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【圖輯】是抗爭也是嘉年華，倫敦各大地標遭環保人士「佔領」第5天
我們想讓你知道的是
據該團體表示，此波抗議活動預計維持2個禮拜，將進行至29日為止。相關活動也擴散到法國和義大利。
英國環保人士從15日發起名為「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的反氣候變遷運動進入第5天，示威群動佔據倫敦主要交通要道，造成交通大亂，19日還在大馬路上做瑜珈，許多人在市區搭起帳篷，更有人企圖佔領歐洲最忙碌的希斯洛機場（Heathrow Airport）以擾亂復活節航班，目前警方已陸續逮捕逾600人，這項「佔領運動」預計要持續到4月底。
從15日起，成千上萬的抗議人士佔領倫敦市多個知名地標，包括滑鐵盧大橋、議會廣場、牛津街與大理石拱門（Marble Arch）等主要景點，進行和平示威，這場名為「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）的行動意圖癱瘓市中心。
「反抗滅絕」團體成立於2018年，成立以來，該組織成員開展了一系列抗議活動，其中包括阻塞大橋，在唐寧街首相府門前潑灑假血，阻塞BBC大樓出口，在議會大廈內舉行半裸抗議。他們主要的訴求是在2025年將碳排放量降至零，並要求政府「在氣候變化問題上要講真話」，同時建立一個國民大會監督減排進展。
該運動得到了數百名科學家和學者的支持，其中包括前坎特伯雷大主教羅文威廉斯（Rowan Williams）。
15日，該團體致函首相梅伊，表達他們的訴求並要求進行談判。他們在信中警告，除非政府採取行動，否則他們將在未來幾天和幾週內升級破壞性行動。
抗議人士利用各種和平方式進行抗爭，有人用強力膠水把自己「黏」在通勤列車車廂，有人甚至用膠水把自己與夥伴的手黏起來，還有人用鐵鍊把自己鎖在貨車下。
在倫敦牛津圓環廣場（Oxford Circus）前，也有大規模抗議，示威民眾運來一艘粉紅色的船，就擋在牛津街口，讓附近店家無法營業。雖然警方週五才在倫敦市中心拆除了一艘粉紅色的船，該船是「反抗滅絕」團體示威的核心，然而，數百名示威者後來搬回牛津廣場，再次阻止了交通。
影后艾瑪湯普森（Emma Thompson）也以行動力挺，她對大眾說，她這一代人是「失敗的年輕人」，她表示要在這裡與下一代站在一起。她更控訴英國政府減碳不力，「英國政府簽署了巴黎氣候協定，也同意努力淨化我們的能源使用，但之後他們完全忽視這些承諾，政府不就是個偽君子嗎？」
警方在週五（19日）就逮捕了100多人，截至週五傍晚總數達到682人，不過，抗議團體也準備在周一延長至「高速公路上的野餐（picnics on the motorway）」，抗議人士也指出，隨著復活節假期，以及溫和的天氣，都將為這一周的氣候抗議活動注入了新的動力。
雖然前幾天，抗議人士和警方基本上都是互相尊重的，大都會警察說，警員已經工作了12個小時，休假也都取消了，並指出這對警方來說非常困難，「我的同事們從未遇到過目前的情況，他們處理的群眾可能是相當不錯的人，並不希望與警察或任何其他人發生任何對抗，但卻違法了。」
不過，後來也出現了一些民眾被拖離附近的影像。
「世界經濟論壇」發布，2019年全球風險報告指出，全球可能面對前三大危機，分別是極端氣候事件、減緩氣候變遷策略失敗以及重大自然災害。美國海洋大氣總署也宣告，今年3月的全球均溫，僅次於2016年，創下史上第二高紀錄。
據該團體表示，此波抗議活動預計維持2個禮拜，將進行至29日為止。相關活動也擴散到法國和義大利。
在法國巴黎，在國際環保組織綠色和平的號召下，大批群眾聚集在法國的興業銀行總部，以及國營的天然氣跟石油公司，在門上張貼總統馬克宏的照片，再用黑色液體潑灑，痛批馬克宏是製造汙染的總統，過程中示威群眾將興業銀行的玻璃大門擠破，警方則是朝示威者噴灑辣椒水。
此外，獲得今年諾貝爾和平獎提名的16歲瑞典反氣候變遷少女桑柏格（Greta Thunberg），19日也出席了義大利羅馬的青年反氣候變遷運動，該項運動不到一年已遍及全球40個國家，桑柏格也獲選美國《時代雜誌》2019年百大人物，她強調人類正走在命運交關的十字路口，呼籲更多人關注氣候議題。
新聞來源：
- 為氣候上街抗議! 倫敦警逮捕近7百人（華視）
- 英國反氣候運動第5天 倫敦要道遭占據（公視）
- 環保人士佔領倫敦地標「反抗滅絶」 控訴政府減碳不力（環境資訊中心）
- 英國倫敦爆發「佔中」行動 逾300環保抗議者被捕（BBC中文網）
- 倫敦爆發英版佔中運動 塗膠水黏列車癱55萬人交通（新頭殼）
- Extinction Rebellion: Police move in on London protesters（BBC）
- Climate activists and police tussle for control of Oxford Circus（衛報）
核稿編輯：楊之瑜