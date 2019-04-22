民眾受夠政治菁英，烏克蘭諧星從「演總統」變「真總統」

烏克蘭當地時間21日舉行總統大選，依據目前開票狀況和出口民調，政治素人、諧星出身的候選人澤連斯基（Volodymyr Zelenskyi）宣布當選，他的對手現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）也宣布敗選。針對烏克蘭政府軍和親俄的烏東分離主義分子的衝突造成上萬人死亡，澤連斯基表示，重啟和談將是他上任後的首要之務。

73%比24%，烏克蘭諧星、政治素人澤連斯基宣布當選總統

烏克蘭總統第一輪選舉在3月31日結束，澤連斯基和波洛申科拿下前兩高票，前者得到30%的支持，後者得到16%的選票，由於沒有任何候選人得票過半，4月21日，拿下前二高票的澤連斯基和波洛申科進行第二輪投票。

《中央社》報導，根據《路透社》，兩項全國出口民調顯示，41歲的澤連斯基獲得73%的選票，現年53歲的波洛申科僅拿下25%的選票。《衛報》報導，截至當地時間凌晨2點（台灣時間21日早上7點），在完成統計的3成選票中，澤連斯基獲得73%的選票，而波洛申科獲得24%，初步投票資料也顯示出口民調結果正確。

《中央社》報導，出口民調結果出爐後，澤連斯基在競選總部向支持者表示：「我永遠不會讓大家失望的。」

《法新社》報導，澤連斯基告訴媒體：「我們將繼續進行『明斯克談判』，我們會重啟談判。」澤連斯基說：「最重要的是『停止衝突』。」他也承諾將會帶回遭叛軍或俄羅斯拘留、被基輔當局說是政治犯或戰爭犯的烏克蘭人。

烏克蘭、俄羅斯、德國和法國4國領袖2015年在明斯克簽署「和平協議」，希望終結烏克蘭政府軍和有俄國撐腰的烏東分離主義分子之間的衝突。

他們至今仍未能遏阻衝突，自從烏克蘭親俄領袖遭罷黜後，2014年爆發的衝突已經奪走約1萬3000條人命。烏克蘭部隊和親俄叛軍經常互控對方違反明斯克協議下的停火要求。澤連斯基表示，和談「人員將有變動」，但未進一步詳述。

現任總統波洛申科承認敗選，他說選舉結果是「明確的」。波洛申科還表示：「我會卸任，但我想強調，我不會放棄政治。」

沒給出明確計畫，素人總統首要挑戰就是擺平國會

《中央社》報導，澤連斯基勝出，是烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立以來，首次政治素人當選總統。

《中央社》報導，選前，澤連斯基矢言會讓烏克蘭繼續走在親西方路線上，並終結烏東唐貝斯（Donbass）地區的衝突，澤連斯基也向投資人保證，將會推動改革並處理貪腐問題。

不過倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）分析師布爾格強調，對於澤連斯基的改革大計，以及將如何落實，「我們一無所知」。《歐洲新聞台》（Euronews）報導，就一名政治人物而言，澤連斯基還是個未知數，外界也會用放大鏡來檢視他跟億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）的關係，他是否真的能不受影響還有待觀察。

布爾格表示，儘管國家領袖很重要，但就政治上能達到的成就而言，這位子只是體制中一環，並非最重要的。他認為：「對烏克蘭未來更重要的是10月的國會大選，以及2020年初的地方選舉。」

《CNN》報導，目前國會中黨派林立、各方吵嚷不休， 澤連斯基必須立即 與國會不同黨派協商，以確保能在立法方面得到國會的支持。 但分析師表示，這並不容易，「對 澤連斯基 而言，總統大選獲勝是最容易的部分，困難的部分是在國會中建立一個政黨聯盟，以幫助他兌現政策，否則他的執政不可能成功。」

從「演總統」到「真總統」，澤連斯基靠「受夠了」當選

在參選前，41歲的澤連斯基毫無政治經歷，他最廣為人知的事蹟就在烏克蘭電視劇《人民公僕》中，飾演一名意外當選總統的老師。《中央社》報導，澤連斯基一開始表態參選時，還被當作笑話，但由於烏克蘭人民對腐敗、經濟問題以及和國內東部有親俄叛亂分子的衝突感到沮喪，澤連斯基的人氣後來居上，超越了當權的候選人。

《衛報》報導，不同於傳統競選活動， 澤連斯基 的政策或改革計畫並不明確，他以善於說笑、激勵人心出名，且善用社交媒體贏得年輕選民的心。雖然承諾要解決貪腐問題，並結束寡頭政治，但 澤連斯基並 沒有提供具體細節。

《洛杉磯時報》報導， 基輔智庫Penta政治研究中心的政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko）說，自1991年國家獨立以來，烏克蘭的政治一直由政治精英主宰。對許多選民來說，雖然烏克蘭經濟逐漸復甦，大多數烏克蘭民眾並沒有從中獲益，天然氣、電力等非用逐年增加，多數選民認為政客從政只在謀求自身利益。

《中央社》報導，分析師布爾格表示，澤連斯基在選戰中的高人氣體現了選民「受夠了」的心情。他說：「民眾想看新面孔，他們準備好把票投給籍籍無名的人。他（指澤連斯基）少說多聽、傾聽民瘼。波洛申科支票開一堆卻兌現不了。」許多烏克蘭人受夠了體制內政治人物，反體制浪潮席捲歐洲各地大選，澤連斯基搭上順風車，乘勢崛起。

《中央社》報導，而他的對手、53歲的波洛申科在選戰期間，則稱澤連斯基是政治新手，不宜擔任戰爭時期的領導人，聲稱自己是對付俄羅斯最適合的人選。

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核稿編輯：楊之瑜