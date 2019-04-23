【圖解】創新也能登上世界舞台！ MIT國際融合創新大賽首次在台大力號召熱血新創團隊

每個人心中可能都有一個想改變世界的種子，現在，是讓種子發芽的絕佳時刻！多年來麻省理工學院（MIT）一直希望透過融合創新，以科技為導向鼓勵人才提出實務方案以解決社會問題。但MIT發現，在學校啟發還不夠，何不邀請全球創新人才一起找解法？

2016年首度舉辦的「國際融合創新挑戰大賽」（Inclusive Innovation Challenge，IIC），以「運用科技重新塑造工作，為中低階收入以下的人創造經濟機會」為出發點，2019年正式邁向第四屆競賽，而亞洲區域的賽事在今年更選定台灣作為競賽場地。

值得一提的是，李長榮教育基金會今年首度投入MIT IIC大賽，也是IIC亞洲區的唯一合作夥伴。李長榮教育基金會表示，盼透過該賽事讓台灣的創新與國際接軌，將全球視野帶入台灣。

何謂融合創新？MIT IIC四大獎項推動永續社會

Photo Credit: TNL Brand Studio

MIT IIC大賽的成立初衷，是看到科技開創人類社會前所未有的便利及繁榮，但世界上卻仍有部分的人們，未曾體驗過科技帶來的價值。因此MIT IIC設計了四大競賽項目，致力解決這世界貧富不均的問題，透過創新模式，為中低收入者創造經濟機會。

四大項目中，第一類的「提高職能、適才適所」，在於協助就業者提高職能，晉升發展至全新且具成長潛力的領域，創造生產力的永續能量。第二類為「科技普及」，如何在無視年齡、地點、學歷或能力的狀況下，透過科技讓人們有機會讓自己生活得更好。

第三類別是「增加收入與增加工作機會」，創新商業方案以確保就業者能得到足夠的收入並維持生活品質，甚至可能在既有的產業領域創造新的工作機會。第四類為「財務能力推廣」，確保世界上更多的人經濟穩定，同時加強他們使用財務工具的能力。

總獎金160萬美元，還能與世界創新者切磋

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事實上，這場MIT國際融合創新大賽是面向全球的世界級競賽，區分為美國與加拿大、拉丁美洲、歐洲、非洲、亞洲等五大區域進行預賽，總獎金高達160萬美元。

以亞洲區為例，會從四個競賽獎項中取前三名，也就是共有12組晉級名單，並在今年10月於台灣高雄進行頒獎典禮，當天將於現場複選出可參與全球決選的各組第一名新創團隊。

獲得首獎的亞洲區四名團隊，可率先獲得2萬美元獎金，其他8組團隊則可獲得5千元獎金。到了11月21日，麻省理工學院將邀請全球五區共20組獲獎的選手團隊，參加IIC全球頒獎晚會。屆時，MIT IDE/IIC將頒發4項總計為100萬美元的全球大獎，還能與來自世界的創新團隊切磋。

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快來報名吧！盤點三大創新要素求勝出

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校風開放的麻省理工學院，MIT IIC競賽也同樣邀請來自各種年齡、性別、營利或非營利組織，甚至是新創企業都可申請報名。報名前可以先盤點你的創新模式，是否扣連以下元素：

組織有善用科技，將經濟發展惠及到社會弱勢族群？ 組織已脫離「構想」階段，並對社會有顯著影響力？ 組織的解決方案，是否隨著時間發展更加提升影響力？

如果答案都是，立刻就來報名！報名截止時間為2019年5月9日，歡迎對於科技創新及回饋社會擁有極大熱情的團隊與組織共襄盛舉。而為了脫穎而出，目前競賽有四大評分指標，分別為「遠見」、「影響」、「參與」、「擴展性」，以判斷參賽組織是否有回應到競賽的任務目標：以科技為導向鼓勵人才進行創新以解決社會問題。

重要時程都在這，有心動就馬上行動！

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既然今年亞洲區競賽是在台灣舉行，對台灣的創新團隊而言是最方便不過的事。目前已正式開放區域註冊和提交申請資料，預計線上註冊截止日到5月9日，逾時不候，以下為MIT IIC競賽的關鍵時間點。

MIT國際融合創新大賽時程表

3月7日：開放區域註冊和申請資料提交

5月9日：線上註冊截止日期

5月23日：申請資料提交截止日期

6月5日：開始專家評選階段

7月23日：宣佈區域晉級者

8月-10月：區域比賽和慶祝活動選出區域獲勝者

11月21日：麻省理工學院全球大獎盛典

相關活動與報名申請資訊，請瀏覽麻省理工學院國際融合創新大賽官方網站：https://www.mitinclusiveinnovation.com。