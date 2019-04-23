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植物因乾旱而排出的毒素，正在殘害非洲的人畜
我們想讓你知道的是
當非洲的乾旱來襲，玉米、豆類和木薯等植物會大量產生對家畜和人類皆致命的硝酸鹽和氰化氫，雖然這些問題在氣溫較高的發展中國家較嚴重，但科學家預測，若溫度繼續上升，狀況可能會開始往北擴散。
環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校
氣候變遷可能毒害全世界最貧困的人口，因為有些農作物因應氣溫上升的方式，就是增加有毒物質的分泌。
根據英國獨立報報導，當乾旱來襲，玉米、豆類和木薯等植物會大量產生硝酸鹽（Nitrates）和氰化氫（hydrogen cyanide），這些物質對家畜和人類都是致命的。另一個問題是，溫暖的天氣促進有毒真菌傳染病的散佈，這些疾病已經導致非洲每年數以千計的肝癌病例。
雖然這些問題在氣溫較高的發展中國家較嚴重，但科學家預測，若溫度繼續上升，可能會開始往北擴散。
衣索比亞乾旱導致農民、牲畜不明原因死亡
聯合國環境規劃署前首席科學家葛雷德（Jacqueline McGlade）教授在倫敦格雷沙姆學院（Gresham College）的講座上提出了警訊。
衣索比亞傳出貧困的農民和他們的牲畜不明原因死亡，讓葛雷德注意到這個問題。
衣國當時面臨乾旱，但這無法解釋為什麼某些病例出現神經問題，包括失明、行動不良和死亡。在當地工作的研究人員發現，乾旱破壞了農民的作物，迫使人們必須食用路邊的野生植物。
不幸的是，乾旱的壓力也引發了這些植物內部的防禦機制，使其充滿了氰化氫。
聯合國、歐盟都示警：暖化衝擊食品安全
葛雷德和他的科學團隊於2016年收集了該現象的所有相關資料，彙整成一份報告提供給聯合國。
後來，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）在最新的調查報告中，闡明全球暖化對全球極端天氣和糧食系統的影響。
科學家認為這些影響已經使人有感，例如去年從加州到瑞典的極端熱浪，以及乾旱引發作物相關的恐慌，英國有農民稱某些蔬菜產量減少了一半。但是問題可能越來越嚴重。例如在乾旱條件下，玉米和其他作物上的真菌會產生黃麴毒素，而這種化學物質的擴散已超出其正常範圍。
歐洲食品標準局警告，黃麴毒素與癌症、免疫問題和胎兒發育遲緩有關，很可能成為歐洲食品安全問題，即使全球溫度上升限制在2°C內也難以避免。
尋找高韌性作物：耐熱、耐病原生種受青睞
儘管如此，葛雷德認為未來有機會藉著耐熱、耐病的當地原生種和野生作物解決這個問題。
生物多樣性國際組織研究員法達（Carlo Fadda）博士表示，他一直致力於研究衣索比亞種植了4000年的大麥和硬粒小麥品種。「這些品種很耐旱，即使欠年也保持相對良好的生產力，很少患病。」他說。
透過結合這些高韌性的作物與乾旱和疾病監測系統，葛雷德表示希望可以避免有毒作物的最嚴重影響。
參考資料
- 英國獨立報（2019年3月16日），Climate change is creating toxic crops and poisoning some of world’s poorest people, scientists warn
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航