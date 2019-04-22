我夢到媽祖？——中華文化裡那些被託夢的偉人們

文：祁立峰

這兩天大家嚇到傻眼貓咪的新聞莫過於郭董說媽祖託夢，要他一定得出來參選總統。幾年前才有淡水阿嬤苦勸朱朱倫的新聞，現在咱們郭董亞古獸超進化，將大華國帶回到了君權神授的優良悠久的文化傳統，真是讓鄉民們好不感動。

但言歸正傳，大家知道這種天降讖緯，符應受命，最後不得不黃袍加身的傳說，自古就履見不鮮，而最著名的大概就是西漢高祖劉邦斬白蛇起義；東漢光武帝劉秀根據讖書「金卯修德為天子」的故事。漢高祖的故事根據《後漢書》引〈論都賦〉：「大漢開基，高祖有勳，斬白蛇，屯黑雲」，而賦下注曰，「高祖斬大蛇，有一老嫗夜哭，曰：『吾子，白帝子，今赤帝子斬之。』故曰白蛇」。雖然不是說夢到的，但基本上也是有一個阿嬤跑出來哭哭，說你現在已經把白帝斬了，然後牠也死掉惹，所以只能由你來當總統了。

這一類神話讖緯之說，在民智已開的現代，固然不可盡信（？），但在那個氣化宇宙論的時代，反正大家都信了，然後我就也信了。根據存三統赤白黑的那一套終始說，從此託夢通常跟繼承道統有關，所以只能郭董真的hen棒棒。

還記得我這專欄第一次介紹《文心雕龍》的這篇裡頭，劉勰就提到當年孔子夢到周公，決定刪定禮樂述作春秋，而自己夢到孔子因而立志要繼承道統。從科學層面來說（世堅表示：我是科學家），日有思夜有夢，一直糾結要不要選總統，到了晚上來個「我夢到」好像也不意外。但古典時代可是真正相信夢會影響到現實，最典型的就之前引用過得《西遊記》第十回：〈老龍王拙計犯天條，魏丞相遺書託冥吏〉。

這故事大意是說呢，有個神算先生在長安擺攤算命測字，龍王微服出巡化身白衣書生，想去給人家踢館賭隔天的降雨量，未料玉帝降旨，降雨量比新聞龍捲風的立綱預報得還準，說五百毫升就五百毫升（記者：「五百毫升有多少？就是這一個水桶的水量」）（潑出去）：

龍王覺得氣噗噗不服氣，畢竟降雨這事是他在管，於是故意改了時辰減了雨量，雖然只差一點點，但這就是犯了天條要被殺頭的罪。此時這位涇河龍王這才想到要託夢給唐朝郭董a.k.a.唐太宗：

畢竟只是作夢夢到的，唐太宗話說得也很滿，龍宮安全，龍王有錢，就是這麼簡單。接著唐太宗把魏徵找來下棋，想脫絆住他讓他沒法被天庭召喚去監斬。沒想到魏徵也作了一個夢，在夢裡就把龍王斬惹：

好窩，只能說就是好幾位擅長作夢的朋友啊。其實古代本來就有夢即離魂之說，所謂夢魂不到關山難，因此夢會影響現實，而神靈託夢以繼大統的故事，其實都是這麼來的。從此之後，唐太宗每晚遭到龍王在夢裡索命怕到吃手手，於是找了秦叔寶、尉遲恭兩員大將夜夜守衛寢宮，而這也就是如今我們過年貼的門神之由來。當然這故事其實只是老梗，但我覺得荒謬的是這種託夢言志，神鬼祥瑞之說，似乎從來沒有斷絕。像之前的什麼鳳凰展翅，巨龍紅光，真不知道該讚嘆中華文化源遠流長的傳統，還是感慨這神秘主義的幽靈始終揮之不去。不過也就是這些故今的新聞舊聞，讓我們體會到自己離那麼蒙昧的時代，其實一點也不遠。

本文經作者Readmoo閱讀最前線刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航