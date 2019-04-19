地震的起因是巨大鯰魚？來看看古人如何解釋瞬間的天搖地動

文：於鑫

108年4月18號13時1分，花蓮秀林鄉發生規模6.1的淺層地震，全台有17人受傷，台北市更因為盆地效應增強了受震感受。瞬間的搖晃喚起了台灣人對地震的回憶，這難以預測的天搖地動，不分日夜發生，轉瞬幾秒便對人類社群造成巨大損害，建築物倒塌、阻斷原有的生活運行，甚至讓人民流離失所、生命消逝。

從科學的觀點來看，地震是板塊運動碰撞或擠壓，而地震帶則是指板塊聚合交界處當有板塊相互碰撞或擠壓，使岩石圈內累積的壓力和能量超過岩石強度時，釋放出來的能量便會造成火山活動或地震（註1），當這種自然現象衝擊到人類社會時，則災害便會發生。好巧不巧的，台灣正好位於西環太平洋地震帶上，該地震帶起至阿留申群島，到日本列島、琉球、台灣、菲律賓直到紐西蘭為止，是目前世上幾處活躍的板塊運動帶之一。

位處地震帶上的台灣人必須盡力學習與地震共處，否則努力建立起的家園便可能在一夕之間消失殆盡。然而過去在這條地震帶生活的人們，是怎麼認識地震的呢？

地震的起因是巨大鯰魚、青蛙，還是一隻豬？

如果我們假設造成環太平洋地區地震發生的自然條件，在近代（17世紀以降）以來沒有什麼改變，那麼可以推測在長期地震的環境威脅下，這些「可能災區」裡的人們必然因面對這樣的環境條件，在他們的社會生活中累積不少有關地震的經驗。對於這些現象，仔細檢閱史料還真是五花八門。

早期日本人相信地震是因為地底下的巨大鯰魚作怪，甚至在鹿兒島的神宮內有供奉一塊巨石，據說是用來拴住鯰魚不讓其翻身造成地震而存在的。而住在印尼蘇拉威西群島的人，則相信地底下住著一隻豬，如果牠扭動則會造成地震。北美印第安人則相信地底有巨大的烏龜，蒙古人認為地底有巨大的青蛙。

在台灣民間，則是流傳著人們居住在一隻巨牛的背上，只要巨牛一個翻身側動，大地便會為之震動（註2）。同樣的，居住在台灣的原住民，也有對地震現象的一套解釋，大致可以分成3類，分別是動物說、神或巨人說、世界柱說（註3）。

而將視角聚焦於台灣社會，從17世紀漢人逐漸移入台灣後，對地震這種自然現象的詮釋觀點，某種程度上便保留了其傳統文化特性，這點或許可以從清代的官員文書看出端倪。

道光年間的姚瑩著有〈台灣地震說〉，認為台灣在大海中，受到波濤持續的鼓盪，地氣並不平靜，陰陽偶爾會失去平衡，導致地面震盪，目的在宣洩因為陰陽失調而累積的氣，使陰陽重回平衡（註4）。而閩浙總督劉韻珂認為，台灣四面環海，土性鬆軟，地氣轉換之際容易震動（註5）。德化進士王必昌則認為，台灣地震是因為陽氣不舒、陰氣有餘的緣故（註6）。

某種程度上，台灣社會延續了傳統陰陽失調的觀點，認為地震的變動與天地世界存在的氣有關，一旦平衡遭到破壞便會引發地震，而這種說法其實早在《易占》、《後漢書》、《漢獻帝春秋》中便可以看到（註7）。

然而有趣的是，明明都是引用陰陽兩氣說解釋地震，怎麼乾隆與雍正回覆官員的地震原因會與上述史料有所出入呢？

自有海濱近水，因水氣舒暢，少地動之說，豈有反覺時有地動之事，此等諱災之語，朕不樂聞也（註8）。

向來近水之地頗少地動之事，以水氣為之舒暢也，豈有因孤懸海外而地土反松浮而常動之理？此等諱災之語，不可出諸汝等之口，加意撫卹，不可少急（註9）。

很明顯兩位皇帝的說法與福建、台灣等地方官員說法剛好相反，一方認為地氣積累不通才會導致地震，一方認為氣體舒暢才會導致地震。

到底為何會有這種差別呢？或許我們可以將其理解為清朝中央長久以來以廣袤大陸為核心，東、南以海為界的構成想像有關（註10）。在這裡，海對於中央政權的想像止於疆界邊緣，對於疆界上的一切可能不那麼熟悉，自然也就難以想像發生在疆界邊緣的災難景象。

反而是踏上台灣勘查或是擔任瀕海地區行政官員，對於身處大海之中孤懸海外的台灣（註11），那種「被汪洋包圍」的觀感才會被凸顯出來，並強烈影響思想中災害形成的原因。從這也可以看到地理環境對人們的知識形成，會產生不同的影響。（盡管現在看來雙方都是錯誤的）

總的來說，每個社會對地震的認識實際牽涉的形構過程，從環境到文化都具有特定意義。當人們面對大自然的諸多現象時，往往透過身體去感受這些事物，或是將現象寄託於想像中，透過將生活周遭的事物與之結合，嘗試去理解、歸納這些自然現象，是同時具有實際需要與幻想成分的綜合。

它一方面滿足人們對各種現象尋求答案的慾望，二方面展現每個社會特有的觀點。或許在現代的我們看來似乎帶點虛構成分，但綜觀這些陳述無非都是人們透過自身的理解方式，嘗試去解釋自然，體現了科學來臨前人們理解未知事物的觀點。

註釋：

陳怡宏，《地震帶上的共同體：歷史中的臺日震災》，台南：國立台灣歷史博物館，2017，頁38。 楊蓮福，〈臺灣地震與民間文學之探討—以神話、傳說、故事為分析對象〉，《台灣文獻》，2009，頁475。 動物說有泰雅族認為熊、鹿、魚引起地震的說法，鄒族則認為有牛引起地震，阿美則與平埔族則有地底下豬搔擦身體的地震說法。神與巨人說則有卑南族認為的「Meraol」這個人動一動就會發生地震，另外排灣族則認為有「salijimji」的暴神一旦發怒，便會引起地震。世界柱說則有海岸阿美群說法，認為地下人因為受到地上的人欺騙而感到憤怒，因此將搖動支柱，使地上的房屋，人畜受到傷害，這就是所謂的地震。陳怡宏，《地震帶上的共同體：歷史中的臺日震災》，台南：國立台灣歷史博物館，2017，頁11。 姚瑩，〈台灣地震說〉，《中復堂選集》，南投：台灣省文獻委員會，1994，頁31。 台北中研院歷史語言研究所、中國地震局編，《明清宮藏地震檔案》(下卷貳)，北京：地震出版社，2005，頁676。 余文儀，《續修台灣府志》，卷二十三，〈藝文(四)‧賦‧台灣賦‧王必昌〉，頁840。 京房《易占》曰：「地動，陰有餘。」、《後漢書》曰：「光武時，地震裂。至後年，南郡蠻、武陵蠻叛。後詔捕王侯，賓客坐死者數千人。陰氣盛之應也。」、《漢獻帝春秋》曰：「初平二年，地震。董卓問蔡邕，邕曰：『天為陽，故運轉於上；地為陰，故安靜於下。而震，是失其性，以陰而陽也。』」。李昉，《太平御覽》，第十一冊，八百八十卷，台北：新興出版社，1959，頁3824-3825。 中國第一歷史檔案館中國地震局編，《明清宮藏地震檔案》(上卷壹)，北京：地震出版社，2005，頁101。 中國第一歷史檔案館中國地震局編，《明清宮藏地震檔案》(上卷壹)，北京：地震出版社，2005，頁105。 鄧津華2018《臺灣的想像地理 : 中國殖民旅遊書寫與圖像 1683-1895》臺北：臺灣大學出版中心，頁46-48。 高供乾1993《台灣府志》，南投：台灣省文獻委員會出版，頁11。

延伸閱讀《從龍神到鯰魚：日本人的地震面面觀》

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：彭振宣