國民黨的「一國兩制」困境：依賴中共，就是通往奴役之路

文：謝世民（政治哲學工作者，相信抽象問題與具體問題同樣重要，認為具體問題，甚至實踐的策略和變革的方案，要想得透徹，一定會觸及有待釐清的抽象概念和價值，也同意羅爾斯的觀察：沒有人去思考抽象而困難哲學問題的社會，是一個殘缺不全的社會）

中共對台灣的主權主張，以及堅持以武力威脅為手段來達成反獨促統的目標，使得中共成為影響台灣政治最深的一項外部因素。台灣社會的民眾和主要政黨從來不敢忽視中共的存在。在歷次全國性選舉中，國民黨候選人的「兩岸政策」和民進黨候選人的「中國政策」，一直都是選民關注的焦點。即將到來的2020大選不會是例外。

一般而言，國民黨因為顧慮中共對台灣經濟的影響，以及為了緩和中共對台灣在國際社會活動和參與的打壓，傾向於採取一種不全盤挑戰中共底線的政策（反獨、在保留自己的詮釋權下接受一個中國原則或者所謂的「一中各表」），民進黨則全盤拒絕在一個中國原則的框架下與中共政權互動（所謂的「主權寸步不讓」）。過去二十年，兩黨選舉競爭，各有輸贏。我們很難判斷說，台灣多數選民到底是偏好國民黨的兩岸政策，還是偏好民進黨的中國政策。

然而，國民黨的兩岸政策將在2020年大選面臨重大的挑戰，因為習近平今（2019）年初在《告台灣同胞書》四十週年紀念會上發表談話，宣告了三件事：

第一，兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。

第二，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題，實現國家統一的基本方針和最佳方式。

第三，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

習近平的談話（幾乎可以被理解成說「不接受一國兩制就是台獨」），對民進黨而言毫無新意，並沒有提供民進黨任何正面誘因去改變其中國政策。但由於絕大多數台灣民眾目前不接受「一國兩制」，因此，對國民黨而言，為了選票，也只能拒絕「一國兩制」（最被期待的國民黨總統候選人韓國瑜市長已經被迫公開說他不接受「一國兩制」了），但在這種情況下，將來執政後（如果勝選的話）要如何與中共交流互動，定然是一大考驗。

換言之，「九二共識、一中各表」已經不再是國民黨可以自豪、驕傲的政策口號了，因為中共根本就不買帳。一旦公開拒絕「一國兩制」，國民黨其實就和民進黨站在同一條線上，國民黨的「九二共識」，即使很曖昧地省略了「一中各表」，對習近平領導下的中共而言，也是不足的。

更慘的是，面對習近平的強人姿態，2020的選民會相信國民黨執政後能夠在很大程度上，改善兩岸關係、降低中共打壓和武力威脅，恐怕亦不容樂觀。大家心中的疑問是：只要習近平在位一日，國民黨怎麼可能和中共簽訂沒有「一國兩制」的「和平協議」呢？比較可能的是，多數選民會懷疑（至少民進黨會努力讓選民相信），國民黨為了取得中共的合作或信任，將逐漸地往「一國兩制」的方向傾斜。

簡言之，國民黨將因為習近平對「一國兩制」的高調堅持而陷入「裡外不是人」的困境中。

幾年前，有位親綠的朋友曾說，如果「九二共識」就是中共對台的底線，而且在這個底線下，中共願意維持兩岸現狀，停止在國際社會打壓台灣，讓兩地各自發展一段長時間，日後是否會出現和平統一或其他政治協議的條件，將來再說，那他十分樂意接受「九二共識」，但他不相信「九二共識」是中共的對台底線。果不其然，「九二共識」之後就是「一國兩制」。我們不必再重述中共過去的毀諾紀錄，單單以「九二共識」轉向「一國兩制」為鑑，許多人都不禁要問：那接受了「一國兩制」之後呢？

就台灣社會的政治發展而言，中共從來都是一項不可忽視的因素，因為中共對台灣主權的主張和武力威脅，非常真實。為了降低中共對台灣政治的干擾，不少黨政人士以為中共是可以談判、商議的對象，天真地以為我們讓一點，他們也會讓一點，最終彼此可以形成某種互利互惠的合約，而不需要我們在主權或政治自決權上作出任何犧牲或妥協。這是一廂情願。

只要中共仍然實際掌權，台灣就必須想辦法撐住，在最大的可能範圍內，避免依賴中共。就台灣目前的處境而言，拒絕中共之惠，誠然非常艱難，但我們要時時記住：千萬不要失去了轉圜的餘地，依賴中共，就是通往奴役之路。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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