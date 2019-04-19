綠藤生機「精華油」再進化！法國珍稀油萃還妳緊緻肌膚

早在全球掀起「純淨保養」風潮前，台灣純淨保養品牌—綠藤生機就已實踐「純淨主張」，認為「除去不必要的成分」，才能將純淨還給肌膚與環境。近期推出「綠色海洋精華油」更是在純淨保養概念下不斷追求新可能性的精心之作，上市12小時即熱銷破千瓶，成為母親節送禮首選，究竟「綠色海洋精華油」蘊藏什麼過人之處？

海洋藤竹油萃——實證肌膚緊緻效果

自然界的油相萃取有效成分非常稀少，綠藤為了打造全油無水的純淨配方，跨海覓得來自法國海洋罕見的天然油萃成分「海洋藤竹」。綠藤表示許多消費者很在意細紋問題，而海洋藤竹含有豐富的岩藻糖醇、類胡蘿蔔素等養分，能淡化細紋、緊緻肌膚，28天的緊緻有感體驗讓許多試用者驚豔。

Photo Credit: greenvines 法國珍稀海洋藤竹，肌膚緊緻更有感

天然來源的基底油──質地輕盈好吸收

不少人試用後驚呼：「擦於臉頰上卻意外沒有油膩感！」關鍵便在於基底油的選擇。綠色海洋精華油以角鯊烷搭配燕麥仁油、辣木油等天然植物油做為基底，貼近肌膚脂質組成，更能自然快速地滲透，肌膚觸感滋潤柔嫩。加上銀合歡、橙花等植物精油散發出的療癒淡香，讓保養更添新的感官享受。

Photo credit:greenvines 明星商品搭配重量級新品，綠藤推出多重優惠組合

綠藤母親節活動，推新品組合及6大優惠

因應母親節的到來，綠藤生機在4/11-5/15推出「六大母親節超值優惠」，品牌消費滿額贈之外，還有「專櫃限定」滿額禮，消費滿3,000元可選贈限量防曬第二選擇陽傘一支；另外最受歡迎的「珍稀活萃抗老組」，囊括新品綠色海洋精華油，以及回購率第一名的活萃修護精華露，是送禮自用首選。

同時慶祝LINE官方帳號上線，除了免費下載綠藤LINE 貼圖，輸入「好友見面禮」還可獲得專屬折扣代碼，另同步推出純淨髮品嘉年華85折限定優惠；母親節活動期間就連網購族也有好康，綠藤官網於4/26推出一日免運限時優惠，寵愛媽咪就趁現在！

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