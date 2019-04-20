「腦死」不是真的死？科學家「重新啟動」死亡4小時的豬腦細胞

大腦是我們已知宇宙中最複雜的結構，耶魯大學研究員17日指出，成功在豬隻死亡後，恢復豬腦細胞功能，不只改變了人們對「死亡」的定義，也可望在未來幫助飽受心臟病與中風所苦的病患，解開腦部創傷之謎。

（中央社）《法新社》報導，刊登在《自然》（Nature）期刊的試驗發現，豬腦即便在死亡數小時後，仍可恢復血液流動與細胞功能。

在人類和大型哺乳動物的腦部中，對神經功能至關重要的細胞會隨著血液供給減少開始降低功能，長期以來，這個過程被視為是不可能改變的。

美國國家衛生研究院（NIH）人腦研究倡議團隊使用32隻豬的大腦，執行這項由聯邦贊助的研究計畫。每一隻豬都是被屠宰作為食物並丟棄後，歷時4小時沒有血液或葡萄糖流動，才被拿來做實驗。

接著，團隊藉由研發的體外脈衝灌注系統（extracorporeal pulsatile-perfusion system）將模仿血液的液體注入器官，讓豬腦花6小時再成為水化物。

實驗結果令人震驚，這些被灌輸人造血液的大腦恢復基本細胞功能。它們的血管結構恢復外，團隊也觀察到包括神經元突觸和免疫反應在內的部分活動短暫復甦。此外，實驗還顯示大腦對藥物有正常反應，而且所消耗的氧氣就像正常大腦一樣。

研究第一作者耶魯大學研究員賽斯登（Nenad Sestan）說：「我們很驚訝它（腦部）的結構維持如此完善。我們也觀察到細胞死亡情形降低，這令人非常興奮也帶來希望。」

賽斯登進一步說：「研究主要發現就是，細胞在腦部死亡過程時間較我們以往所想的還要長。」

研究團隊另強調，他們沒有發現「更高階的功能性運作」，如在復甦的腦部出現與意識感知相關的電波訊號。研究結果顯示，科學家們可能未正確評估病人被判定腦死後，大腦自我修復的能力。

然而，這項研究也引發專家提出較深層的哲學與道德問題。

杜克大學（Duke University）法律與哲學教授法拉漢尼（Nita Farahany）指出，這項研究「動搖了長久以來對於是什麼讓動物或人類存活的假設」。

牛津大學（University of Oxford）醫學倫理教授威金森（Dominic Wilkinson）認為：「研究提醒我們『死亡』並非一起事件，比較像是必經的過程。」

《BBC中文網》報導，威金森指出，如果未來有可能讓人死後恢復大腦功能，恢復死者的思想和個性，那當然將對死亡的定義產生重要影響。但目前至少做不到。

雖然，研究人員確定試驗中的豬腦是無意識的，但它仍提出了一系列問題：

研究人員能用這種方式把大腦維持多久？

如果研究人員不是4小時以後，而是更早一點開始試驗效果是否將更會好呢？

實驗中，研究人員使用了藥物壓制了腦部的活動。但如果沒有的話，那豬大腦是否會有意識呢？

《自由時報》報導，這項發現意味，科學界或許不夠了解腦死患者的大腦自我修復力。這項成果將有助於治療像阿茲罕默症、心臟病、中風後大腦受損的病人，甚至是出生時大腦缺氧的新生兒，揭開大腦創傷謎團，研究團隊打算用這套維生系統維持死亡大腦更長一段時間，「一窺救回大腦之道」。

《蘋果日報》報導，這研究結果的另一個意義，是令人重新思考死亡的定義。死亡一般指身體重要機能永久停止運作，而腦部專責統籌身體各器官運作，故腦部功能停止，可視作死亡。

此外，對器官捐贈而言，腦死的定義非常重要，因為大部份器官捐贈者的死因是嚴重腦創傷或中風，死亡時其他器官大致正常，可供器官移植用。

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