達文西手術動輒18萬以上，為什麼醫生還要申報只有零頭的健保手術費用？

最近健保署指控醫生用達文西A健保的事情鬧得沸沸揚揚，健保署認為醫生在進行達文西手術的時候又報健保是兩頭賺，醫生則認為健保署大張旗鼓，未審先判，其根據竟然只是一紙2015年自行公布、沒什麼人知道的公文，就說醫生違法，非常不公平。一般民眾看到我們的醫療系統這樣子網內互打，吵來吵去，也不知道這件事情對自己的將來有什麼影響？為了解決大家的疑惑，我在這裡就用經濟學的視角來跟大家分析一下。

先說結論：在科技巨輪不斷向前推進、新的醫療技術不斷地推陳出新的未來，30年內，民眾將來的醫療支出將會以自費醫療和商業保險為主，健保的給付將會不斷萎縮，成為可有可無的存在。

達文西手術是什麼？

在了解為什麼我會有這樣的結論之前，先來看看這次風暴的焦點，達文西手術到底是什麼？

達文西手術其實就是使用機器手臂輔助的手術，達文西，只是機器手臂手術領域中最有名的一家廠商「Intuitive surgical」發明出來的系統的名字而已。

機器手臂手術一開始的用途，是美國軍方為了在戰爭的時候，可以遠端遙控手術而發展的技術。不過即使這個技術在1980年代就開始發展，在還沒有商業化之前，其實對世界的影響很小。直到1995年，也就是台灣健保開辦的第一年，intuitive surgical這家公司成立後，將這個技術推向市場，在2000年得到FDA認證，並在首次上市募股（IPO）就得到4600萬美元的投資之後，這個技術才徹底顛覆了外科醫生對手術的想像。去年它的營收是37億美元，完全沒讓當年的投資者失望。

用機器手臂進行手術有什麼樣的好處呢？除了大家都熟知的傷口比較小，恢復比較快等等的優點之外，大家還記得白色巨塔裡面財前教授的招牌動作嗎？他常常習慣拿起自己的手對著窗外的陽光觀察，對外科醫生來說，這個動作就是在看看自己的手會不會發抖。人一般到了55歲之後，手就抖得比較厲害了，因此美國外科醫生到這個年齡後，事故保險非常昂貴。財前教授知道，能夠穩定不會發抖的手，是外科醫生的生命，如果因為年紀的關係手開始發抖，不能再進行精細的手術以後，想要往上爬，就只能靠無休止的權力鬥爭了。

但是機器手臂的問世，改變了這一切。達文西機器手臂的晃動量是0.02毫米，比頭髮的直徑：0.05毫米還要小很多。最頂尖的外科醫生也只能做到0.1毫米。所以，使用機器手臂進行手術，可以大大延長外科醫生的職業生命，減少醫療事故發生的機會。

達文西手術系統還配備有3D的內視鏡成像系統。使用更好的內視鏡系統開刀，除了可以讓病灶更加清楚之外，內視鏡的成像還可以同時呈現在開刀房中的4、5台螢幕上，所以可以讓開刀房中的成員無間斷地進行合作，四手連彈或是八手聯彈都不是問題。

有的法官投書報紙批評達文西，說機器再怎麼好，也不能取代人類的眼睛，這個觀點是完全外行。筆者從醫20年來，醫學的進步跟醫療設備的更新，就是圍繞在不斷地用更好、更高清的機器眼睛，取代人類的眼睛。20年前，醫學院的一個重要教學活動，就是圍在教授旁邊的燈箱，看X光片。受益於資訊科技的發展，今天醫生可以在電腦前面一次看幾百張醫學影像，愛放多大就放多大，不再受到肉眼侷限了。高清的影像系統，更能讓我們在手術進行的過程之中，取代我們的肉眼，看清楚病人病灶的微小構造。從以前的顯微鏡到內視鏡，都是在用機器的眼睛取代人類的肉眼，那是現代人類醫學進展的主旋律。當然3D影像系統也有它的限制，它不能透視病人組織構造底下的神經血管，那就需要用更好的科技來實現，而不是說肉眼比3D好。

當然是否要使用達文西手術，還是要看每個病人的病況。以我專攻的睡眠呼吸中止手術來說，達文西舌根手術可以確實增加病人的成功率，從5成到7成。這樣的成功率值不值得用這麼昂貴的器械來追求呢？對病人來說，手術成功率的增加，代表病人手術之後比較不會打呼，也代表他本身和他的家屬會有更好的睡眠，而更好的睡眠代表生活品質跟工作生產力的提高，如果病患本身有能力負擔，還是值得的。

當然現在的達文西系統還有一個很重要的缺點，就是現在的機器手臂太重也太大，非常的不方便，有的病人的嘴巴打不太開的時候，機器手臂就很難放進去，也很難進行手術。但是現在新的達文西手術系統，有做進一步的改進，變成只需要一個孔就能夠把所有的手臂跟內視鏡一起包覆在裡面，到了病人的嘴巴裡面之後，再張開來進行手術，而且機械設備也變得更輕巧，不需要在進行手術之前調整半天，剛剛說的這些缺點，應該也可以得到很好的解決。

健保核刪＝醫生A錢？

介紹完達文西手術，回到這次風暴爭議的焦點：到底進行達文西手術的醫生有沒有A健保呢？

民眾可能會覺得奇怪，達文西手術動輒就要18萬以上，而健保給付的手術費用也不過就幾千塊，還會根據點值來打折，為什麼醫生有了達文西的手術費用還不滿足，還要多去申報一個只有零頭的健保手術費用呢？有醫師提出解釋說，申報健保手術費用是為了幫病人省錢，讓病人的住院費用可以由健保負擔，不過很多民眾還是不相信，想說醫生哪有那麼好心。身為此次風暴的受害者之一（沒錯，我也中鏢了，很多我尊敬的前輩還比我更慘！）我要告訴大家，醫生申報健保手術費用不只是為了幫病人省錢，還有「怕被健保核刪」的恐懼。

很多人聽到健康保險這個名字，就以為台灣的健保是一種保險，不過其實不是。保險需要把不同得病風險的人區分得很清楚，然後根據他們的疾病風險收取不同的保費，而且是自由參加，不能強制。歐巴馬的醫療改革方案曾經想要學習台灣，但正是因為美國人認為這種強制的性質違憲，而被告上了美國法院。承審法官也說得很清楚，這種性質的保險，是一種從全民收稅，再補貼病人來給付的政策制度，是一種社會福利，不是保險。

台灣的全民健保讓所有人都加入，再人為的把醫療費用壓低，因為醫療變便宜，創造了龐大的就醫需求，就好像你去吃吃到飽的火鍋店一定會多吃幾碗一樣。健保沒有辦法應付增加得如此快速的醫療需求，就使用核刪管制的方法，跟火鍋店的老闆說，你提供給客人的牛排不合理，不到位，不給你錢（明明就是客人自己要吃的）。為了得到客人的支持，健保署每次要核刪已經被病人吃掉的牛排，就說醫生是在A健保，這樣健保署跟病人都皆大歡喜，被吃白食的火鍋店老闆和醫生，就只能啞巴吃黃連，有苦說不出。

事後核刪確實很有效，因為根據行為經濟學的展望理論，被核刪的痛苦，遠遠超過申報健保成功得到的快樂，同樣金額，被核刪的痛苦會是申報健保給付成功的兩倍以上。（圖一～圖三）。

圖片來源：作者提供 圖一

圖片來源：作者提供 圖二

圖片來源：作者提供 圖三

因此，中華民國的醫生為了避免被吃白食又被罵A健保，就需要常常跟審查委員筆戰，各個醫學會又訂出了自己的申報標準。偏偏健保核刪委員，又常常不是根據這些標準來判斷該不該核刪，在還沒有具名審查的時代，會不會被核刪，完全是看審查委員的心情。所以常常會有明顯不對稱聽力損失，但是被核刪核磁共振檢查，不能看病人有沒有長腦瘤；和明明診斷是癌症，卻被核刪正子攝影，不能看看癌症有沒有全身轉移的情形。

既然審查委員也不是依照審查標準來核刪，而健保的申報規定就像這次的事件一樣常常改來改去，我們第一線的醫生，就不會像健保署的官員，或投書報紙的法官一樣，特地去熟悉所有的公文規定（因為平常根本就不是照著這些規定來核刪的，看了也沒有用）。我們學會什麼東西要報或不要報的方法，都是從過去的經驗學習，這個常常被刪，所以就不要報，或是請病人自費。所以民眾會發現，要求醫生開胃藥的時候，醫生都會跟民眾說要自費，就是因為被刪怕了。

這次爭議的焦點，在於用自費進行的達文西手術，能不能同時申報健保手術？如果病人住院只有進行自費的手術，而沒有用健保手術碼申報，很容易被認為是沒有住院的理由，而被核刪，這是中華民國外科醫生都知道的常識。如果不報健保點數，那這次住院如果要健保給付，又只有自費的手術碼，核刪審查委員看到一個沒有開刀的住院申報，很快就大筆一揮刪掉了。（圖四）

圖片來源：作者提供 圖四

核刪總在重演，科技永遠向前

健保署這次用四年前公布、連大部分核刪審查委員也不知道的公文告訴大家，達文西自費手術可以用健保給付住院（我向所有我認識的審查委員求證過，沒有人知道可以這樣報），大概是因為健保署也不喜歡宣傳這個公文的關係。也許這次的事件，其實只是健保署換個說法，另外找了個藉口來核刪醫生的給付而已。

在醫療科技不斷更新換代、病人對手術品質和效果的要求越來越高的時候，健保的收入沒有辦法跟上時代進步的腳步，其實是可以理解的。只不過就像我前面提到的，達文西機器手臂只是一個工具，它讓進行手術變得更容易，但是這些手術治療的手段還是以前就存在，如腹腔鏡手術，如治療睡眠呼吸中止時常常要同時進行的多層次扁桃腺軟顎手術，這些本來就有健保給付的手術，怎麼會因為用了一個達文西自費的手術跟耗材，就變得通通都要自費，而不能健保了呢？就像網友說的，到餐廳使用優惠卷拿到的牛排，怎麼會因為自己多點了一份自費的魚翅，牛排優惠卷就不能用了，也要自費了呢？更不要說你牛排吃完4年之後，餐廳老闆還反過來被健保署說在A牛排了。

醫生怕被核刪，將來就連「本來即有健保給付的項目」也只能請病人自費

醫生永遠處於訊息不對稱的一方，我們永遠不會知道，哪天會出現另一紙公文，說達文西手術的住院費用不應該由健保出，然後再過4年，經過大數據研究後，健保署再跟媒體宣傳我們醫生A健保。為了管控醫療支出，健保署無所不用其極，但是在這次事件之後，健保署已經失去了誠信。

在這種情況下，醫生該怎麼做，才能保護自己，保護經由憲法保障的財產安全呢？那就是從此以後，只要使用達文西，不管是手術費用還是住院費用，通通都需要病人自費。即使是本來就和達文西無關的其他手術，只要跟達文西一起做，也會因為用了達文西，就不能再跟健保申請給付，需要自費了。將來如果有更新更好的技術，再被引進台灣的時候，也必須跟健保做切割，不能把新技術當作原有技術的升級改版，用原本的健保給付碼做部分申請，需要全部自費。這對辛苦工作繳健保費的病人來說，難道是好事嗎？

我們可以想見，30年之後，在手術技術和設備更新換代了一輪之後，現有的健保手術碼會變成牆壁上的裝飾，沒有醫生會再去多看他一眼，醫生和病人的關係，再度回歸原始狀態，醫生提供服務而病人直接付錢，或是經由商業保險來給付。到時候我們還需要繳那麼多保費，養那麼多健保局的公務員嗎？

不只是檸檬藥物，健保將來連檸檬手術都沒有給付？

2001年得到諾貝爾經濟學獎的阿克洛夫（George A. Akerlof）告訴我們，在二手車市場上，有問題的車叫做檸檬（Lemon），而車況良好的車叫做水蜜桃（Peach）。本來市場上，有的人只需要開檸檬車，而有的人可以根據自己的經濟狀況和需求選擇水蜜桃車。

健保不需要讓每個人都開得到水蜜桃車，但是可以用差額自付的方法，讓每個人都至少可以買到檸檬車，再根據自己的需要，看看要不要加價買水蜜桃車。就像我們醫生本來一直在進行的，健保手術和達文西手術相輔相成，並行不悖。

就像30年前的水蜜桃車，放到今天是爛到不行的檸檬車一樣，只要醫療科技有持續的資金注入，健康發展，未來的達文西手術會變得越來越便宜，變成每個人生病手術的標準治療，又或者到那時候，又會有別的更新更好的醫療技術取而代之。

但是現在健保署強逼醫生，連檸檬手術都要病人自費，否則不能做水蜜桃手術，那麼我們繳的保費裡面，水蜜桃的含量還會剩下多少？30年之後，恐怕大家都不會再願意繳健保費，而是直接買商業保險了吧。

也許一般民眾對健保署為了控制預算，三天兩頭就想方設法說醫生A健保的做法毫無感覺，還覺得是在幫民眾看守荷包。不過實際上這種一竿子打翻一船人的做法，反而會讓醫生更不敢申請健保給付，將來要嘛只能做健保手術，要嘛就全部都需要民眾自費（自費魚翅後連牛排優惠卷都失效了），反而更傷害民眾的荷包。差額自付，而不是無理核刪，汙名化醫生A健保，才是健保的保障和高品質醫療共存共榮的最佳方法。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航