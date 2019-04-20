日本棄用「餘震」的說法？等一下喔這有點誤會

文：阿樹（震識：那些你想知道的震事副總編輯）

今早阿樹看到一篇文章標題寫著：自從那次大地震發生後，原來餘震一詞已被棄用？

「棄用餘震一詞」這一點勾起阿樹的好奇心，因為個人覺得餘震本來是存在定義的，所以「棄用」看起來並不是很簡單的事，因此查詢一下來自日本原始報導：「7割の人が知らない!?「余震」という言葉が消えたワケ」。

在此報導中也提到了2016年熊本地震的「異例」，在4月14日時發生了一起規模6.5的地震，而當局也有提醒大家注意餘震，然而接著在4月16日發生了更大、規模7.3的地震。因此，或許會有人認為，這似乎是一種「異例」，可能會顛覆原來科學界的認知。但實際上「不是的」，即使有這樣的情況，也還不致於把大森法則和GR-Law大修改或砍掉重練。

等等，什麼是大森法則和GR-Law？

簡單來說，大森法則是地震學家大森房吉發現了大地震後，鄰近區域的地震數量會隨時間有一定的衰減趨勢，雖然會因地而異，但是仍可以更改某個常數而列出關係式。而GR-Law則是發明地震規模的古登堡和芮克特所發現的另一個定律，是說明之後發生的這些餘震的地震規模，會隨時間變小。

但是實際上，一系列的地震在發生時，除了比較常見的「主震－餘震」序列，有時也會有「前震－主震－餘震」的情況，甚至還有「雙主震」（兩個一樣大又時間很近的地震）、「群震」（一堆差不多大小的中型地震）。而前述2016年熊本地震的例子，就是「前震－主震－餘震」的類型；此外，也有不少例子是餘震規模極接近主震的（如果發生在同一兩天內就會被認為雙主震）。

因為地震的科學仍難以做短期的地震預測，因此在遇到中大型地震（規模6左右）是一起主震，還是更大規模地震的前震，沒有辦法確知，只能從各種長期的觀測資料和歷史紀錄評估地震風險。舉個例來說，現在科學能做到的，在地震後給出評估「此地區後續地震的發生機率情況」。

因此，日本的「地震調査研究推進本部」就提出了一種傳播地震資訊的建議，不特別強調「注意後續餘震」，而是改為「在一週內注意可能有規模接近或更大的地震」，其實就是想改變過去大家覺得「後續的餘震比較小」的迷思。因為當我們發現很難預測出是否有更大的地震在後頭時，事先提醒可能性比較重要。當然，日本氣象廳仍在官網上提供了「余震」（漢字）的說明，代表這一詞不是真的消失，而是少用。

但另一方面，科學上仍可以利用大森法則和GR-Law來評估後續餘震的機率，但因為單說明機率太無感，還要明確告訴大家「可能增加了幾倍」的發生機會。舉個例來說，若只告訴人們「未來發生規模6以上的機率超過20％」，似乎沒太大的感覺；但如果原來發生6以上的機率只有5％，等於多了4倍的發生機率。而數量也一樣可以估計，一般來說過了一週後如果沒有更大的地震，會跟隨著「主震－餘震」的衰減模式是比較少有異例的。

這對一般人的重要性在哪？

所以，這件事比較像是隨著科學的發現與防災研究、加上考量大眾的認知，而做出的傳播手段調整，透過調整說法，而讓大家更貼近科學家想傳達的事實。所以，與其糾結在是不是正常能量釋放、等於幾科原子彈的空泛說詞，給出科學或防災資訊的一方，更應思考「資訊的有效性」。譬如為什麼讓大家知道「規模和震度不同」、「規模代表釋放能量」是重要的事？原因在於我們必須要跟大家說「未來可能有差不多大小的地震」時，那個「大小」就會是指「規模」。同樣的地區和深度發生的地震，當規模小了1.0，影響會小很多。

反之，我們在中大型地震後的一段時間，仍要有一定的警戒，確認各種防災的準備，這或許是在眾多難以確知的科學與風險中，唯一可以確知的事。

圖片來源：作者提供 或許，真的很擔心的話可以就一直戴著防震帽（誤）

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