川普用「推特」改變了以色列的國界線，下次會輪到台灣嗎？

文：林士清

美國總統川普在推特（Twitter）上又有驚人之舉：美國承認戈蘭高地是以色列主權。

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

川普認為：52年過去了，美國是時候完全承認以色列對戈蘭高地的主權，戈蘭高地對以色列及該地區的穩定具有戰略與安全上的關鍵重要性！於是，加薩走廊危機再次浮現，以色列與周圍伊斯蘭教國家的相互對峙昇華到最高。

戈蘭高地具有重要地緣戰略位置，其位於敘利亞首都大馬士革西南約60公里處，占地面積約1200平方公里，向來是敘利亞與以色列都訴求主權的戰略要地。據舊約聖經記載，戈蘭地區居住著以色列兩個支派：但支派和瑪拿西半支派。在舊約聖經中，戈蘭是一座避難城市，所羅門王任命了戈蘭地區的部長。無論戈蘭高地在戰爭中如何變換主權，以色列始終處於主導地位。

1967年以色列從敘利亞手中奪回戈蘭高地，至1974年，敘利亞與以色列達成協議，以色列軍隊撤離戈蘭高地東部的一狹長地帶，讓出庫奈特拉城給敘利亞，之間設了1.2至3.6英里的緩沖地帶，並委由聯合國派部隊進駐。當年曾多次去過這塊土地，因為是被佔領土，很多地方仍觸目可見廢墟，原來的良田不少遍布地雷，成了人類的禁區。聯合國決議明確認定，這塊土地被以色列佔領，不歸以色列所有。聯合國為緩解當地的對峙情緒，在1981年由安理會一致通過497號決議，不承認以色列擁有戈蘭高地，美國此前也沒有異議。

不過，當川普在推特發表戈蘭高地屬以色列所有，美國奉行單邊主義可謂到了史上的極致，美國無處不在，但影響卻很不一樣。事實上，沒有美國的參與，這肯定就不能稱之為一場大博弈。環顧整個19世紀，圍繞著中亞地區的主導權，大英帝國和沙皇俄國展開了激烈的爭奪，史稱「大博弈」。伴隨著博弈，一場接一場的危機正在襲來，很突然地，川普突然在推特上宣佈：美國承認戈蘭高地是以色列主權。

因為，美國認定：邊境線可以改變了。

Photo Credit: AP/達志影像

因全球暖化的影響，以色列境內的水資源日益匱乏，戈蘭高地擁有絕佳的農業條件，更有豐沛高山水源。更有意思者，在川普發推特的同時，美國國務卿Mike Pompeo在耶路撒冷誇贊：川普是上帝派來拯救猶太人的人。高興的以色列總理納坦雅胡稱贊，這是特朗普又一個歷史性決定。幾天後，納坦雅胡將訪問白宮，美國與以色列關係正在前所未有的深化，川普在Twitter的戈蘭高地屬於以色列的宣言，間接讓納坦雅胡的聯合黨贏得下次選舉，納坦雅胡甚至致電俄國總統普京，告知戈蘭高地事項的變化。

美國現在的外交似乎很簡單，我不高興就反對，你們必須站到我這一邊，否則我大棒伺候。但這種霸凌作風，肯定不是最高明的外交，激起的是更多的不滿、憤怒、仇恨，乃至衝突。事實上，川普的處理戈蘭高地的方式，是跳過談判桌直接幫雙方分配出一個結果，用自以為是的聰明，狠摑了阿拉伯人一巴掌。川普的行徑看似瘋狂，但其中東戰略的主軸卻相當明晰：拉攏以色列及阿拉伯，共抗伊朗。以阿關係正常化，向來是美國總統努力的目標。

戈蘭高地看似離我們遙遠，但處境上與台灣相似，而川普此番在Twitter的舉動動見觀瞻，簡直無視聯合國的規範：會員國不得對任何國家的領土完整性或政治獨立性進行威脅或使用武力。值得慶幸者，乃川普貌似在台海議題上，還沒有利用Twitter發表重大政治看法。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航