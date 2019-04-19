立院初審讓考試院「瘦身」：19個委員年花6000萬，人數還依照「中國省份」決定

立法院11日初審通過修改《考試院組織法》，除了將19位考試委員減為3人，任期也由6年改成4年。但昨（18）日，現任考試院院長伍錦霖卻批評，將考試委員人數刪減，可能影響考試院的「合議制」決策方式。但支持考試院瘦身的立委們表示，且目前19名考試委員的人數竟是依照「中國省份」來決定，且背景紛雜，有政治酬庸的嫌疑，有必要裁減。

立委擬將考試院「瘦身」，考試院長擔憂造成「憲政危機」

時代力量及民進黨立委最早從2016年就有意將考試院虛級化，今年4月11日，立法院司法及法制委員會審查《考試院組織法》部分條文修正草案，初審通過將19位考試委員減為3人，任期也由6年改成4年，並明定3款任用資格，也新增規定，要求考試委員不得赴中國兼職，若違反規定即喪失考試委員資格。《公視》報導，根據初審通過的版本，精簡考試委員後，估計每年約可省下超過4400萬的人事費。

但針對是否刪除考試院公務員培訓的工作，以及是否保留「考試院院會」功能，仍無共識，相關條文先行保留，將交付朝野協商。

對此，考試院長伍錦霖昨（18）日在考試院院會的談話上表示，如此刪減考試委員人數，將造成憲政危機。《中央社》報導，伍錦霖說，超然獨立與合議制的考試院，是憲政的設計與傳統，考試委員依法獨立行使職權，合議制則是以多數決方式做成決策，兩者並無矛盾，且相輔相成，缺一不可。

他也說，立法院為國家最高立法機關，本於職權行使的立法權，考試院當然給予高度尊重，但《憲法》第87條明定考試院就職掌事項，得向立法院提出法律案的提案，自行憲至今超過70年，皆由所屬部會研提草案函陳考試院，經由合議制的院會決議後，函請立法院審議。

他指出，該運作模式不僅屬憲政設計，且是因考試院憲定職掌的國家文官重要典章制度，須經由合議制運作，廣納多元意見。

《中央社》報導，考試院秘書長李繼玄表示，將在25日全院審查會中提案，討論是否將提考試院版本的《考試院組織法》修正案給立委參考，並討論是否要呈請總統進行院際調解。

但為何要將考試院瘦身，綜觀時代力量立委、民進黨立委及前考選部部長林嘉誠的理由，可能的原因有3個：

其他國家只有三權分立，台灣有沒必要將「考試」獨立出來

考試院的工作負責考選公務人員、考選專技人員考試、培訓公務人員、處理公務人員升遷、撫卹、退休等事項。

考選部前部長林嘉誠投書《蘋果日報》表示，其他歐美國家大多是行政、立法、司法三權分立，並設置「部級」的獨立考試機構，例如日本的文官委員會，行政層級等同我國行政院底下的NCC、中央選舉委員會、公平交易委員會等。

而我國五權（行政院、立法院、司法院、監察院、考試院）分立是台灣獨有的制度，根據考試院官網說明，之所以特別設立考試院，是因為在三權分立制度下，考試權隸屬行政權，容易受政黨派系因素影響而衍生分贓政治的流弊，因此特別將考試院獨立出來。

但林嘉誠指出，考試院現有職權分別由考選部、銓敘部、公務員保障暨培訓委員會（保訓會）3個部級機構行使。這些業務沒有必要設置部級機構執行，行政院設立人事總處，業務與銓敘部、保訓會部分重疊，而國家文官學院、公務人員退休撫卹基金監理委員會及管理委員會，都可改隸行政院。

19名考試委員年花6000萬，人數卻是依照「中國幅員」決定

另外，考試院的19名考試委員，也引起爭議。

考試院的規定源自《憲法》第83～89條，並以《考試院組織法》規定。根據《憲法》，公務人員、專門職業及技術人員執業資格都必須由考試院依法考選，除了設立院長、副院長，還必須設立考試委員若干人。現行《考試院組織法》則規定考試委員19人，19名委員和正副院長，任期都是6年。

依照考試院官網，19名考試委員必須參與考試院每週舉行1次的「院會」，討論的議案如果比較複雜，就會交付「審查會」審查，除了出席這兩個場合，考試委員可能還需要擔任典試委員、專案研究、國際會議或國內研討會各場次主持人。

至於考試委員人數為何是19人？根據考試院2018年的決算書內載立法院的質詢內容，考試委員原本只有11人，但1947年，將中國整體幅員納入考量，於是增列為19人。《民報》報導，2016年黃國昌質詢時就曾提到，當時有個不成文法，「華北、華中、華南，一個省一個考試委員，然後西北、東北、西南地區各一個，加起來19個考試委員。」

考試院2018年的決算書也提到，19名考試委員的人事費比照部長級待遇，再加上車輛油料養護費、國外旅費等業務費，2018年19人共編列6026萬9000元。

《民報》報導，考試委員人數過高的議題，考選部長蔡宗珍2016年也表示，考試委員人數有思考調整空間，「人數其實不用那麼多」。

《中央社》報導，但國立政治大學法學院副教授廖元豪今年4月15日受訪時則表示，憲法很清楚的希望考試院是「合議制」機關，若只剩3名考試委員，很難彰顯合議制機關的能力。

考試委員背景千奇百怪，卻主宰法案

林嘉誠提到，考試委員主要工作就是出席考試「院會」、「聯席審查會」。《民報》報導，民進黨立委柯建銘2016年就在立法院質詢時就說，銓敘部、考選部等3名部長所提法案，要先送考試院院會通過後才送立法院，等於考試委員主宰了考試院所有法案的進度及體制的變革。

《公視》報導，今年4月11日，民進黨立委李俊俋也表示：「只要有一個考試委員反對這個案子就過不了，那意思就是說最後還是聽考試委員的嘛，那變成非專業來領導專業，這就是考試院目前組織的問題。」

根據現行《考試院組織法》第4條，可以擔任考試委員者，必須符合5項條件之1：

曾任考試委員聲譽卓著者。 曾任典試委員長而富有貢獻者。 曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者。 高等考試及格20年以上，曾任簡任職滿十年，並達最高級，成績卓著，而有專門著作者。 學識豐富，有特殊著作或發明，或富有政治經驗，聲譽卓著者。

其中第1項和第2項擔任考試委員可以理解，如果是銓敘、考選專家，也適合擔任考試委員，但第3～5點，涵蓋內容廣泛，可能導致選出缺乏與考選、銓敘專業委員，也有政治酬庸的疑慮。

實際查詢考試院現任19名考試委員的學經歷及背景，曾經任典試委員長、考試委員，或專長與公共行政、人事法制相關的，只有9位（其中還有3位專長與公共行政、人事法制無關）【註】，另外10位專長紛雜，包括金融經濟、休閒管理、森林生態、運輸、都市計畫、資訊工程、警察等。

《中央社》報導，廖元豪受訪表示，當年考試委員人數比較多的原因，在於考試院的業務不僅只處理公務員的人事及考試，還有全國專業技術人員的考試作業，因此涵蓋了建築師、會計師、工程等不同專業背景的考試委員在內。他認為，如果以這個角度來看，只剩下3名考試委員能夠涵蓋的領域有限，也無法讓涵蓋多元專業的領域來參與考試政策制定，並不符合憲法原意。

【註】以下9位現任考試委員，曾任考試委員或典試委員，或是專長與政府組織、人事行政相關：

張明珠：專長公務人員保障法制、公務人員培訓法制等。

蔡良文：專長行政法、公共行政、人事法制等。

詹中原：曾任第11屆考試委員，專長行政管理、文官制度、各國人事制度等。

黃錦堂：第11屆考試院考試委員，曾任民國98年曾任行政院人事行政局政務副局長，專長行政法、行政組織法等。

蕭全政：公行系所教授 ， 專長政府組織改造等。

專長政府組織改造等。 陳慈陽：專長行政法（含公務員法）等。

何寄澎：曾任第11屆考試委員，專長文學。

陳皎眉：曾任第11屆考試委員，專長心理學。

李選：曾任第11屆考試委員，民國97-103年擔任多項國家與專技考試典試委員長，專長護理。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺