意，但六輕監督委員會基本上只能建議，但能否落實卻是未知數，她指出，過去六輕的體檢也辦過很多次，但都像是大拜拜，不能真正解決複雜的問題。

陳椒華認為，政府只顧發展污染產業，卻又沒辦法好好控管，不管是法規的漏洞或人力的不足，「把問題責任都丟給環保署，經濟部根本就是瀆職。」若沒有辦法解決，這次的氣爆不會是單一事件而會一再發生，且不只是台塑六輕，中油、中鋼等工廠也都有發生事故的風險，是政府機制應要解決的問題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航