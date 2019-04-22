飛人集社劇團最新作品《黑色微光》：留下什麼，就會成為什麼樣的大人

文：郝妮爾

飛人集社劇團（以下簡稱飛人）為2005年由藝術家石佩玉領軍，展開一系列的「偶戲」演出，團隊名稱「飛人」二字即取自「非人」之同音雙關，將「偶」的定義擴展為所有「非人以外」的物件形式，使得表演更富多元的色彩。

然而，雖發展多年，偶戲作品在台灣仍受到一定的限制，其中一個原因便是：「我們幾乎沒有『偶的劇本』。」石佩玉說。台灣絕大多數的偶戲依然是劇本先有，導演再思考於哪個段落加入「偶」。2019年飛人推出的《黑色微光》，首先打破這樣的限制，劇本創作之初就寫下偶的出場段落。

除此之外，這個演出亦帶來兩個突破：一是邀請美國光影大師Larry Reed來台指導，以電影鏡頭的美學呈現光影故事；二是團隊首次以敏感議題作為故事發想，講述從小親臨父母家暴的「目睹兒」，成長後如何從自己的記憶裡挖掘出自己不堪的童年、且如何在記得這份不堪以後繼續生活？

Photo Credit：飛人集社劇團、鄭雅文攝影

美國光影大師親自指導

來自美國的Larry Reed是ShadowLight Productions（光影製作）的創辦者，自1972創團以來致力於各種新奇的光影表演，以電影鏡頭的敘事方法、幻化為舞台的影像呈現；除此之外，他亦投身表演教學，將精湛的光影技術帶給世界。

石佩玉就曾是Larry工作坊的學員之一，憶及他們的緣分，佩玉說：「其實Larry好早以前就提過合作的計畫，可是我才不敢隨便請他來台灣咧！」她咋舌，說一方面當然是預算考量，二方面則是Larry導戲的規模必定是以1:1的方式在排練場如實呈現。

若不諳劇場者，恐怕對「1:1」的排練要求是多嚴格而有所不知；許多團隊因經費考量，常是在一個相對窄小的空間，以螢光馬克（有色膠帶）在地上標出相對比例尺，等到了演出舞台才抓出正確的走位距離。

然而Larry的光影戲可不容許這麼搞，光的距離、影的大小，所有細節都會影響演員帶著面具、或者手執偶具的移動時間。是故《黑色微光》早在三年前便已有發想，卻經歷了漫長的計畫籌備，待所有事情水道成渠，真的將等距的舞台搭在排練現場，Larry才風塵僕僕地從美國抵台。

「結果他一到，我們幾個月下來發展的所有東西，全部都打，掉，重，練。」佩玉苦苦地笑著。此戲四月就要在台中歌劇院首演，誰都想不到三月底才抵台排練光影的Larry，到了現場以後，完全顛覆了團隊既有的想法，嚴格地重新安排每一幕的細節。

於此同時，除了將舊有的技術引進，Larry更大膽嘗試過去從未做過的事：「他決定使用『黑色的投影幕』來表現光影。」黑色的背景會映照出什麼氛圍的光影？對Larry說也是一個新鮮的點子。

導演佩玉一會兒無可奈何的皺眉擔心排戲進度，一會兒又散發出引頸期盼的光亮眼神。應該這麼說吧，《黑色微光》對整個團隊而言，是一邊排戲一邊回收驚喜，將幻象實現，將悲傷淡成影子的作品。

Photo Credit：飛人集社劇團

藝術，點亮孩子的光

《黑色微光》中的主角，就是這樣的一位大男孩。談吐氣質乾淨從容，直到他打翻記憶最深處的東西、想起自己的童年時光，於此同時，他深深明白自己攪動了原本不該攪動的事情。

2015年衛福部正式將「目睹兒」列為保護範疇，相較於落在肌膚上的暴力，「目睹暴力」是藏得更深、更束手無策的傷害，原因之一在於孩子的身上沒有「傷痕」，沒有「證據」。然而，目睹的傷可能在當下就立即被包裹在心裡，卻難能被他者（甚至自己）發現。因此能更理所當然地替自己製造美好生活的假像，活在幸福家庭的幻影裡，直到某一天被觸動爆發為止。

因此戲議題敏感，本次於資料蒐集上經由許多專業人士鼎力協助，除了相關系所的老師、諮商師之外，亦與兒童福利聯盟（以下簡稱兒福）合作。其中，代表兒福與飛人接洽的陳雅惠，自大學參與實習以來到成為資源發展處的主任，中間已歷時二十多年。

有別於大眾看見虐童等新聞事件一面倒的激烈反應，雅惠說他們看見那樣的報導，常常轉念思考：加害者曾經受過什麼樣的傷，才做出此刻的行動？「其實橫豎都是悲劇，只是我們看到的悲劇不僅是在孩子那一方，還有加害者的成長背景，這都是各種因果關係造成的。」

Photo Credit：飛人集社劇團 劇中更將結合真人與面具偶的演出，試圖描繪小男孩自幼至長的生命經歷。

本次與飛人的往來並非兒福第一次與劇團合作。事實上，除了戲劇之外，兒福本身也發展「小舵手助學計畫」，不僅關注孩子的暖飽，亦發展藝術、體育等長才。

「這部分的確是做得比較辛苦，因為台灣普遍的觀念還是『救窮』，比較不會關心到孩子其它領域的發展。不過這幾年做下來，我們真的可以看到孩子很不一樣的變化。」雅惠說：「這些需要幫助的孩子，因資源有限，學習能力上也相對沒有這麼好的成績。但是，他們一旦發現自己在藝術或者體育上有機會贏過別人，就會有點亮光的感覺。」

說到這裡，雅惠彷彿已然看到了那些孩子，嘴角跟著揚起。她說有時候那甚至非關輸贏，卻會讓孩子變得更像一個孩子。「我的意思是，他們只有在沉浸藝術、體育競賽的時候，會忘記生活的重量，忘記自己需要承擔的事情，全心享受這個年紀應有的快樂。」這也是何以，藝術推廣的計畫艱辛難行，兒福卻始終沒有放棄的原因。

Photo Credit：飛人集社劇團、鄭雅文攝影

戲劇，讓孩子看見更多選擇

若說藝術教育能讓受傷的孩子記得自己依然是個孩子，那麼戲劇陶冶則是能拉著他們的手，讓他們看到未來的更多選擇。弱勢孩子對於未來的想像有限，若地處偏遠者更是，彷彿長大就只是生存必然的結果，遑論是夢想要成為「什麼樣的大人」。然而戲劇——至少某部分的戲——能夠帶他們看得更遠，要他們夢的更大。

《黑色微光》雖然並非一齣追逐夢想的戲，卻以舞台上的光影、面具、演員、人偶等多種畫面交織出夢境，刺激觀眾的想像力。飛人不會稱此戲為「兒童劇」，而是「親子劇」。導演佩玉解釋：「因為我們對話的人不只是孩子，還有曾經是孩子的大人們，也期盼這齣戲能夠為親子之間帶來更多討論的可能。」

也許吧，在落幕以後，孩子會從大人以為的殘酷裡感受到溫柔，而經歷了風風雨雨的大人們，也能帶領孩子們回顧動人的細節。

節目資訊

名稱：2019 NTT-TIFA飛人集社劇團《黑色微光》

時間：2019/5/18 (六) 15:00｜5/19 (日) 11:00、 15:00

演出地點：台北雲門劇場（新北市淡水區中正路1段6巷36號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰