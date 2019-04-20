蔡英文和郭台銘「孰是孰非」：國防靠和平、民主不能當飯吃？

日前宣布投入國民黨總統候選人初選的鴻海董事長郭台銘今（20）日在臉書舉辦投票，質疑總統蔡英文曲解他對民主的說法。總統府發言人張惇涵則回應，投票的兩個選項，並未回到問題本身，只有情緒表現。不過郭台銘和蔡英文在這天已多次「隔空交火」。

郭台銘17日表示，媽祖無時無刻都保佑他，不管他去世界哪裡投資、去中國投資，媽祖都在他的身邊，所以他特別來問媽祖。郭台銘說，媽祖幾天前就有託夢給他，當天媽祖又和他心有靈犀，說一定要為受苦受難的老百姓做好事，對年輕人要給他們希望，對兩岸的和平要維持、支持。郭台銘說，他會遵從媽祖的指示。

針對郭台銘日前稱是否選總統「要去問關公、問媽祖」，總統蔡英文18日受訪就表示，郭台銘經商有成，是大公司的大老闆，應是可敬對手，但也須認知當總統有2300萬個老闆，心態可能要調整，總統要做的事是照顧好台灣2300萬人民。

蔡英文也強調「當總統不是要問神，也不是要當神，責任是要守護國家、照顧每位人民。」

郭台銘在16日出席2019印太安全對話研討會，他指出，台灣的安全，2020年非常重要。郭台銘指出，他捫心自問，如何替年輕人做些事，他重申國防要靠和平，不需要買太多的武器，「和平是最大的武器」，只要買防禦性的武器就好，其他經費做為發展經濟投資所用。他說，世界上不會有真正的戰爭，都是無形的戰爭，買再多的武器，「能夠用嗎」，他認為，和平是最重要的，「誰家的小孩願意坐在戰鬥機上」，戰爭沒有贏家。​​

而對於郭台銘提到「國防靠和平」的說法，蔡英文在廣播節目專訪中也回應，認為郭台銘講反了，應該是「和平靠國防」、「國防是和平最大的保障」才對。

蔡英文指出，「我們要維持主權獨立的穩定現狀，靠的不是『和平協議』，而是加強自己的實力，全民團結一致，爭取國際支持，台灣民主跟自由的生活方式，才能被守護。」

郭台銘在2014年5月8日曾受訪指出，台灣經濟其實不算太差，就是經濟結構必須要改變，而一個路過、一個街頭，耗掉多少社會資源，民主不能當飯吃，民主是要靠經濟、競爭力、向上提升的力量、各種活動背後都有成本，看不到的隱形成本，浪費掉多少的國家資源。他還首度回應選總統議題，他說，台灣最不能做的Job（職位）就是總統，「你們看韓國的總統，有哪個有好下場？不要害我」。​​

而蔡英文接受廣播專訪時，也被問及郭台銘曾說過「民主不能當飯吃」的看法，蔡英文表示，沒有民主，恐怕我們的國家與社會就會倒退了，並引述網友說，「沒有民主，只能要飯吃。」民主是國家存續、人民尊嚴和全世界共享價值。

郭台銘今天則在臉書發文表示，他一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」，就算簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表他就否定民主。

郭台銘提到，他在2014年針對太陽花學運說的是：「民主對GDP沒幫助，不能無限上綱把各種運動當作民主，民主是過程，不是果實，經濟果實才能填飽肚子，民主的動能須化為經濟的成果。」他表示自己一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」，就算簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表他否定民主。

總統府發言人張惇涵下午則回應指出，當政治人物，言行都會受到嚴格檢驗，何況台灣民主得之不易，甚至是許多前輩用生命犧牲所換來的，現在，民主自由早已是台灣人民的生活方式，只有民主，台灣人民才能安居樂業，不用擔心有一天要把企業捐給國家。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜