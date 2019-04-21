《殺了七個人之前》：同時照顧死囚和執行死刑的獄警，為何變成殺人犯？

牧羊人和屠夫，兩者都是仰賴動物為生的行業。不同的是，牧羊人放牧羊隻，並以牠們的羊毛與羊奶生產成品；但同樣的羊隻到了屠夫手中，就成了待宰羔羊，最終變成羊肉販賣。要一個已與羊群建立情感的牧羊人，親手宰殺牠們，這就是本片主角面臨的心境。

《殺了七個人之前（Shepherds and Butchers）》是一部2016年上映的南非電影，改編自1987年的真人真事，故事描述主角李奧在路上無預警射殺七名黑人，被檢方以謀殺罪起訴，並極有可能被判處死刑。一位主張廢死的人權律師韋伯接下這個案子，在辯護過程中主張李奧心神喪失，並試圖找出李奧殺人真正的動機。

親手執行自己曾經照顧的死囚

1987年的南非參與安哥拉內戰邁向第12個年頭，李奧為了躲避參戰，在17歲時選擇成為獄警。在工作的第一天，典獄長就指派李奧護送一位死囚上絞刑台，而1987這一年，南非總共處死164名犯人，創下歷年最高紀錄。李奧在一次下班途中，突然射殺一台小巴士上的七名黑人，檢方因充分握有李奧殺人的證據，於是將他起訴。

替李奧辯護的韋伯律師，在這起大眾矚目的案件中，由於李奧聲稱不記得案發的過程，而主張他是在無意識狀態下殺人。此外，韋伯在調查案情的過程中，得知死囚都是由獄警照顧，再將他們送上絞刑台的消息，韋伯認為這很可能是造成李奧精神崩潰的原因。

在法庭上，面對不願透露殺人動機的李奧，韋伯慢慢的從李奧工作的第一天問起，其中包含李奧曾照顧過一位與自己同年齡、同樣有女兒的犯人，再到李奧上班的最後一天，連續三天共處死21位死囚，顯示李奧長期處於高壓狀態下。

另一方面，檢方則舉出李奧曾在行刑場嬉戲等行為，甚至點煙放在屍體的嘴上，表示李奧其實享受這份工作。一時之間，李奧的心理狀態撲朔迷離，也成為檢辯攻防的焦點，而聲稱毫無記憶的李奧，只說出在案發現場，聽到絞刑台地板打開的聲音，以及聞到絞繩難受的味道⋯⋯

帶有巨大創傷的國家權力工具

這部片在前面短短幾分鐘，就已經說明李奧是殺人兇手，可以說是一起罪證確鑿的刑事案件，韋伯律師對這個事實也毫無爭執。既然如此，在這一小時半的片長，爭論的究竟是什麼呢？從結果來看，李奧殺了七個人顯而易見。但韋伯律師想告訴大家的是，原本生活正常的李奧，成為國家體制下的獄警後，才演變成現在的瘋狂殺人犯。

一個17歲的少年，就要親自目睹絞死犯人的畫面，而或許在處刑前，他們還一起在監獄中相處好些日子。在片中韋伯的妹夫皮耶是一個在安哥拉作戰的探員，他同樣飽受戰爭後所帶來的創傷困擾，皮耶曾說，在戰場上要擊殺陌生人已經很困難，更何況是親自將認識的人處死，可見得李奧承受相當大的精神壓力。

法官最後所下的判決，檢方對韋伯說這是一個「雙方都不滿意的判決」，也可能是一個讓台灣民眾不滿的結果。然而，就如同片名所言，試著從「殺人之前」的角度，去了解體制和環境對犯人所產生的影響，而這往往是容易被忽略的環節。當李奧反覆著行刑的動作，都是國家賦予他的權力，並同時對他造成傷害。

當制度殺人，需理性思考死刑存廢

另一方面，仔細看會發現這部片的死囚絕大多數是黑人，而1987年仍處於南非實施種族隔離政策（1948-1994）期間。雖然這部片並未直接觸及種族問題，可以思考的是，種族隔離同樣是國家制度所造成問題，導致大量黑人因此判刑入獄，國家的權力若沒有受到節制，一個正常人在錯誤的制度下，都可能失去理智。

死刑存廢一直是我國爭論不休的議題，這部片用詰問證人的方式，帶出加害者的故事，也提供一種思考的觀點。另一方面，被害者家屬所說出的話和處境，也表現出一些值得討論的議題。在情緒、輿論當頭之前，不妨透過這部片沉澱思緒，相當值得一看。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航