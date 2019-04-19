一個「通俄」，各自表述：報告說川普跟俄國有關係，但不等於有罪

美國司法部在華盛頓時間18日召開記者會，公布「通俄門」的修訂版調查報告。報告指出，數名與俄國政府有關聯者也與川普競選團隊有關係，但證據不足以構成刑事起訴。另外，也提出新的細節，指川普企圖妨害調查，但最後大多失敗，因此對於川普是否妨害司法一事，報告「沒有結論」。這樣的結果讓川普支持者大為振奮，民主黨等反對者則要求司法部交出完整報告。

攸關美國總統川普任期的「通俄門」調查案在3月22日宣告結束，美國司法部長巴爾（William Barr）在4月18日上午召開記者會，公布特別修訂過的通俄門報告。整起調查由特別檢察官穆勒（Robert Mueller）執行，這份488頁的報告有部分內容被隱藏以保護敏感資訊。

《法新社》整理3大重點：

重點1：俄羅斯有沒有干預2016年美國總統大選？有

報告中寫道：「俄羅斯政府廣泛並有系統地干預2016年總統大選。特別檢察官的調查證實，俄國主要透過兩個層面干涉2016年總統大選。」

「首先，一個俄國實體發動社群媒體宣傳，支持總統候選人川普並打擊另一候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。第二，俄羅斯情報單位以電腦入侵希拉蕊競選團隊單位、職員及志工工作，並釋出所竊文件。」

重點2：川普團隊有沒有與俄國密謀？證據不足

報告表示，川普圈子與俄羅斯間有數名聯絡人，而競選活動「料將透過俄羅斯努力竊取並公布的資訊，獲得選舉上的益處」。但報告也說，這些行為並不等於犯罪陰謀。

「與俄國間的聯繫包括商業關係、提供競選協助、邀請川普與（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）會面、邀請競選團隊成員與俄國政府代表會面、尋求促進美俄關係的政策立場。」

「調查雖發現數名與俄國政府有關聯者，而這些人又與川普競選團隊有關係，但證據仍不足以構成刑事起訴。」

重點3：川普有沒有妨礙司法？沒有結論

調查報告最引起討論的是報告提供了關於川普「妨害司法」的新細節，報告詳述川普如何試圖迫使下屬開除穆勒、指示閣員公開為他證明清白，並打算特赦一名前幕僚以防他與特檢合作。

報告說：「川普努力影響調查，最後大多失敗，不過這主要是因為總統周遭的人拒絕從命或答應他的要求。」

《中央社》報導，根據調查報告，美國總統川普在將近2年前曾要求開除穆勒，但當時的白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）不願事態擴大而拒絕川普的要求。

調查報告中指出，當時媒體報導特別檢察官穆勒正在調查川普總統是否妨礙司法，川普於是在2017年6月17日打電話給當時的白宮法律顧問麥甘，「指示麥甘電告代理司法部長，指稱特檢利益衝突，必須撤換」。報告中說：「然而，麥甘並未執行川普的指令。」

調查報告也詳述，川普得知穆勒被任命為特別檢察官後，爆粗口表示通俄門調查會毀了他的任期。文件形容川普癱坐椅上說：「我的天啊，這太恐怖了，我的總統任期玩完了，我完了（I'm fucked）。」然後川普遷怒當時也在場的司法部長塞申斯（Jeff Sessions），責備他怎會讓穆勒出任特別檢察官。川普說：「你怎能讓這種事發生啊？傑夫（塞申斯名字），司法部長不就是來保護總統的嗎？」

《中央社》報導，特別檢察官穆勒在調查報告中說，根據證據，他無法宣布川普總統並未妨礙司法。穆勒表示：「經過徹底的事實調查，如果我們有信心說川普總統並未妨礙司法，我們一定會這麼說。然而，根據事實以及適用的法律標準，我們無法得到這樣的結論。」

The Trump administration posted an unsearchable pdf of the Mueller report so it would be harder for you to read.



We made it easier. Here’s a searchable version: https://t.co/0QWPT5IQVP — Cory Booker (@CoryBooker) 2019年4月18日

川普開心推文：沒有共謀、沒有妨礙司法

這份通俄門報告沒有明確結論，美國總統川普支持者認為還他清白，反對者指內有川普妨礙司法的證據，一份報告，各自表述。

司法部長巴爾在記者會上表示，通俄門調查報告並未認定川普的競選團隊曾與俄羅斯串通，川普也並未妨礙通俄門的調查工作。這項聲明讓川普再次開心推文重申「沒有共謀、沒有妨礙司法」，還模仿正夯的「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）推圖指「遊戲結束」（Game Over）。

pic.twitter.com/222atp7wuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月18日

川普與其支持者對於通俄門報告並未證實川普與俄羅斯共謀大為振奮。白宮資深顧問、也是川普最忠實支持者康威（Kellyanne Conway）就向媒體表示，報告結論應能讓人民對民主大感信心，也能對川普團隊沒有與俄羅斯共謀感到開心。

民主黨批評：司法部沒公開完整報告，川普還試圖阻擋調查

但是，川普反對者質疑美國司法部沒有公布完整版報告，也強調川普試圖阻撓調查。

美國司法部公布的是刪減過的報告，不少民主黨政治人物與自由派媒體就質疑巴爾身為司法部長卻為川普個人服務。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就推文指控巴爾「表現得像川普的個人律師，而非美國司法部長」。眾議院司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）也表示將發出傳票，要求巴爾交出完整調查報告和潛在調查證據。

納德勒也指出，報告顯示有可觀證據指出川普試圖阻擋針對他的競選活動與個人行為所進行的調查。「國會責無旁貸，必須讓川普總統為自己的行為負責。」

納德勒在紐約告訴記者，穆勒撰寫這份報告的用意，大概是提供國會未來行動路線圖，但納德勒也說，現在談論彈劾還太早。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺