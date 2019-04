從《牛津解密》劇本爭議判決，一窺美國著作權法的實務應用

文:廖家儀(執業律師)

由知名演員及導演梅爾吉勃遜(Mel Gibson)監製暨主演的電影《牛津解密》(The Professor and the Madman)已於4月19日在台上映。這部改編自暢銷小說《The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words》(台灣譯為《天才、瘋子、大字典家》,已由聯經出版社於2017年出版 ),講述牛津英文大字典編纂傳奇過程的電影,是梅爾吉勃遜構思17年的心血結晶,遲至2016年始開拍。然而,這部作品卻可能在即將風光上映之際,面臨在宣傳活動中看不見梅爾吉勃遜和導演暨編劇法哈德薩菲尼亞(Farhad Safinia)兩人蹤影的窘境。

整起事件主要牽涉到兩個在法律上獨立的訴訟案件。雖然本文主要想討論的是法哈德薩菲尼亞對本片的製作公司Voltage Pictures提起的著作權侵權訴訟,不過因為和兩位關鍵人物產生糾紛的都是Voltage Pictures,而且法哈德之所以會參與《牛津解密》劇本撰寫和導演工作,也是源自於曾經和梅爾吉勃遜合作過電影《阿波卡獵逃》,法哈德的律師同時也是梅爾吉勃遜製作公司的律師[1]。作為局外人,我們雖然無法斷言兩起訴訟提告的真實動機或策略上是否互有關連,但對於梅爾吉勃遜與Voltage Pictures間的爭議有基本了解,也有助於讀者對於整起事件的起因和結果有更通盤的思考。

堪比電影情節的法律戰

第一個爭議聚焦於梅爾吉勃遜與Voltage Pictures間對於電影中某一幕拍攝地點的意見分歧,Voltage Pictures以超出預算為由否決梅爾吉勃遜認為該場景應在牛津進行拍攝的意見,堅持在愛爾蘭進行拍攝;另外,Voltage Pictures在坎城電影節期間,曾向有興趣的發行商提供該電影未經梅爾吉勃遜同意的剪接版本。這兩件事都成為梅爾吉勃遜起訴Voltage Pictures的理由,因為雙方在合作契約中約定諸如拍攝地點的選擇、預算的決定、電影最終版本等事項,皆必須取得當事人雙方的同意,因此梅爾吉勃遜認為Voltage Pictures已經違約,他希望能夠透過訴訟終止契約並收回對電影的控制權[2]。

而在此同時,本片導演暨編劇的法哈德薩菲尼亞也對Voltage Pictures提起著作權侵權訴訟。他主張自己才是該電影劇本的著作權人,因此Voltage Pictures在未取得其授權的情形下,無權對此片進行改作、放映或其他商業利用[3]。

對於以上指控,Voltage Pictures自然全部否認,除了發表聲明嚴詞反控梅爾吉勃遜和法哈德並未克盡雙方約定的契約責任[4],也迅即起訴製作人和導演非法濫用權利干預電影拍攝[5],包括指控法哈德擅自刪除場景、無視預算超支要求更改電影拍攝地點、無法提供導演剪輯版本且拒絕審閱電影現在的版本[6],而梅爾吉勃遜則是被指控唆使法哈德進行上述違約行為[7]。

針對法哈德的著作權侵權訴訟,Voltage Pictures的反擊則聚焦於法哈德撰寫的劇本應是「聘僱著作」,因此導演沒有著作權。為了釐清本案爭議,有必要先說明一下美國法上的聘僱著作(Work made for hire)是什麼?和台灣著作權法有什麼差別?

美國著作權法上的聘僱著作(Work made for hire)

在台灣,被雇用的勞動者,或是有接案經驗的讀者,可能多少都曾在簽約時看過著作權歸屬條款。我國著作權法規範雇傭關係下的職務上著作在第11條,出資聘用完成的著作則是規定在第12條。原則上著作人格權都是歸屬於受僱人和受聘人(即實際上完成工作的人)。不過著作財產權在職務上著作的情況下,原則上是屬於僱用人(即出錢的人);而出資聘用著作則是屬於受聘人。當然,這些規定都容許雙方以契約另行約定。

然而,美國著作權法著作權歸屬的規定和台灣就大不相同了。美國在著作權法第201條(b)提到「聘僱著作(Work made for hire)」的著作權自始屬於出錢的人,沒有如同台灣區分人格權和財產權。那麼,這裡所稱的聘僱著作,指的到底是職務上著作還是出資聘用完成的著作呢?在第101條的定義中,美國法把聘僱著作分成兩種,第一種可以視為我國著作權第11條基於雇傭關係的職務上著作,法條上的用語是"prepared by the employee within the scope of employment"。第二種類型則是出資聘用的著作(specifically ordered or commissioned),不過法條中設下條件,必須符合九種特定類型,且雙方有書面契約約定是「聘僱著作」,才算符合條件。而這次法哈德薩菲尼亞劇本爭議涉及的,正是第101條(2)關於出資聘用的著作(commissioned and special ordered work)的規定。

契約很重要不要亂簽:因為一紙契約,法哈德失去劇本著作權

由於美國著作權法在聘僱著作的權利歸屬上,沒有區分人格權和財產權。因此這個案件的爭點其實很簡單——法哈德薩菲尼亞寫的《牛津解密》到底是不是聘僱著作?如果不是,那法哈德就沒有權利起訴Voltage Pictures侵害他的權利。

首先要說明的是,美國著作權法上對雇傭關係的定義是很嚴謹的,雇主必須對雇員的產出工作成果的過程有實質控制權,否則很難被認定是前段所述第101條(1)的職務上著作。在這個案件中,他們沒有爭論雇傭關係,而是把重點放在第101條(2),因為電影劇本顯然屬於九種適用的出資聘用著作的類型之一,即「電影或其他視聽著作的一部份」(as a part of a motion picture or other audiovisual work)。那麼對Voltage Pictures來說,他們現在需要的唯一證據就是——到底法哈德有沒有簽約同意這是聘僱著作?

法院判決的結果在三月底出爐[8-9],法哈德真的簽了一份「著作人證明契約(Certificate of Authorship)」,在契約中他承諾所有他以《牛津解密》這部小說改編的劇本都是聘僱著作。但簽約對象不是Voltage Pictures,而是另一間製作公司Airborne Productions。這間前面一串落落長的糾紛中從來沒被提到的新面孔Airborne Productions何許人也?原來正是梅爾吉勃遜經營的製作公司Icon Production的子公司。想當然爾,這間公司馬上表示他們契約只限於當時(2007年)請法哈德改寫的劇本,兩年後他離開公司契約就終止了,不包含之後他另外為Voltage Pictures寫的任何劇本。可是法官認為契約上寫得很清楚,是法哈德「全部」與改編《牛津解密》有關的創作,自然包含現在要上映的那一版電影劇本。所以這確實是一個聘僱著作,法哈德沒有這份劇本的著作權,無權對Voltage Pictures提起侵權訴訟。

可是如果著作權人是Airborne Productions的話,它是梅爾吉勃遜的製作公司Icon的子公司,一樣可以向Voltage Pictures提告啊?原來,Airborne後來也簽了另一個契約同意將這部電影劇本的著作權移轉給Voltage。所以雖然法院在這個訴訟中不用認定著作權人到底是誰,但從現有證據判斷,Voltage製作和發行這部片顯然是於法有據的。

從《牛津解密》劇本判決得到的著作權啟示

從這個美國加州地方法院的判決,我們可以得到幾個關於著作權的啟示。首先,契約不要亂簽,簽之前要看清楚到底寫了什麼,釐清楚每個字可能造成什麼後果。在這個案件中,顯然導演一方都認為那些林林總總的契約僅止於當時創作的版本,但契約上的文字卻過於廣泛,導致之後的創作都被納入其中。

由此延伸的第二個重點,一份創作從發想到完成,其中會經歷多次修改,可能有許多人參與涉入,你無法在前階段通盤預料創作之後會發展成什麼樣貌、可能產生怎樣的收益。因此創作人要盡可能採取必要措施表彰自己是著作人,保障自己的權益。尤其在美國法下,被認定是聘僱著作的話,權利直接歸屬給聘僱人,對創作人事後再為爭執是相對不利的。

另外從這個案件可以看到,在美國電影產業已經高度成熟發展,每個環節的著作權歸屬都拿得出契約明確規範,法官顯然也以契約為依歸,不會輕易地讓當事人間的主觀想法凌駕於契約文字。暫不論美國目前的規範架構是否過於偏向某一方的利益,至少產業中的所有成員都因此對權利歸屬、利益分配會有明確意識,而得以據此作出比較合理的風險評估與商業判斷,這對產業的穩定發展是有益處的。

故事的結局

行文至此,究竟梅爾吉勃遜和導演法哈德薩菲尼亞會否參與電影《牛津解密》的宣傳呢?最新消息是以上所有的訴訟都在差不多同一時間,宣布和解收場了[10]。從影迷的角度,無論如何都是好事一樁。從認識法律的角度,也是一個難得的機會,從堪比電影情節的戲劇性事件,一窺美國著作權法在實務應用的樣貌。

