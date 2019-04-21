WTO「最嚴重訴訟案」初判結果：入會18年，中國恐仍無「市場經濟」地位

世界貿易組織（WTO）近日傳出通過一項重大裁決，認定中國並未如其自稱在2016年獲得「市場經濟」地位，這項裁決除了讓歐盟和美國能在有關爭端中取得重大勝利，WTO成員國也將被賦予更大的裁量權，能針對低價傾銷的中國產品課徵關稅，對中國將造成一大打擊。

《彭博》報導，消息人士透露，WTO通過一項臨時裁決，中國並未如其自稱，在2016年自動獲得市場經濟地位。這項裁決 將允許各國有更大的餘地，能 依個案對中國低價或傾銷產品課徵關稅。不過這項決定目前尚未公開，在判決公布之前，中國仍可尋求和解。

WTO發言人、歐盟，以及中國在WTO的代表團的代表，都拒絕針對這項消息發表評論。

中國渴望取得完全市場經濟的地位，以避免更多的反傾銷案。 中國堅稱在2001年加入WTO後，應在15年後（也就是2016年）自動獲得市場經濟地位，此後 WTO成員在針對中國產品的反傾銷調查案件中，不應再以第三國相同產品的價格，取代中國產品的價格。 這將降低他國抑制低於成本的商品的能力，因此未獲得美國、歐盟及日本等成員國的承認。

中國作為「非市場經濟體」，中國企業在遭遇反傾銷調查時，不是以中國國內產品價格與出口價格對比，而是選取第三國的產品價格與中國產品出口價對比，來確定傾銷幅度。

2016年12月，中國向WTO提告歐盟和美國違反相關協定，在反傾銷調查案中未認定中國的「市場經濟」地位，採用第三國價格，導致中國業者被課以較高的反傾銷稅。

沒有「市場經濟地位」，中國損失多少？

市場經濟地位對於中國而言非常重要，除了隨之而來的聲譽和地位外，最重要的能減輕各國針對中國貿易的抵制和反傾銷關稅。《大紀元》引述《華爾街日報》的估算，中國因為被美國和歐盟視為「非市場經濟」，製造商在出口方面損失數十億美元，部分商品要繳納遠高於100%的關稅。

不過，如果各國把中國認定為「市場經濟國家」，就只能以中國國內產品價格與出口價格對比，那麼對中國進行反傾銷訴訟的難度將大大增加，中國製產品將獲得更大優勢，占據海外市場。

歐、美政府與中國之間，就中國的「市場經濟」地位爭論已近3年，中國政府在2016年向WTO貿易法庭提出針對美國和歐盟的申訴，要求美國和歐盟承認中國的市場經濟地位。中國依據的理由，是根據《中國加入世貿組織議定書》第15條款，在中國加入WTO滿15年後，中國應自動被成員國給予市場經濟地位；屆時，各成員國將終止對中國反傾銷的「替代國」做法。

不過，歐美認為15年前沒有人能預測15年後中國市場是否會完全轉型，所以也不可能約定15年後，不管中國情況怎樣，就得是市場經濟。

美國在2017年11月，對中國提告歐盟的爭議中，提出第三方文件，指出 「很明顯的，中國尚未完成（市場經濟）轉型」，並稱「如果中國希望生產商或出口商的價格或成本，被用於反傾銷案的價格比較，中國應該完成經濟轉型，確保市場經濟條件在經濟裡占有優勢」。

而歐盟則在2017年修改其反傾銷法規，取消歐盟此前對中國是非市場經濟地位的假設，但歐盟仍加入新規定，針對某些國家政府干預國內市場，造成國內價格「嚴重扭曲」時，調查機關仍可以第三國價格取代該等國家的國內價格。

WTO這項新裁決，將對中美的其他爭訟產生連鎖反應，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾表示，這起有關中國市場經濟地位的爭議案，是WTO「最嚴重的訴訟案」，該案已成為美中貿易談判籌碼。

美國3個月內第2勝，WTO判中國對美穀物關稅「管理違規」

外界認為中、美雙方在WTO爭端上的反應顯示了華盛頓和北京之間的貿易關係越來越緊張。不過中國最近在WTO的爭端調解中，屢次遭到打擊。

WTO在本月18日，就歐巴馬政府在2016年底的投訴做出裁決，判定中國針對美國稻米、小麥和玉米等穀物實施的「關稅配額」（TRQ），已違反入會承諾，判決中國敗訴。美中雙方最多在60天內得提出上訴。

這起事件可回溯至2016年12月，美國宣稱中國非法限制美國米、麥和玉米進口，向WTO提告，指中國使用所謂的關稅配額制（TRQ）「既不透明又不可預測」。

WTO「爭端解決機構」（Dispute Settlement Body）成立的專家小組今天裁定，中國沒有遵守2001年加入WTO的承諾，未「根據透明、可預測及公平基礎」執行關稅配額制。

香港《南華早報》報導， 中國將大部分較低關稅的配額，分配給自己國家的貿易商，在小麥進口上，甚至高達90%分配給國有的進口商，導致 許多民間經營的進口商和外國公司，無法進口穀物。

報導指出，中國在去年12月，首次宣布允許美國稻米進口中國，不過北京當局一直密切關注糧食進口，習近平主席表示，中國的「飯碗」必須牢牢掌握在自己手中，意味著中國主要依靠國內供應來養活13億人口，中國的糧食進口總量在2018年僅為60億美元，僅佔中國總進口額2兆美元的3%。

針對WTO於18日做出的判決，美國表示歡迎， 預計美國農民將向中國出售更多穀物。而 這項裁決是今年以來，美國第二度在農產品貿易紛爭當中贏了中國。今年2月，WTO才剛裁定中國不公平地對境內穀物生產者提供補貼。

美國於2016年9月向WTO提出這項申訴，認為中國在2012年至2015年間，對該國小麥、水稻農民提供了過多補助，補助金額超出WTO規定上限近1000億美元（約新台幣3兆元），讓中國農民得以用低價進入市場，進一步影響市場公平競爭，而最終WTO判決美國勝訴。

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核稿編輯：羊正鈺