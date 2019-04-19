警察的新制服很好，但能否讓員警自行決定穿長袖或短袖？

文：邱顯智（時代力量黨主席）

現行警察制服已使用30年，終於在4月18日全面換裝！新款的制服主打專業戰術型，號稱更便於執勤時逮捕犯人，看起來也真的非常帥氣！

不過，平時不太喜歡穿長袖襯衫的我，有些話想說。

雖然目前的警察制服已經大換新，改用更便捷的材質，並且保有因應不同季節的長短袖之分。但是，我們的警察朋友，卻不能照著自己的習慣、當地的天氣，決定要穿什麼。

目前的「警察服裝換季時間」，是由內政部警政署依各地氣候季節情形規定，不過視天候狀況穿長短袖，可以由各機關（分局）以上決定。

但現在的問題是，台灣的日夜溫差很大，若有員警在凌晨值勤時覺得冷想穿外套，沒有長官能替他決定，因為長官都在睡覺了。然後到了早上，長官來了，下令可以穿長袖，結果都已經變熱了，大家又得在大熱天穿著長袖出去執勤。

就算是同樣一個分局，也可能會有溫差的問題。舉例來說，同樣都是北投分局，就會有員警在大葉高島屋，或是在陽明山上執勤的，但這兩人卻都必須統一穿上一樣的服裝，明顯不合理！

如此硬性、不合理的規定，只會讓各個員警穿得更不一樣。有警察朋友透露，天氣冷必須穿短袖的時候，有的人就會自己決定穿雨衣防寒；天氣熱要穿長袖時，有的人就會自行買透氣的反光背心或輕便型防彈衣，甚至跟公家發的長不一樣，結果，反而穿得更五花八門，但是這樣反而可以！

Photo Credit: Reuters/達志影像 厄瓜多大使館外的倫敦警察，同時穿有長袖和短袖的制服

今天的天氣真的很熱，身為一個怕熱的胖子，要我在大熱天穿長袖真的很逼人，光想到那些在外忙於勤務的基層員警們，要在這種天氣穿著長袖制服執勤，我的汗都流出來了！

無謂的統一沒有必要，雖然現在已可以讓各警局自己規定要穿什麼，但每個人對溫度的感受還是不一樣，在季節交替期間，授權給同仁自行決定即可，甚至，其實根本就不需要規定換季，讓警察們能夠依個人體感決定穿著就好了。

讓警察自己決定要穿長袖還是短袖，看起來並不會比較不整齊！

►等了30年，讓員警們「超不爽」的制服終於要重新設計

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責任編輯：丁肇九

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