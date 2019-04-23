植物因乾旱而排出的毒素，正在殘害非洲的人畜

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

氣候變遷可能毒害全世界最貧困的人口，因為有些農作物因應氣溫上升的方式，就是增加有毒物質的分泌。

根據英國獨立報報導，當乾旱來襲，玉米、豆類和木薯等植物會大量產生硝酸鹽（Nitrates）和氰化氫（hydrogen cyanide），這些物質對家畜和人類都是致命的。另一個問題是，溫暖的天氣促進有毒真菌傳染病的散佈，這些疾病已經導致非洲每年數以千計的肝癌病例。

雖然這些問題在氣溫較高的發展中國家較嚴重，但科學家預測，若溫度繼續上升，可能會開始往北擴散。

衣索比亞乾旱導致農民、牲畜不明原因死亡

聯合國環境規劃署前首席科學家葛雷德（Jacqueline McGlade）教授在倫敦格雷沙姆學院（Gresham College）的講座上提出了警訊。

衣索比亞傳出貧困的農民和他們的牲畜不明原因死亡，讓葛雷德注意到這個問題。

衣國當時面臨乾旱，但這無法解釋為什麼某些病例出現神經問題，包括失明、行動不良和死亡。在當地工作的研究人員發現，乾旱破壞了農民的作物，迫使人們必須食用路邊的野生植物。

不幸的是，乾旱的壓力也引發了這些植物內部的防禦機制，使其充滿了氰化氫。

聯合國、歐盟都示警：暖化衝擊食品安全

葛雷德和他的科學團隊於2016年收集了該現象的所有相關資料，彙整成一份報告提供給聯合國。

後來，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）在最新的調查報告中，闡明全球暖化對全球極端天氣和糧食系統的影響。

科學家認為這些影響已經使人有感，例如去年從加州到瑞典的極端熱浪，以及乾旱引發作物相關的恐慌，英國有農民稱某些蔬菜產量減少了一半。但是問題可能越來越嚴重。例如在乾旱條件下，玉米和其他作物上的真菌會產生黃麴毒素，而這種化學物質的擴散已超出其正常範圍。

歐洲食品標準局警告，黃麴毒素與癌症、免疫問題和胎兒發育遲緩有關，很可能成為歐洲食品安全問題，即使全球溫度上升限制在2°C內也難以避免。

Photo Credit: Reuters/達志影像

尋找高韌性作物：耐熱、耐病原生種受青睞

儘管如此，葛雷德認為未來有機會藉著耐熱、耐病的當地原生種和野生作物解決這個問題。

生物多樣性國際組織研究員法達（Carlo Fadda）博士表示，他一直致力於研究衣索比亞種植了4000年的大麥和硬粒小麥品種。「這些品種很耐旱，即使欠年也保持相對良好的生產力，很少患病。」他說。

透過結合這些高韌性的作物與乾旱和疾病監測系統，葛雷德表示希望可以避免有毒作物的最嚴重影響。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航