【圖輯】保留區是「動物園」？巴西原住民的土地正義之路

世界各地在邁入近代化的過程中，各國的原住民都遭受到不少的衝擊，美國的印地安人、日本的愛努人，以及台灣各族的原住民皆是。其中，與原住民關係密切的議題便是土地，無論是開墾、開礦或是山林保護，都與原住民的「傳統領域」有不小的矛盾與衝突。

在巴西，就發生了原住民對土地所有權的抗爭。

約莫10年前，巴西的馬庫西（Macuxi）原住民經歷一場腥風血雨的法律戰後，把當地的農業開墾者逐出了原住民保留地。如今，他們對先祖土地的保衛，再次受到右翼新總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的挑戰。

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名為「Raposa Serra do Sol」的保留地，面積約170萬公頃，位在巴西與委內瑞拉邊境的熱帶草原區，是2.5萬原住民的家園，主要的經濟活動是畜牧。但這片土地也被商品化農業和採礦業者盯上，當地可能富含黃金、鑽石、銅、鉬、鋁土和鈮等礦物；鈮是一種用來強化鋼鐵強度的金屬。波索納洛認為，這是非常有「戰略價值」的開發行動。

「在爭取土地權益的過程中，我們失去了21位族人的生命。」保留區上70個部落的領袖利馬（Aldenir Lima）酋長如是說。「從那之後，我們爭取回被奪走的東西，當時白人農民種植的田地都被我們的牛群所取代。」

利馬酋長｜Photo Credit: Reuters/達志影像

若波索納洛真的同意開發，眼下由當地原住民掌握土地的狀況就會改變，而重新審查保留地邊界、確立保留區範圍之舉，就是推動商品化農業與採礦的第一步，因為這可能讓保留區面積出現變化。

波索納洛在1月份就職後，就把原住民保留區的土地管理業務移到農業部之下，農業部由期盼大規模開闢農田的農業開發代表掌握，他們急於找到新土地開墾。而波索納洛相中的土地，就是「Raposa Serra do Sol」保留區。

「我想請新總統波索納洛尊重原住民，以及我們該享有的憲法權利。」另一名部落領袖韶薩（Tereza Pereira de Souza）如是說。「我們花了整整30年的時間，才使保留區的邊界範圍得到合法承認和登記。」

部落領袖韶薩｜Photo Credit: Reuters/達志影像

巴西約有90萬的原住民，佔總人口不到1％，而他們所居住的保留地佔全國土地的13％。波索納洛說，原住民生活在貧窮和飢餓之中，應該被「同化」（assimilated），不該像「動物園裡的動物」被限制在保留區。

然而，任何企圖改變保留區法律效力的行動，恐怕都會被最高法院制止，理由是1988年的憲法解釋案明確保障了原住民的土地權利。

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同時，人類學家也提出警告，如果取消保留區，將會破壞馬庫西原住民的部落和其他有關連的四個部落之傳統和語言。

「大自然是我們的生命、血液和精神，因為它給我們食物。」馬庫西的祭司馬蒂荷（Martinho de Souza）說，「我們生在這裡、長在這裡，將來也會死在這裡、埋在這裡。」

祭司馬蒂荷｜Photo Credit: Reuters/達志影像

較年輕的原住民也說，他們會為這片土地奮鬥，其中包括24歲的佩雷拉（Tiago Nunes Pereira）它在12歲時與白人農民發生衝突而遭槍傷。

「這是一片曾經流血的土地。雖然造成很多傷害，但我不怕死，我們永遠不會懼於對抗，直到戰至最後一人倒下為止。」

曾受槍傷的佩雷拉｜Photo Credit: Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航