專訪張惠菁：更加真實、卻被認為「神祕」的東西

文：犁客

「當年做的那本電子書根本不會賣啦，哈哈哈。」張惠菁笑著說。

2001年，亞馬遜的Kindle還沒問世、網路書店還沒被連鎖書店的老闆們放在眼裡，但國外許多創作者已經透過不同合作測試新形態的閱讀可能，當時已經出版過短篇小說集和散文集的張惠菁，也與藝術家紅膠囊及歌手楊乃文，合作了一本Flash格式、結合文字、圖像與音樂的電子書《惡魔的夏天》。

將近二十年後回頭看，張惠菁坦言，《惡魔的夏天》比較像是個有趣的實驗，想知道在科技的協助下，跳脫紙本思維的出版品未來可能長成什麼樣子。「有機會就做做看嘛，」張惠菁說，「畢竟我一直都很喜歡科技的東西。」

張惠菁並不是那種一有新款3C流行產品問世就要搶先使用的熱切愛好者，他所謂「喜歡科技的東西」，指的是她曾在網路行銷公司任職，貼身觀察科技與人類生活越來越貼近的過程及產生的影響。「我2006年去上海，那時的上海和現在不一樣，大街上已經有跨國企業，但北邊還是一片黑暗，住的都是平民百姓。」張惠菁回憶，「當時有一股網路的創業潮，大企業也很願意做各種實驗，我們2008年北京奧運時做的線上活動，現在仍是經典範例。然後我回台灣、幾年後再到中國時則遇上『移動』的創業潮——這些現象讓我發現，科技會替人帶來新處境，人的生活和思考會隨之改變。」

異地與創作

2013年出版《雙城通訊》之後，張惠菁到上海工作，《聯合文學》邀她寫專欄。「我先前替《壹週刊》寫了蠻久的專欄，想寫點不一樣的東西，《聯合文學》沒給我字數限制，也沒有限制題材。」張惠菁說，「我先到上海，半年後轉到北京，一個月一篇專欄，記錄的幾乎就是那個月的生活狀態，這樣寫了一年。」

這系列文章，收錄在張惠菁最新散文集《比霧更深的地方》當中的〈輯一〉，與當時張惠菁身處的時空對應，「先前在上海的台資公司，工作得好好的，2009年回台灣的時候，感覺我的生活狀態被打斷了。」張惠菁說，「2013年再回到原來的公司上班，上海和我離開時已經不同了，但還是覺得應該要到別的地方重新開始，所以半年後調職到北京。每到一個新的城市，就會想要進入這個城市去生活，那些文字，都記錄著探測新環境、以及新的自己在這裡的狀態。」

「入住異地」與張惠菁的創作或許真有某種奇妙連結。

從北一女到台大歷史系，張惠菁在求學階段，並沒有表現出明顯的創作能量，倒是早早就有閱讀習慣，「我覺得我是真的喜歡閱讀，雖然有寫作文，但自己並沒有練習創作。」張惠菁說，「高中的時候，身邊就有很多同學喜歡寫東西、很多早慧的創作者，相對說來，我開始寫作的時間真的很晚。」

台大畢業後，張惠菁考取公費，到英國愛丁堡大學留學，從碩士唸到博士的時間裡，一起出現的是寫作習慣。「那時在寫論文嘛，覺得論文going nowhere，自己完全想像力枯竭，所以想要打開另一個想像空間。」張惠菁第一篇得獎小說〈蒙田筆記〉，就是那時完成的作品。

理性結構與神祕連結

唸歷史但在數位行銷公司工作多年、從台灣出走到異地後開始寫作、早早嘗試結合不同創作類型的「電子書」——某個角度看，張惠菁的人生與她的創作，都在進行某種不同領域、外在世界與內裡心境混合的實驗。她的閱讀經驗，其實也是如此。

「《浪人劍客》啊，每回有人問閱讀的事，我常說到這套，還有岡野玲子的《陰陽師》。」張惠菁笑道，「閱讀經驗的養成，我想大概有幾時間點：一個是小時候家裡買的書，其中有一本《神豬妙網》，長大後才知道那是名著《夏綠蒂的網》，當年讀到我掉眼淚。」

張惠菁的閱讀選擇並不固著於特定類型，而是自在穿梭，「小時候家裡的書大多是媽媽買的，高中的時候，因為北一女就在重慶南路附近，所以下課會去書店看書，接觸了志文的新潮文庫，川端康成啦、芥川龍之介啦，都是那時讀的。」張惠菁喜歡川端康成的作品，不過最有感覺的不是《雪國》、《古都》等常被提及的名著，而是較少人談論的《舞姬》，「你可以從裡頭讀到一些無形的共同體，用女性的角度和生命力，去面對戰爭的殘酷或者男性認為的世界規則。」

具備理性結構，但也有神祕連結——張惠菁的眼中，這才是世界的模樣，「就像勒瑰恩筆下的女性力量，其實是更加真實的東西，但會被認為是『神祕』的」。而這種對世界的觀點，其實也會在閱讀張惠菁作品時，明確地感受。

「書寫，對作者來講就是很自己的東西。」張惠菁說。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

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