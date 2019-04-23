喜多川泰《我在你身邊》：我是為了告訴你「愛」是什麼， 才被創造出來的

文：喜多川泰

隼人看向手機好幾次，等真由美回電話給他。

這段期間，他連愛玩的手機遊戲都提不起勁玩，一直偷瞄自己的房間，擔心柚子從房裡跑出來。

「看樣子好像不會出來。」

正當他開始稍微感到安心時，門口傳來開鎖的聲音。

隼人從沙發上跳起來，跑出客廳，衝向玄關。

「我回來……。」

不等真由美把話說完，隼人已經衝向真由美，連珠砲似地說：

「媽，家裡有個奇怪的傢伙！」

「奇怪的傢伙？」

隼人牽著真由美的手，拉她走向自己的房間。

「等一下啦。」

真由美的鞋子才脫到一半，就被隼人拉得失去平衡，腳步踉蹌地單腳跳著，從腳踝扯下另一隻腳的包鞋。

「等一下……，好危險，別拉我。」

真由美嘴裡這麼說，臉上卻漾著笑意。

心想隼人大概是一個人看家覺得害怕。最近他雖然經常表現出叛逆的態度，但畢竟還是個孩子，這種孩子氣的地方，讓真由美很高興。

打開隼人的房門，只見柚子直挺挺地站在房間中央，位置與剛才分毫不差，對著自己。

「哎呀！」真由美發出短促的驚呼，但那聲音與其說是害怕，更像是看到可愛貓咪時的驚嘆聲。她臉上充滿好奇，緊盯柚子不放，慢條斯理地走進房間。

「這就是你口中奇怪的傢伙？」

「肯定是老爸做的好事，居然留下這麼詭異的東西。好噁心，妳快想辦法處理掉啦。」

隼人躲在真由美背後，偷看柚子。

真由美彷彿沒聽見隼人說的話，從頭到腳仔仔細細打量柚子。

「對呀，這肯定是你爸做給你的。」

真由美自言自語地低喃，看她注視柚子的表情充滿好奇，似乎真的不知情。

真由美對柚子說：

「你好。」

柚子轉動脖子，面向真由美的方向。

「妳好。」

「哇！會說話耶，還會轉過頭來看著我。」

真由美難掩興奮地說。

「你叫什麼名字？」

「我叫柚子。」

「這樣啊，你被取名為柚子啊。」

真由美的表情變得更溫柔了。

「請多指教，柚子。我是真由美。」

「妳好，真由美。」

「哇！好厲害，真的可以對話耶。」

真由美佩服的對象並不是柚子，而是做出柚子的幸一郎。

隼人苦著一張臉說：

「現在早就可以跟手機的Siri對話了……。」

「是這樣沒錯，但這個……，柚子會動耶。」

「會動喔。不只會動，還會走、會站、會坐，所以才令人不舒服不是嗎？」

「是嗎……。」

真由美看上去更佩服了，凝視著柚子的雙眼閃閃發光。

「柚子，你可以走兩步看看嗎？」

柚子發出機械音，走了一步、又一步，在狹小的房間裡繞圈圈。

「讓機器人站起來用兩條腿走路，應該不是那麼簡單的技術喔，居然能做到這個地步……。」

真由美感慨良深地說道，被隼人瞪了一眼。

「或許是那樣沒錯，但爸用的零件也太沒品味了。」

真由美忍不住噗哧一笑。

「這倒是。」

隼人無法理解這件事有那麼好笑嗎？

「柚子，可以了，停下來。」

柚子遵照真由美的指示，停下腳步。

「這裡是你住的地方嗎？」

「我是、為了……讓、隼人明白……愛是什麼，才被創造、出來的。」

「這樣啊。」

真由美眉飛色舞地猛點頭。

「看樣子，柚子是爸爸為你製作的『朋友』呢。」

「朋友？」

隼人扯開嗓門，大聲表示他的不滿。

「才不要咧！我才不要跟這麼畸形、用破銅爛鐵拼湊起來的機器人當朋友。平常大家就已經在傳，我們一家人都是怪胎了。要是讓人知道我們家裡還有個詭異的機器人，我還要活嗎？真是的，都怪爸爸老是做這些莫名其妙的事，害我成為其他人的笑柄。」

「怎麼會，長得還滿可愛的啊。你爸爸那麼沒有繪畫天分，我認為已經做得很好了。」

隼人靠近柚子，開始繞著柚子轉圈圈。不只正面，還想觀察他的背面和側面。

「你在做什麼？」

「這玩意兒太佔空間了，我想關掉電源，丟進爸爸的房間。」

真由美望著隼人，看得出來這孩子正慢慢失去耐性。

「柚子，你的開關在哪裡？」

「我、沒有開關。」

「沒有開關？怎麼回事？」

隼人破口大罵。

「柚子的電源，無法關掉。」

「夠了！饒了我吧。媽，幫我丟掉啦。」

隼人帶著一臉想哭的表情衝出房間，順手用力甩上房門。

「砰！」

門發出砰然巨響關上，隼人的房間頓時變得寂靜。

柚子望著門的方向，維持不動。

真由美凝視著柚子。

幸一郎這個月能不去上班就不去上班，一有空就窩在研究所，不知在忙什麼。如今，眼前這個機器人就是一切的答案。

他肯定是覺得，不能把正值青春期的隼人丟給真由美一個人，自己出差好幾個月，所以才拼命做出來的。

「我有個想法。」

眼前的「柚子」，大概就是他的「想法」。

舉例來說，製造一輛汽車好了，不是由熟知一切的專家獨立開發，而是分成許多細節，交給各部門的各領域專家——例如引擎專家就不懂車燈的竅門，車燈專家則不了解煞車的原理——必須分工合作，才能生產一輛汽車。

原則上，機器人大概也是以這種方式製造，理應不是某個天才能憑一己之力做出來的東西。但眼前的「柚子」，卻是由人工智慧專家幸一郎，靠無師自通的機器人工學，竭盡所能創造出來的作品。那歪七扭八的做工，反而更突顯了這是幸一郎的心血結晶，令真由美打從心底無限喜愛。

還不知道柚子能做什麼，是什麼樣的機器人，但只能相信幸一郎的判斷了。

真由美對柚子說：

「柚子，我去和隼人談談，你可以先待在這個房間裡嗎？」

「好的。」

柚子似乎能理解她說的話，移動到書桌旁，伸出兩條腿坐在地板上。

「真乖。」

真由美說道，碰了碰柚子的肩膀，離開隼人的房間，走向客廳。

書籍介紹

本文摘錄自《我在你身邊》，三民出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：喜多川泰

譯者：緋華璃

百萬暢銷作家，最動人全新力作！

「我是為了告訴你『愛』是什麼，

才被創造出來的。」

感人熱淚！

提示你如何走出青春／人生迷霧的小說

給少年維特一個大大的擁抱

上市即再刷，熱銷狂賣破萬冊！

日本百萬國民作家【喜多川泰】出道以來最感人作品

日本亞馬遜書店滿分五顆星，讀者熱淚推薦！

隼人不明白，去學校到底有什麼意義？念書又要做什麼？

他只喜歡踢足球不可以嗎？

……升上國中後，彷彿全世界都在跟他作對，鬱悶無處發洩。

柚子說，很多大人也是這樣？

——少年與人工智慧的相遇，改變了他「悲慘」的命運。

這只是一個故事，也可以是人生最好的禮物

討厭念書、非常在意別人怎麼想，每天都過得戰戰兢兢的隼人。升上國中課業壓力變大，又因為一些小事受到朋友孤立。有一天，隼人回到自己的房間，發現一個沒看過的龐然大物。那是「怪人」父親因長期出差，特別留給他的機器人「柚子」。這個破破爛爛的機器人，要如何幫助隼人提升成績？不再害怕同學找碴？

令人淚流不止，為你帶來活出自我的勇氣！

史上最醜萌的人工智慧「柚子」，會為隼人的生活帶來什麼變化？

隼人的許多疑問，一定也深藏在大家內心。

否則，怎麼會那麼好哭？

不只國中生秒懂，年過半百的大叔也涕淚縱橫！

青春非常耀眼，卻也充滿各種不安。叛逆、霸凌、讀書考試、夢想、未來、戀愛、生死離別等，面對接踵而來的疑惑，擁有萬千知識的機器人，給出唯一的解答是……？

──獻給所有孩子──

以及，大人心中的孩子

喜多川泰用溫柔的筆觸，給無暇正視自我的現代人，帶來這個溫暖催淚的故事，年過半百也會深受感動。原來，孩子並非大人以為的無憂無慮，大人也不一定如自己想像中堅強。

本書特色

【勇於「不一樣」！】──想交朋友又不想被當成怪咖，堅持自己所愛其實沒有那麼難，試試柚子的方法就能茅塞頓開。

【最佳情感教育小說】──貼切描寫青春期的焦慮，隨著情節發展，反思各種行為帶給他人的感受。

【感化而不說教】──不指責、不列教條，而是以生活例子循循善誘，使人發自內心體會。

【適合各種年齡層】──主角只是國中生，但故事幾乎能為所有人生迷惘找到解答，所以成人看了也會潸然淚下。

【開創思考連結】──誰能想到科學知識可以療癒悲傷。相信柚子所說的「我在你身邊」，沒有人是真正孤單的。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九