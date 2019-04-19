「只要開始，就會改變！」幸福風城的進擊之路

「人們為了生活來到城市，為了生活得更好而留在城市。」希臘哲學家亞里斯多德如此形容人與城市的關係。一座城市的發展，不只見證了人類文明的累積，也反映出城市居民的信念與力量。一座城市可以充滿很多可能性。

當美學走進城市，隨之而來的會是市民的認同感、驕傲感、光榮感。而美學與城市的結合，並非總是大破大立、從零開始，許多時候是將百廢待興的老建築，進行修復並翻新。這麼做，不僅保留了在地的歷史文化，又能帶動新的產業機會，賦予新的詮釋，讓老建築也能變身為城市中既從容又優雅的角落。

《2018年第六屆臺灣景觀大賞》日前公布的評選結果當中，全國數百件的競爭作品，新竹市政府就榮獲6大獎項，創有史以來最多獎項記錄，並特別獲頒「都市景觀治理獎」。新竹市的建設獲得獎項肯定，背後有著一群人的努力，以及對於地方文化的認同與觀照，他們有什麼故事？

微笑城市的基礎建設，從做好每件小事開始

「我希望當人們走進新竹市，就像走進日本迪士尼樂園一樣，看見這裡的每一個人都洋溢著幸福笑容；我想要將新竹市打造成一座『微笑城市』。」新竹市長林智堅充滿熱忱的說。

在新竹市長林智堅上任後的1,500多個日子以來，新竹市的進步有目共睹。許多嶄新的建設與突破，不僅是都市建設、硬體規劃，也包括對於社會與人文的關懷。也因為這些改善人民生活的政策相繼而出，才使得美學城市具備足夠的內涵與底蘊。

新竹市能夠在四年間，由一座舊城轉變為具有傳統風華的現代都市，幕後功臣是市府團隊的3,000多人齊心協力。新竹市環境景觀總顧問徐昌志，對於新竹市的快速進步感歎道：「我第一次感受到何謂『新竹的風』，就是在南寮漁港。我很驚訝南寮漁港在短短2～3年之內，成為人與水共融、共親的場域。」

Photo Credir : 新竹市政府提供／新竹漁人碼頭

與徐昌志共同奮鬥的戰友們，包括產業發展處漁業科科長謝濬鴻。他回憶起新竹漁人碼頭的開放初期，他幾乎每週末都在親子沙灘上，觀察現場的問題、聆聽民眾使用的回饋。「第一線的夥伴，工作是最辛苦的，但收到的回饋也是最多的。」徐昌志說。

「用同理心去做工程，做出市民能夠認同的好品質，讓我可以驕傲的跟孩子說，這個是爸爸做的。」工務處土木工程科科長葉時青，同時也是兩個孩子的爸。他表示，工務處所接觸的基礎工程，包含道路、水利、下水道等，而支撐城市建設，基礎工程佔有關鍵重要的地位。比方說，南寮運動公園的前身是河道，南寮地區又相對低窪，所以在做任何建設以前，都要重視排水問題。

打造市民心中的質感生活，風的故鄉成為美學城市

市民對於城市的認同感，能透過建設的發生而產生。有美學的建設、有故事的建設，無疑也為市民的生活場域帶了質感和厚度。從實質地標到仰望天際線，建築與環境交織出的空間設計，再衍生光影、聲色、以及市民活動，其實品味城市美學有很多種方式。

Photo Credit : 新竹市政府提供／幸福廣場

對於美學的堅持，新竹市的「幸福廣場」有很好的示範。都市發展處都市設計與開發科科長陳昭蓉說，她的書桌上有一個狀似磚頭的書檔，正是幸福廣場的地面磚。「即便是踩在市民腳底下的磚，我們也用心對待，希望陶磚扎實的質感，可以讓市民感受市府的用心。」

友善的宜居城市必須有的信念：每一個人都值得擁有幸福

在新竹市政府工作六年半的城市行銷處觀光工程科科長游蘭英，對於新竹市近四年的突破，頗有感觸。最令她印象深刻的是，某個夏日午後，她在青青草原監工時遇見了來自新北市的爸爸，特地騎機車帶孩子來青青草原玩。原來他們在電視上看到這裡的溜滑梯，就特別南下到新竹一探究竟。

「中央公園要成為每一個小朋友都可以來玩的地方。」游科長也提到中央公園的建設初衷，乃源自於新竹市過去沒有供身障兒童遊玩的共融式遊具，因此有些孩子無法同樂。當中央公園落成後，所有的媽媽都可以帶著孩子出門，不僅孩子們能夠享受童年，媽媽們也有地方可以聊天、放鬆。「我聽到民眾的分享，心裡總有一股暖流，我覺得自己做的事情是有意義的。」游科長說。

Photo Credit : 新竹市政府提供／中央公園｜廣告

「我們感覺、思考、行動、創造、交流，並且感動。」林智堅市長引用日本社區營造專家西村幸夫曾說的話。在建設的過程，不免會感受到市民的質疑或擔憂，但是市長堅信：「只要開始，就能夠改變。」

「我經常進到工地，所以我心裡很清楚，專家的設計規劃是安全、創新的。因此我有信心，也信賴我的團隊。」看見新竹市的改造，林智堅市長難掩感動的說。幸福風城的下一步會有什麼精彩的計畫，相信市民們也拭目以待。