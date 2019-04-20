【圖輯】是抗爭也是嘉年華，倫敦各大地標遭環保人士「佔領」第5天

英國環保人士從15日發起名為「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的反氣候變遷運動進入第5天，示威群動佔據倫敦主要交通要道，造成交通大亂，19日還在大馬路上做瑜珈，許多人在市區搭起帳篷，更有人企圖佔領歐洲最忙碌的希斯洛機場（Heathrow Airport）以擾亂復活節航班，目前警方已陸續逮捕逾600人，這項「佔領運動」預計要持續到4月底。

從15日起，成千上萬的抗議人士佔領倫敦市多個知名地標，包括滑鐵盧大橋、議會廣場、牛津街與大理石拱門（Marble Arch）等主要景點，進行和平示威，這場名為「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）的行動意圖癱瘓市中心。

「反抗滅絕」團體成立於2018年，成立以來，該組織成員開展了一系列抗議活動，其中包括阻塞大橋，在唐寧街首相府門前潑灑假血，阻塞BBC大樓出口，在議會大廈內舉行半裸抗議。他們主要的訴求是在2025年將碳排放量降至零，並要求政府「在氣候變化問題上要講真話」，同時建立一個國民大會監督減排進展。

該運動得到了數百名科學家和學者的支持，其中包括前坎特伯雷大主教羅文威廉斯（Rowan Williams）。

15日，該團體致函首相梅伊，表達他們的訴求並要求進行談判。他們在信中警告，除非政府採取行動，否則他們將在未來幾天和幾週內升級破壞性行動。

抗議人士利用各種和平方式進行抗爭，有人用強力膠水把自己「黏」在通勤列車車廂，有人甚至用膠水把自己與夥伴的手黏起來，還有人用鐵鍊把自己鎖在貨車下。

Photo Credit: Reuters／達志影像

在倫敦牛津圓環廣場（Oxford Circus）前，也有大規模抗議，示威民眾運來一艘粉紅色的船，就擋在牛津街口，讓附近店家無法營業。雖然警方週五才在倫敦市中心拆除了一艘粉紅色的船，該船是「反抗滅絕」團體示威的核心，然而，數百名示威者後來搬回牛津廣場，再次阻止了交通。

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影后艾瑪湯普森（Emma Thompson）也以行動力挺，她對大眾說，她這一代人是「失敗的年輕人」，她表示要在這裡與下一代站在一起。她更控訴英國政府減碳不力，「英國政府簽署了巴黎氣候協定，也同意努力淨化我們的能源使用，但之後他們完全忽視這些承諾，政府不就是個偽君子嗎？」

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警方在週五（19日）就逮捕了100多人，截至週五傍晚總數達到682人，不過，抗議團體也準備在周一延長至「高速公路上的野餐（picnics on the motorway）」，抗議人士也指出，隨著復活節假期，以及溫和的天氣，都將為這一周的氣候抗議活動注入了新的動力。

*Arrest update*



So far today we have made 106 arrests. This brings the total to 682.



The serious disruption the demonstrations are causing to people in London and beyond is unacceptable and we completely understand the concern it is causing to those who are disrupted by it — MPS Events (@MetPoliceEvents) 19 d’abril de 2019

雖然前幾天，抗議人士和警方基本上都是互相尊重的，大都會警察說，警員已經工作了12個小時，休假也都取消了，並指出這對警方來說非常困難，「我的同事們從未遇到過目前的情況，他們處理的群眾可能是相當不錯的人，並不希望與警察或任何其他人發生任何對抗，但卻違法了。」

不過，後來也出現了一些民眾被拖離附近的影像。

「世界經濟論壇」發布，2019年全球風險報告指出，全球可能面對前三大危機，分別是極端氣候事件、減緩氣候變遷策略失敗以及重大自然災害。美國海洋大氣總署也宣告，今年3月的全球均溫，僅次於2016年，創下史上第二高紀錄。

據該團體表示，此波抗議活動預計維持2個禮拜，將進行至29日為止。相關活動也擴散到法國和義大利。

在法國巴黎，在國際環保組織綠色和平的號召下，大批群眾聚集在法國的興業銀行總部，以及國營的天然氣跟石油公司，在門上張貼總統馬克宏的照片，再用黑色液體潑灑，痛批馬克宏是製造汙染的總統，過程中示威群眾將興業銀行的玻璃大門擠破，警方則是朝示威者噴灑辣椒水。

此外，獲得今年諾貝爾和平獎提名的16歲瑞典反氣候變遷少女桑柏格（Greta Thunberg），19日也出席了義大利羅馬的青年反氣候變遷運動，該項運動不到一年已遍及全球40個國家，桑柏格也獲選美國《時代雜誌》2019年百大人物，她強調人類正走在命運交關的十字路口，呼籲更多人關注氣候議題。

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核稿編輯：楊之瑜