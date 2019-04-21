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斯里蘭卡3座教堂、3間飯店連環爆，已釀189死500傷
我們想讓你知道的是
斯里蘭卡21日上午發生該國2009年以來最嚴重的攻擊事件，該國過去曾深陷與分離叛軍「塔米爾之虎」的內戰，期間首都可倫坡炸彈攻擊頻傳。
位於印度半島的斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）在復活節這一天發生連環爆炸案，一共有3座教堂、3間飯店同時發生爆炸，是該國2009年以來最為嚴重的攻擊事件，死傷人數仍然持續增加中，不過目前沒有組織承認犯案。
警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekera）表示，爆炸發生在當地時間21日上午8點45分，星期日的復活節活動當時正在進行。
《美聯社》報導，當地一位官員指出，今日同時發生的爆炸案有6起，發生在外國遊客經常光顧的3座教堂和3間飯店，至少有2起爆炸事件是由自殺式炸彈襲擊者造成的，死亡人數已達138人。《每日新聞》引述當地報導，死亡人數已上升至至少137人，其中包括9名外國人，另外因爆炸造成500多人受傷。
不過《紐約時報》最新消息則指出，死亡人數已上修到至少近200人死亡。根據斯里蘭卡國家醫院副執行長Samiddhi Samarakoon，死亡人數已攀升至189人、其中有11名是外國人。
爆炸發生在哪裡？
根據《路透社》，遭襲擊的3間飯店位於首都可倫坡，分別為香格里拉（Shangri-La）、金斯伯里酒店（Kingsbury Hotel）和肉桂大可倫坡酒店（Cinnamon Grand），目前還不清楚飯店是否有人員傷亡。
《法新社》報導，位在可倫坡的聖安東尼教堂（St Anthony's Church）及位在市郊奈哥波鎮（Negombo）的聖塞巴斯提安（St Sebastian's）教堂最先傳出爆炸消息，爆炸後不久，警方便證實，可倫坡的3間飯店及斯里蘭卡東部城市巴帝卡羅亞（Batticaloa）的一座教堂同樣受到炸彈襲擊。
聖塞巴斯提安教堂隨後也在官方臉書帳號上上傳爆炸後的景象，只見爆炸將教堂的屋頂炸得粉碎，磚瓦散落一地，有人倒臥地上，似乎沒有生命跡象，其他信徒則多數掛彩，現場血跡斑斑。
犯案的人是誰？
《美聯社》報導，這起流血事件的嚴重性，讓人想起斯里蘭卡內戰期間，當時分離主義的「塔米爾之虎」（Tamil separatists）和其他反叛組織以銀行、購物中心、佛教寺廟和受遊客歡迎的酒店為目標。
《路透社》報導，斯里蘭卡曾經有10年深陷與「塔米爾之虎」分離叛軍的長期戰爭，期間首都可倫坡炸彈攻擊頻傳，不過2009年政府軍擊潰叛軍後，斯里蘭卡經歷了相對平和的10年，今天上午的攻擊是該國2009年以來最為嚴重的攻擊事件。
不過，目前沒有任何組織承認犯案。
斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）立集召開國家安全委員會會議，他並且在推特上強烈譴責今日發生的攻擊事件，稱其為「懦夫」般的舉動，並呼籲在這悲慘的時刻，所有斯里蘭卡人保持團結和堅強。
威克瑞米辛赫也懇請避免傳播未經證實的報導和猜測，強調政府正立即採取控制措施。
我國觀光局則在第一時間發布聲明，表示目前尚未接獲有旅行業通報有旅客傷亡或受困等情形。目前已向東南、雄獅、山富國際、康福、五福、理想旅運、凱旋、發現者、旗艦國際、友泰國際等主要出團旅行社，均表示目前並無團體於當地旅遊。
根據該國2012年的人口普查，斯里蘭卡總人口約為2200萬，其中70％是佛教徒，12.6％是印度教徒，9.7％是穆斯林人，7.6％是基督徒。
根據《BBC》，斯里蘭卡2009年內戰結束以來的幾年裡，發生了一些零星的暴力事件，佛教僧伽羅的成員襲擊了清真寺和穆斯林擁有的財產，導致2018年3月宣布進入緊急狀態。
延伸閱讀：
新聞來源：
- Sri Lanka explosions: 137 killed as churches and hotels targeted（BBC）
- Bombs kill 138 in Easter Day attacks on Sri Lankan churches, hotels（路透社）
- Hundreds hurt as blasts hit Sri Lanka churches, hotels（法新社）
- The Latest: Sri Lanka state media say 129 dead in blasts（美聯社）
- Suicide bombers kill more than 156 people and hurt 400 in 'targeted attack on Christians' on Easter Sunday in Sri Lanka: Americans, British and Dutch among the dead in six blasts at churches and five-star hotels（每日新聞）
- Sri Lanka Bombings at Churches and Hotels Kill at Least 140（紐約時報）
核稿編輯：羊正鈺