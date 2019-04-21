印度大選「真相之戰」：假新聞比官方聲明更能獲得民眾共鳴

民主選舉面對「假新聞」的威脅，已經越演越烈，幾乎每個民主國家都承認，假新聞已經可以有效影響選舉結果。抨擊假新聞橫行是沒有意義的，種子沒有土壤不會發芽開花。因此關鍵還是在於當事國家的社會結構，社會結構越對立，宗教彼此無法平等，加上種族民族越多元，「仇恨訊息」帶來的殺傷力就會越強，印度這次的選舉就是如此，印度幅員廣大，當中民族、語言跟宗教本來就有矛盾，加上民族當中還有階級歧視，讓印度大選舉步維艱。

因此談假新聞，不能跳脫假新聞散布的對象跟群體。印度本身太過龐大複雜的體系宗教，本身就是假新聞的沃土。

印度的假新聞其實跟各國的差不多，但是關鍵是印度的法治並不讓人民信任，例如對特定宗教的偏頗袒護，或是司法不彰，對於強姦犯、殺人犯的輕縱，再再時有所聞，因此當民眾接收到這些假新聞時，第一時間不是查證，而是基於個人生活經驗，馬上就接受了。2018年，就有謊稱有人在綁架兒童販賣器官，訊息在通訊軟體上大量散布，結果有兩名無辜的男子遭到私刑處死。

在這次大選中，假新聞更是滿天飛，印度有2.3億人在使用WhatsApp，《華爾街日報》研究統計，假訊息的散布，在一個256人的群組中，只要經過幾次的傳遞，就可以讓上億人收到這個錯誤訊息。但是仔細分析，會發現在印度的假新聞當中，對於宗教的衝突特別多，這些宗教的衝突又牽涉到種族跟地域，從此又延伸出更多的衝突。

印度有驚人的13.3億人口，偏偏宗教又相當多元。主流的印度教雖然有八成人口，但是印度教信徒在印度其實處於焦慮，因為印度教的人口正在減少，這五十年已經掉了5％，但是伊斯蘭教卻是蓬勃發展，人數不減還反向成長了5％，伊斯蘭人口成長到一億七千多人，主要人口集中在印度北部，跟巴基斯坦接壤的地區。

印度教跟巴基斯坦的衝突，在印度國內根本不用假新聞挑撥，就已經非常嚴重，就連電影創作都被杯葛，2017年電影《帕德瑪瓦特》（Padmavati），劇情描述君主是穆斯林，卻愛上印度教徒的王后。結果印度教徒發動示威，杯葛片商，嚇得電影院無限期延後上映。最誇張的是，印度最高法院已經宣判電影可以上映，但示威民眾打死不退，持續包圍電影院等機構，根本不理會法院。

同樣在2017年，在印度的西孟加拉邦，也同樣發生有少年在臉書上嘲諷伊斯蘭教先知穆罕默德的貼文，結果大批伊斯蘭教徒號召要殺死少年，雖然警方把少年藏起來，結果卻演變成伊斯蘭教徒社群攻擊印度教徒，然後印度教徒又反過來報復大規模暴亂。在這種仇恨的沃土上，假新聞要散布根本防不勝防。

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印度政府也知道假新聞的嚴重性，印度選委會要求候選人必須先跟當局報備社交平台帳號，還需要經過選委會批准，才能在社群媒體上刊登廣告。另外也要求臉書、推特、谷歌（Google）和Youtube都要進行過濾。但是政黨自己發動的訊息，卻陷入一個模糊的地帶，到底是批判還是造假？往往也讓當局非常尷尬，例如一則訊息是這樣寫的：「印度總理莫迪〔Narendra Modi〕是史上最腐敗的總理，他的帳戶有數百萬美金，有警察聲稱：莫迪一無是處。」

這當中有太多模糊的空間，也缺乏查證的管道跟機會，尤其在印度這樣腐敗橫行的國家，很多時候謠言比官方聲明更真實，更能獲得民眾共鳴。為了杜絕假新聞擴大，因此印度就把腦筋動到了管制記者身上。印度政府甚至威脅記者跟媒體，一但發布假訊息，最重可能會取消記者資格，這樣的政策當然立刻激起反彈，目前這個政策也就不了了之。

假新聞在各個國家都有各樣不同的形態，但是關鍵還是要回到，各個國家地區的深層社會結構。例如說台灣內部的統獨對立，強力壓制任何一方，在歷史上都能看出，只會激化更多的對立。印度先天條件不足，後天社會機制補強不構。

一個民主國家希望民眾用智慧做出決定，但是如果忽略民眾在社會國家體制面臨到的打壓，那民主就會成為用民粹操作選票，來對社會復仇的工具，打擊假新聞或許治標，但是真正要治本，還是要從國家社會面來處理，社會矛盾降的越低，假新聞越難著力破壞國家。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航