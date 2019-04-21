跟Steph Curry一樣有「玻璃腳踝」的人，該如何走出困境？

前陣子對陣聖安東尼奧馬刺隊的比賽進行了兩分鐘，Steph Curry快攻上籃時，於空中遭到兩名馬刺隊員夾擊。在激烈的碰撞中，裁判響哨，原來是馬刺隊員Dejounte Murray犯規。但勇士明星後衛Curry落地時，踩到了Murray的腳，蹲在籃框架附近，表情痛苦，久久無法移動，這是Curry本賽季第四次扭傷他的腳踝。

正如德雷蒙德．格林所說的那樣，Curry腳踝傷勢始終保持極高復發性。而儘管Curry最近的傷勢看起來並不嚴重，但金州勇士隊有理由感到擔憂，因為它一直在發生，而且同樣都在右腳踝。

讓我們來回顧Curry是如何得到「玻璃腳踝」的稱號：

2010-2011：在對戰馬刺隊比賽中踩到Black Graffin之後，開啟了Curry的腳踝受傷之旅。在此賽季中他多次受傷同樣的腳踝，導致他進行休賽期間需要進行手術。

2011-2012：這年度賽季因為手術的關係，最終他只出戰26場比賽，並且在那年3月對陣達拉斯小牛隊的時候再次受傷。

2012-2013：經過幾個月的康復，Curry回來時寄予厚望，希望能保持健康。在賽季開始之前，他甚至與金州勇士簽訂了為期4年，價值4400萬美元的續約合約。然而賽季期間，他無法完全擺脫傷病，並至少3次調整腳踝，其中包括一次對陣華盛頓奇才隊時卡蒂爾．馬丁故意犯規。

2013-2019年賽季中：金洲勇士隊共獲得3次NBA總冠軍，Curry也兩度獲得MVP和入選NBA明星賽，但他也持續與腳踝問題鬥爭。

執行Curry第二次腳踝手術的外科醫生Richard Ferkel說，Curry並不是唯一因腳踝扭傷而受傷的球員，踝關節受傷佔NBA傷病的15％，約是其他傷病發生率的2倍。

外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）常出現在運動員，或是一般運動民眾身上。足外翻也稱為「翻船」，主要是在腳著地或轉向時，腳踝過度內翻或內旋導致。籃球球員在切入和跳躍落地時，腳踝上皆承受巨大的壓力，而NBA是最頂級的籃球聯盟，場上的運動員除了要有高超的技術水平，體能條件和健康狀況，也是關乎他們是否能延續運動生涯很重要的因素。

美國因為有職業賽事支撐，在運動員訓練、運動員受傷後恢復，都在國際體壇佔有領導者的角色。以前我在當運動員的時期也很常發生外側腳踝扭傷，每次受傷後的標準程序都是冰敷消腫、去復健科復健，電療、進行深層超音波療程，但重回球場後這傷害還是持續的發生。直到我當教練後開始讀解剖學，搞懂肌動學和運動訓練方法後，才了解受傷後去復健科是急性期的處理方式，但要重返運動場，中間還有一段過程要走。

受傷後想要重返運動場，需要強化傷後不穩定的關節周邊肌群，尤其是容易復發傷害的踝關節，才是避免運動傷害再次發生最好的方法。我將此方法用在我的訓練學員上，取得不錯的成效。

外側腳踝扭傷復發率極高，該如何預防復發？以下我分兩部分教學：

外側腳踝扭傷受傷成因 踝關節穩定訓練7種方法

一、外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）的受傷成因

外側腳踝扭傷的受傷成因主要和關節角度、內外側支持韌帶強度不同有關係，以下我們分為4項講解。

（1）脛距關節

外側腳踝扭傷足部姿勢為內翻和完全趾屈。脛距關節為距骨的滑車，與遠端脛骨及腓骨突出所形成的關節，就像木匠使用的卡榫，完全趾屈時側韌帶及趾屈肌會變得鬆弛，使得榫眼「抓不住」距骨，進而造成得距脛關節不穩定。

容易發生受傷：跳躍時落地。

（2）距下關節

此關節主要功能為藉由距骨及跟骨的轉動，在不穩定的面上維持小腿的直立，即使站立和行走在不平的表面，足部「翻正的機制」會讓小腿維持垂直。然而此動作過當，會造成外側韌帶扭傷。

容易發生受傷：急停轉換方向。

（3）支持韌帶

外側韌帶比較薄、內側韌帶相對比較強健。

圖片來源：作者提供

（4）關節角度

距下關節允許的內翻角度，為外翻的2倍。

容易發生受傷：跳躍著地時不良姿勢。會讓過多的身重量落在已經過度牽張的外側韌帶，造成受傷。

圖片來源：作者提供

二、踝關節穩定訓練7種方法

踝關節受傷的時機容易發生在跑動轉換方向、跳躍落地和籃球運動切入時，而訓練關節穩定是遠離再次運動傷害最好的辦法。

Photo Credit：伊格運動

1、膝蓋打直、踝關節轉向左側和右側

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2、腳趾抓毛巾，左右移動

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3、足背曲和蹠屈加彈力帶練習

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4、足內翻外翻加彈力帶訓練

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5、單腳站立

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6、單腳RDL

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7、單腳原地跳躍

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運動愛好者馬上將以上7種方法，用於自己平常運動訓練中，相信你也能感受到你的進步。

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活動資訊

Eagersport伊格運動是一間結合「物理治療」與「運動訓練」的健身房，於2017年4月創立。我們除了專注在體能訓練外，也在2018年4月開始提供銀髮族運動訓練，至今已協助超過50位年長者在生活自理能力上有所提升。老化雖然是人生中不可逆的的過程，但我們可以透過運動提高生活自主能力，而在一些特殊案例中教練不止單單上課，同時也會在心理給予支持與安慰，正所謂心理影響生理，保持快樂正向的心態，才能與疾病和平共處。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航