我在內布拉斯加州，保守派川普支持者給我的文化衝擊

文：謝秉霖（前花蓮高中學生會會長）

在去年，有幸能以公費至美國內布拉斯加州（Nebraska）擔任為期11個月的交換學生，我看見美國學生的勇於發言、將創意落實在每日校園生活中，但也看見美國校園槍枝及毒品氾濫，令人深感不安。而我所居住的州位於美國中西部，是高中地理課本中一望無際的麥田，同時也是致使川普勝選、保守主義重振的重要地區之一。

內布拉斯加州是傳統的共和黨鐵票倉，自1968年起的每次總統選舉皆由共和黨以過半數拿下（1972年及1984年共和黨更獲得高達七成選票）。選民大多相信著傳統的美國價值如「勤奮節儉」、「堅持上帝信仰」、「與人為善」等，相信美國憲法第二修正案（second amendment）所保障的擁槍權（rights to bear arms）、反對任何形式的墮胎（pro-life），在LGBTQ權益上立場皆較保守。這與來自台灣的我立場大相逕庭，給予我強烈的文化衝擊。

回想起2016年，為何在台灣沒有人相信川普會當選？多數新聞台在報導美國新聞時，大量援引美國有線電視CNN的內容，「假新聞」（fake news）一詞之所以廣為流傳，便是因為川普針對CNN所發佈對於他不利的消息，皆稱之為假新聞。CNN的立場傾向民主黨（希拉蕊、歐巴馬）、立場左傾；而與之相對應的是福斯新聞（Fox News），立場傾向共和黨、右傾。在台灣，接收CNN比Fox較為容易，故這也是為何台灣民眾對於川普勝選大為吃驚。

許多人和我一樣，對於川普高舉著種族主義旗幟、對性少數及女性發表的歧視評論、以及美墨邊界築牆等言論，感到毛骨悚然。相較於希拉蕊過去30年擔任第一夫人、國務卿、參議院的豐富資歷，長期投身於婦幼運動和人權議題，身為律師的她口條清晰、思慮分明。對比上滿口政治不正確、商人風格強烈的川普，為何希拉蕊最終仍未獲得總統寶座？

Photo Credit: Jonathan Ernst / Reuters / 達志影像

首先，由於美國選舉採選舉人團制，希拉蕊在普選（popular vote）中以48.2％小贏川普的46.1％，比川普多拿290萬票，但在「贏者全拿」的制度下，輸掉了佛羅里達、俄亥俄、威斯康辛、愛荷華、密西根等搖擺州，讓出了總統寶座。比起2012年同為民主黨的歐巴馬，希拉蕊的票數足足掉了500多萬，比起2008年更足足少了850萬票，是什麼造成民主黨的敗選？我的寄宿家庭的媽媽身一名白人順性別女性，在地方政府做著簡單的行政職，從她的談話中，我看見對於民主黨（理想派）的憤恨及失望。

川普高喊著要讓製造業回歸美國，奪回大量的工作機會，這正切中了美國中下階層的心聲。當學歷為大學以下的選民薪資呈現負成長時，他們將原因歸咎於大量移民造成了低薪以及搶走了他們的工作機會，當許多人僅做著略高於最低薪資的工作，但政府仍花大筆的金錢介入中東紛爭、讓敘利亞難民進入美國、或高喊人權口號，這些並非每天都要面臨金錢困擾的選民所真正在乎的。

而將票投給希拉蕊，的確得到了政治正確和普世價值的認同，但8年歐巴馬的任期，選民早已聽膩的冠冕堂皇的說詞，希拉蕊當選後，對於許多選民只不過是女版歐巴馬，意味著不會有任何經濟上的重大改變。

而歐巴馬所推出的「歐巴馬健保」（Obamacare），2017年一個月的平均保費高達393美金（依個人收入、年齡、居住地而有差異），若不參加保險計畫還必須面臨罰款，儘管立意良善，但造成選民激烈反彈。川普選前的重要政策，便是要求廢除「歐巴馬健保」，但眼見川普的第一屆任期即將到任，「歐巴馬健保」仍屹立著，根據BBC報載，2019年更有410萬美國人購買了新的保險計畫。而川普陣營積極希望透過司法體系，宣告「歐巴馬健保」違憲，至於能不能成功，只能拭目以待。但此項口號，也成功為川普吸入大量選票。

而在美墨築牆，更是讓許多人想不透的政策，川普希望遣返1100萬位無證移民，而其所生的400萬民子女（美國國民），共計1500萬的人將面臨家破人亡的危機。然而川普過去在多筆建案中皆被踢爆大量使用無證移民，並且給予低於最低薪資的待遇，但希望築牆的說法，無論川普是否言行合一，無論最後是否成功興建，都滿足了大量白人選民（尤其藍領）對於非法移民的不滿及仇視。不過筆者仍認為，這單單只是對於現行生活的強烈不滿，支持川普就等於種族主義者，因果關係過為薄弱。

儘管生活在中西部，多數年輕人對於川普的言行仍相當不以為然。舉槍枝管制為例，共和黨收受大量美國全國步槍協會（NRA）的政治獻金是眾所皆知的事實，讓任何對於槍枝的限制性修法在兩院皆被強烈杯葛。

川普堅持擁護憲法第二修正案，就算在佛羅里達高中槍擊案後的一連串學生串聯活動中，他鬆口支持有限度的槍枝管制，但尚無見到實際性的重大作為。而學校中的非裔美國人、墨西哥人，對於川普更是強烈反感，毋庸置疑。

Photo Credit:Reuters/達志影像

近日，鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨大選，許多人將其類比為台灣版川普，但若仔細觀察，郭董高舉的自由貿易旗幟，與川普其實有許多差異。川普退出TPP（跨太平洋夥伴關係）、提高中國關稅、增加國家對市場干預等，都與共和黨傳統的自由市場經濟有所不同。

而郭董在威斯康辛州的投資，原本希望招募13,000工作機會，但卻已承認無法達成，而諸多環保團體也提出鴻海的設廠將導致洪災，郭董是否能提出穩健並可達成的計畫來擔任總統，或是如同川普雷聲大雨點小，期待在未來的辯論中看到更多蛛絲馬跡。

而在美中貿易戰中，夾處兩大強國間的台灣，該如何是好？我想提供交大科法所林志潔教授的說法供讀者參考：「台灣勢必要在美中兩國間做出立場選擇，而在政治（民主自由的信念）及產業（台灣上市公司多為高科技產業）的雙重因素下，沒有選擇中國的空間。」然而，無庸置疑的是，台灣勢必要在全球化的浪潮下，找到世界上的立足之地。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航