郭台銘批蔡英文是「戰爭與貧窮的假民主」，台灣該靠北京還是華盛頓？

鴻海集團董事長郭台銘表態角逐2020總統大選以來，不到一周內，與總統蔡英文頻頻隔空交火，今（21）日再度在臉書發文，批民進黨親美反中，「是一路衝向戰爭與貧窮的假民主」，遭到行政院長蘇貞昌反酸，如果郭台銘能戴著他的國旗帽見習近平，並且喊出「保衛中華民國」，那郭台銘才真正是大老虎，真正是男子漢。

郭台銘日前與蔡英文，在「民主」與「經濟」議題上針鋒相對。郭台銘不滿蔡英文將他2014年於太陽花學運其間的發言，簡化成「民主不能當飯吃」，今天上午臉書再度發文，強調他這次參加國民黨初選，就是要把大家從民進黨的假民主中帶出來，「讓政治為經濟服務」，讓大家不再被意識型態綁架，重新為中華民國帶來和平繁榮。

郭台銘表示，在他的心目中，民主有兩種，一種是創造和平和促進富強的民主；一種是摧毀和平和走向貧窮的民主，也可以說是民粹式的假民主，郭台銘認為，不同的民主，將會造就不同的台灣，成為「和平富強的台灣」，或是「戰爭貧窮的台灣」。

郭台銘批評，民進黨認定台灣與中國大陸是敵人，唯一的相處之道就是升高對立，所以他們認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京。否則，以蔡英文所自豪與美國如此親密又高度友善的關係，為什麼華盛頓沒有為我們解開參加經濟合作的僵局？

郭台銘說，他知道很多人聽到這裡，就會立刻給他扣紅帽子，說他親中賣台，說北京怎麼可能是鑰匙？他批評，民進黨就是以這種眛於國際現實的態度，犧牲了中華民國經濟與產業的未來，斷送了年輕人對未來的希望。他並表示，在民進黨執政下，中華民國對外經濟和貿易被邊緣化，經濟發展和產業岌岌可危，「民進黨的民主，就是一路衝向戰爭與貧窮的假民主」。

郭台銘要用政治服務經濟，蘇貞昌反酸「怎不戴國旗帽去見習近平」

蔡英文今天也於臉書反擊，她指郭台銘也許精明於成本利潤的價格，但是真的不懂民主的價值，如果至今仍堅持「民主不能當飯吃」，那她想請問中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是郭台銘真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？

而針對郭台銘指民進黨是民主、民粹，行政院長蘇貞昌今日上午視察捷運環狀線工程規劃時表示，他覺得「郭董如果能戴著他的國旗帽見習近平，並且喊出『保衛中華民國』，那郭台銘董事長才真正是大老虎，真正是男子漢」。

蘇貞昌也指出，在國內自由民主社會跟自己的總統嗆聲，沒有必要。

Photo Credit: 行政院 提供

台灣經濟要靠北京，還是華盛頓？

台灣與中、美的關係微妙，郭台銘的臉書貼文也提到，他16日出席《台灣關係法》40周年紀念活動「2019印太安全對話論壇」時，當面向台美國會議員提問，「請問台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟是在華盛頓還是北京？」

不過，針對郭台銘的提問，立委蕭美琴當時回覆，這個問題在於未來台灣經濟前景和經濟生存能力，她表示經濟繁榮對台灣非常重要，但她不認為，這個問題能僅僅從「該與華府或北京建立關係」中解決，並指這是「錯誤的二分法」。

蕭美琴說，當然歡迎和中國貿易，但如果這樣的貿易關係，建立在某種政治情況下，必須犧牲台灣人民的權利，那就會有問題。蕭美琴也強調，應強化台灣和其他經濟體的關係，多交些區域性朋友，台灣人民在追求經濟繁榮的同時，也能享受自由創新，和完整表達的自由。

根據經濟部國際貿易局最新統計，2017年，我國主要貿易夥伴為中國（含香港）、東南亞國協、美國、日本、歐盟，此5大貿易夥伴占我國貿易總額的比重達78.8%，而中國無論在出口、或是進口方面，都占我國比重最高：

出口：中國為我國2017年第1大出口市場，占我國出口比重40.1%；第2則為東南亞國協（比重18.5%）；第3是美國（比重11.6%）。

進口：我國2017年第1大進口市場也是中國（比重19.9%）；第2為日本（比重16.2%）；第3則由東南亞國協取代了2016年的美國，占我國進口比重12.0%，美國則落居第4，占我國進口比重11.7%。

不過，隨著台、中、美關係升溫，要如何救經濟、也救政治，國內出現不同的聲音。

27位立委日前提案，指台灣正面臨國際經貿網路邊緣化、產業結構升級陷瓶頸、人才外流等經濟挑戰，為提升經濟發展及國家競爭力，要求鬆綁法規推動自由貿易經濟特區。不過財政部、國發會、農委會一致表達保留態度，經濟部長沈榮津特別提醒，美中貿易戰後，要注意美國對於產地證明的看法。

另一方面，台美貿易關係增溫，也出現可能在今年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，洽簽台美雙邊貿易協定（BTA）。

台灣與美國於2016年在美國舉行第10屆TIFA會議之後，至今已有近3年沒有舉行會談，不過總統蔡英文本月12日前接見美國國務院副助卿米德偉（David Meale）時表示，這幾年台美經濟關係持續提升，雙方活動更加頻繁，去年很多台灣公司都表達在美國擴大投資的興趣，包括中油等公司採購250億美元的液化天然氣，以及像Google、Facebook決定在台灣加碼投資或擴大培訓人才，都是台美交流合作最好的例子。蔡英文表示，為了加強交流發展，台美雙邊貿易協定一直是台灣優先推動的目標。

過去台灣希望與美國洽簽貿易協定，主要受到美豬議題的影響，為此前美國副助理貿易代表艾特巴赫（Eric Altbach）受訪時表示，美台間的貿易議題不是只有美豬、美牛，而應該更廣泛地思考，美台如何共同解決彼此關切的貿易議題，讓雙邊經貿關係持續發展。

《中央社》報導，艾特巴赫指出，台灣應用更寬廣的角度來思考，想採取什麼樣的政策，例如是否想要推動與國際標準相符的政策。同樣地，美國也應該以更寬廣的角度思考，對台關係中最優先的事項為何，包括深化與台灣經濟戰略合作的重要性。

他表示，目前美國貿易代表署與川普政府忙於處理美中貿易談判等議題，許多事情同時進行。他也強調，美台貿易關係也很重要，今年應該要召開TIFA會談，讓美台高層之間有進行對話的機會，以解決雙邊貿易問題。

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核稿編輯：羊正鈺