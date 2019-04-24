426「女同志現身日」，對抗厭女與恐同的雙重歧視「恐拉」

每年的4月26日是「女同志現身日」（Lesbian Day of Visibility），這個日子起源於2008年的西班牙多元性別運動。宗旨是提升女同志社群的能見度，鼓勵女同志出櫃與發聲，勇敢爭取女同志權利，對抗厭女與恐同的雙重歧視「恐拉」（lesbophobia）；關注以「扭轉性傾向」名義性侵害女同志的「矯正強暴」（corrective rape），保障女同志不受任何偏見、歧視與暴力。

然而，這樣對女同志社群來說，可以說是相當重要的日子，卻沉寂了整整九年。直到2017年，歐洲女同志雜誌《DIVA》才發佈影片，用以積極推廣這個日子，女同志現身日也才開始透過社群媒體而廣為人知。

美國猶太女同志作家Cindy Rizzo為此做了深度分析，認為這樣的沉默跟女同志在性少數社群的污名有關，像是古板無趣的憤怒女性形象，也涉及女同志女性主義與酷兒理論之間的張力與論爭。部分排斥雙性戀女性、跨性別與酷兒的基進女性主義者，會藉著這天發表仇恨言論，像是加拿大的基進女性主義網站Feminist Current就藉著2017年的女同志現身日發表攻擊跨性別與酷兒的文章。

綜觀女同志運動歷史，在1960年代，石牆革命掀起了同志運動，當時人們還沒有開始使用所謂的「lesbian」一詞，不分女男同性戀都稱作「gay」，直到1970年代初，才將公元前四世紀女詩人莎芙（Sappho）的出生地－蕾絲芙絲島（Lesbos），變成女同志的專屬名詞lesbian。

當時的女同志們對於男性主導的同志運動相當不滿，也遭到主流女性主義運動的排擠，因此女同志組織「比利蒂斯女兒」（The Daughters of Bilitis）領導人Del Martin聲明與男同志運動分道揚鑣，投入女性主義運動與理論。

至於被全國婦女組織（National Organization for Women, NOW）第一屆領導人Betty Friedan稱作會拖累傷害女性主義運動的「薰衣草威脅」（The Lavender Menace）時，也有一群女同志運動者選擇擁抱這個污名。

以此名組成女同志行動小組，在第二次婦女聯合代表大會（Second Congress to Unite Women）上進行抗議行動，並發表《女人認同女人》（The Woman-Identified Woman） 宣言，表示女同志是女性的集體憤怒象徵，是擺脫束縛、推翻父權的自主女性。因此有了女同志女性主義（lesbian feminism）此一重要的女性主義流派。

到了1990年代後，女同志女性主義逐漸被新興且象徵多元包容的酷兒理論（Queer Theory）所取代。越來越多1990年代後出生的性少數女性偏好自我認同為酷兒（queer）開放且流動的身份，因為女同志（lesbian）被認為是本質且靜態的標籤，甚至被部分年輕女性視作是恐雙恐跨的代名詞，所以不願意或拒絕使用。

確實於早期的女同志女性主義，尤其是基進女同志女性主義、女同志分離主義與政治女同志主義中，不僅有歧視雙性戀女性與跨性別群體的歷史，又過於強調陰性本質主義，或是把女同志視作抵抗異性戀父權的政治選擇，而非女性的一種性意識存有形式。忽視女同志中的多樣性、變異性與流動性，甚至刻意抹除了T／婆文化、女同志陽剛文化、女女SM文化，並且忽視了女女性暴力／親密暴力問題。

Photo Credit: Depositphotos

直到2015年，以酷兒理論與後殖民女性主義出名的學者Sara Ahmed，提出復興與重新定位女同志女性主義的理念，她將女同志女性主義視作多元交織女性主義（Intersectional feminism）的一種，並且強調與跨性別女性主義的結盟，以及有色人種女同志的重要性。不再將女同志受壓迫單純當成對女性的壓迫，而是強調不同身份女性-女同志受壓迫的獨特處境與經驗。不過Ahmed依舊如女同志女性主義前輩們一樣，強調女同志對於異性戀父權的革命價值（但她沒有把女同志當成政治選擇）。

除了學術圈的Ahmed以外，媒體圈有BuzzFee的LGBT編輯Shannon Keating，藝文圈有女同志影評人Lena Wilson，以及跨性別女同志網路作家Alyson Escalante等人。她們主張是女同志身分認同是基進的，女女之愛是革命性的，檢視恐雙恐跨等問題不必要放棄女同志女性主義，呼籲重拾女同志身分認同、女同志歷史與女同志女性主義。

因此請讓我們在女同志現身日這一天，為女同志生命喝采、傳承女同志歷史、復興女同志女性主義，並且重視女同志的多樣性、變異性與流動性，向異性戀父權發起革命吧！

參考資料

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航