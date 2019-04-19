【影音】Logo和六四天安門坦克車同時出現，「徠卡」在微博被禁

（中央社）網路上近日出現一部將天安門事件「坦克人」置於徠卡（Leica）相機鏡頭內的短片，有人大讚徠卡不向中國市場低頭的勇氣，卻也有中國網友洗版開罵。徠卡事後撇清，該影片並非官方委託且認可的宣傳影片。

德國相機大廠徠卡近來掀起網友討論，因為網路上出現一部約5分鐘的宣傳短片，呈現攝影記者在戰爭與衝突中留下歷史見證，而天安門事件也被拍進影片中。

影片有一段畫面打出「1989年，北京」的字幕，這正是六四事件發生的年份和地點。接著一群說中文的軍人出現在飯店中對外國記者搜身、查明身分。一名記者最後拿著相機對窗外拍攝，鏡頭上赫見六四坦克人的身影。影片結尾寫著，「這部片獻給那些用他們的眼睛讓我們看見的人」並打上徠卡的官方標誌。

今年是六四事件發生30週年，隨著6月4日一天天逼近，中國境內政治氣氛變得高壓且緊張，不少敏感人士已經被中共當局嚴控。這部影片選在此時發布，在PTT、Mobile01等台灣社群平台上引起討論，並受部分人士讚揚。 「真的是太精彩啦，以後中國人在外商遊戲、影片是不是都要習慣在細節中尋找封殺證據？」

不過徠卡官方微博「徠卡相機中國」留言則出現正反兩面評價。由於華為手機和徠卡鏡頭合作，因此不少人譴責徠卡這種做法「不配和愛國的華為合作」，並擔心華為「無辜」受到衝擊，要求徠卡說明道歉。

但也有不少網民趁機抒發對中共當局迴避六四的不滿情緒，紛紛留下蠟燭的貼圖，並寫道「歷史應該被更多人知道，支持你們挺住」。

就目前來看，微博上的謾罵聲量顯然大於讚揚。「徠卡相機中國」微博帳號上的前兩則貼文已經關閉留言功能，不過網民先前的回覆仍可以看見，正反兩邊網民開始另闢戰場，湧至其他舊貼文繼續交鋒。

廣告商說影片是徠卡出品，但徠卡澄清：這不是官方影片

但由於這部影片並非由徠卡官方發布，來源也引起質疑。徠卡發言人安德森（Emily Anderson）向香港《南華早報》表示，這部影片並非由徠卡委託且許可發布，對於所引起的誤解與錯誤結論感到遺憾，徠卡已經採取行動不讓這部影片在徠卡的官方社群平台上分享。

報導並指出，這部影片的製作人過去幾年為徠卡拍攝無數部得獎影片，截至發稿影片製作人未對於影片的來源做出回覆。

另外，目前國際上最廣泛流傳的六四坦克人照片是由美聯社記者韋德納（Jeff Widener）所拍攝，但當時他使用的鏡頭廠牌是尼康（Nikon）。

香港《蘋果日報》報導，此片是由國際廣告公司「盛世廣告」（Saatchi & Saatchi）的巴西分公司「F/Nazca Saatchi Saatchi」所製作。盛世廣告的官網指出，此微電影是由徠卡發行，獻給那些專業攝影師。

網頁又引述徠卡巴西代表馬里諾（Luiz Marinho）的發言，指「沒有他們（攝影師）的熱情及視野，沒有相機可以創造自身的歷史。因此，我們覺得致上敬意是合理的，因為他們使我們能放眼世界。」

「F/Nazca Saatchi Saatchi」與徠卡合作多年，曾製作過不少獲獎廣告宣傳作品，目前沒就此事件，作出回應。目前盛世廣告的網頁亦已移除了該段影片，只留下原來的文字描述。

《南華早報》報導，截至北京時間18日晚間晚，由於「 內容包含違反國家法律法規或危害社區安全的言論 」，任何包含關鍵詞「徠卡」（包含英文 Leica ）的文章（英文或中文）都不能在社交平台微博上發布。

百年品牌徠卡，與中國手機巨擘華為合作密切

《德國之聲》報導，徠卡是德國百年相牌，創立於1849年，前身為光學公司，原本致力於顯微鏡的至造，1925年，徠卡和相機品牌萊茨（Leitz）合作，成為世界重要的相機廠商。

但2000年，徠卡未能趕上數位攝影的浪潮，一度嚴重虧損。2005年後，來自奧地利富豪家族的考夫曼（Andreas Kaufmann）接手徠卡，公司處境才有所好轉。2011年，徠卡也 接受美國投資集團「黑石集團」以擁有44％股權的條件投資該公司， 而黑石集團中則有中國投資公司的股份，為徠卡進軍中國開了方便之門。

2016年後，徠卡與中國手機巨擘華為策略合作，雙方在新光學系統、成像計算、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）領域聯合研發。《數位時代》報導，華為自2016年推出P9系列的手機後，便開始和徠卡密切合作，日後旗艦手機Mate系列及P系列皆搭載徠卡鏡頭，成為差異化勝出的關鍵，這讓華為手機的總體銷量再2018年第二季一度超越iPhone，成為全球第二大手機品牌，僅次於韓國三星。

《德國之聲》報導，由於華為有安全方面的擔憂，華為在部分國家參與政府採購項目競標時遭到排斥。《法新社》分析稱，2016年徠卡與華為的結盟，有助於華為在全球贏得更多用戶的信任。 《彭博》報導，徠卡則依靠中國不斷增長的可支配收入來提高銷售。 據其網站稱，其相機在中國的13個地方正式銷售。

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核稿編輯：羊正鈺