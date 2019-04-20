維尼看過來：蜂蜜愛好者一定要知道的六大撇步

文：黃齡誼

聽說蜂蜜會有抗生素或農藥殘留的問題？市面上假蜜流竄，到底如何選擇？蜂蜜結晶了就不能吃嗎？蜂蜜不是糖，糖尿病患可以盡量享用？用途多樣的蜂蜜廣受人們喜愛，但蜂蜜究竟要怎麼買、怎麼吃，你真的瞭解嗎？現在就跟著《食力》一起來看看蜂蜜愛好者一定要知道的六大撇步！

2015年7月底，知名連鎖茶飲店50嵐所使用的進口原料蜂蜜被驗出抗生素殘留，據農糧署表示，當年截至當時為止已抽驗395件國產蜂蜜，皆無驗出抗生素，不過其中有9件農藥殘留，比例約為2.3%，也使民眾關注到蜂蜜的食安問題。

其實目前台灣蜂農大多不再使用抗生素，僅有少數蜜源植物造成的農藥殘留問題，雖然國內蜂蜜被驗出農藥殘留的比例不高，但仍有少數案例發生。國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文認為，比起國產蜂蜜，由於進口蜂蜜的產地法規可能較鬆、辨別蜂蜜攙假的技術又未臻成熟，品質反而更難把關，也是我國應該加強管理的部分。

除了抗生素、農藥殘留問題之外，蜂蜜最常見的食安問題就屬摻混造假了，陳裕文表示，雖然吃到糖水混充的調和蜂蜜不會對健康有立即的危害，但缺乏了消費者原本希望從蜂蜜攝取的健康保健成份，且長期食用過多也會對健康有不良的影響，因此他仍認為以高果糖糖漿製成的調和蜜不應以「蜂蜜」為名。

面對市面上眾多假蜜流竄，消費者又難以輕易辨別的情形，陳裕文建議消費者選購有標章認證的產品。除了農委會輔導台灣養蜂協會辦理的「國產蜂產品證明標章」之外，宜蘭大學也與業界合作推出「台灣優質純蜂蜜」，兩種認證皆會逐批檢驗農藥、抗生素，以及蜂蜜品質，對消費者較有保證。

而買回家之後，蜂蜜該如何保存呢？結晶了是不是就不能吃了？陳裕文表示，雖然蜂蜜在常溫下就可以長期保存，不過若是保存溫度愈低，蜂蜜的品質就劣化得愈慢，因此若是沒有要立即食用，可以將蜂蜜儲存在冷凍庫中，只要保存溫度夠低（約-20度C左右），一般蜂蜜不但不會結晶，更能減緩品質下降的速度；另外有些易結晶蜂蜜無論於常溫或冷凍都會結晶，陳裕文仍建議可冷凍保存避免品質劣化。而若是家中蜂蜜不慎結晶了，其實也不用擔心，只要用溫水隔水加熱使其融化即可；其實，結晶蜂蜜也是西方國家常見的產品，無論是用來塗抹麵包或沖泡茶飲都很方便。

不過，食用蜂蜜時需要特別注意，若是用過熱的水沖泡，會使蜂蜜中有益健康的成分（如酵素、維生素等）受到高溫破壞，如此一來蜂蜜便喪失了原有的營養保健功能，非常可惜！另外，1歲以下的嬰兒與糖尿病患這兩種族群在食用蜂蜜上都需要特別注意，因為嬰幼兒有食用蜂蜜而中毒的風險，最好避免食用，而糖尿病患則要注意別因蜂蜜天然、健康就忽略了醣類攝取量，畢竟蜂蜜仍是由果糖與葡萄糖所組成，過量食用仍會造成負擔。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航