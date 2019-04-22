喜劇演員變總統，我的烏克蘭「覺青」室友這麼說

我在英國的時候，有個室友來自烏克蘭的基輔，當時正是2014年烏克蘭反俄運動的尖峰之時，我們每天在3000公里外的格拉斯哥（Glasgow）看著螢幕裡她家鄉的人舉著「Euromaidan」旗幟，在首都市中心大廣場圓環燃燒著的輪胎焰火中，對鎮暴警察向當時勾結俄國的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）展現民主的怒火。

畢業後，我的室友接連任職烏克蘭的國營電視台和VOGUE等媒體，也是當地非營利反假新聞／不實訊息（misinformation）計畫Stopfake.org的一員。五年後，當時民意簇擁下風光接任的親歐派總統波洛申科（Petro Poroshenko）也遭遇選舉的失利，敗給「喜劇演員」澤連斯基（Volodymyr Zelensky），讓全世界大為震驚。

而這位烏克蘭「太陽花世代」的「進步力量」，又是怎麼看這場選舉的呢？

新上台的總統，會不會改變烏克蘭親俄的政策立場？

外界普遍對這位「喜劇演員」最大的擔心，就是他無力和俄國總統普亭（Vladimir Putin）談判，確實，就連烏克蘭人也普遍覺得他確實沒那能耐，特別是這位新任總統在選舉期間就表態上台後要和俄羅斯談「和平協議」，但許多人都擔心這樣的協議反而會損害到烏克蘭的利益（對台灣人而言，好像很似曾相識）。

話雖如此，這個疑慮的根源，是至今沒有人知道澤連斯基的執政團隊組成為何，如果能夠納入一些相關的專家，或許可以稍微扭轉這樣的局面。

除此之外，也有許多人擔心新總統上台之後，烏克蘭對俄立場可能發生轉變，因為前總統波洛申科時期，一切皆奉行都是烏克蘭至上的反共反俄，對此比較可幸的，就是澤連斯基在競選期間有明確表態會續維持「申請入歐盟」的烏克蘭現有政策，但是不是真能扛住東邊的鐵腕壓力，打入西邊的政治結構，還得需要時間來證明。

烏克蘭的「白色力量」，真的那麼白嗎？

其實，如果要以最嚴格的標準檢視，原本就以影劇在烏克蘭全國知名的澤連斯基，其實也不算是橫空出世的「素人」，而且他社群平台上累積的大量年輕追蹤者，反而是他競選期間的一大資產。

無獨有偶，前任總統波洛申科從政前，也以握有巧克力品牌羅申（Roshen）成為烏克蘭的五大富豪之一，而「喜劇演員」背後也有烏克蘭的商業鉅子大老闆（她特別用了「oligarch」這個字，特指在蘇聯解體後靠著產業私有化而迅速致富的商人）當金主，這波「白色力量」的逆襲，或許沒有外界所想的那麼「白」。

Photo Credit: Reuters/達志影像 本次敗下陣的烏克蘭前總統波洛申科（著紫色領帶者）

然而，就和所有靠「人民力量」推上位的政治素人一般，雖然澤連斯基在今天有超過七成的民意支持度，但他目前沒有明確的團隊，也沒有明確的政策訴求（他的選舉主軸基本上是「聽民意」和「反貪腐」），每個人投他的理由也各不相同，所以未來每邁一步，都很可能會流失現有的支持者。

回過頭來說，總統的所作所為，烏克蘭國會是可以監督的，因此在他們今年10月將的國會大選之後，誰多數（現在看起來沒有行政班底的澤連斯基應該無力拿下國會）對國家方向的影響或許更大，也會是接下來觀察的重點指標。

俄羅斯的「假新聞」有影響這次大選嗎？

如果單從選舉本身來看，過往兩週流竄假訊息數量其實相對不多，就算有，也多半是關於選舉不公、現任總統插手選務、有人說自己的選票被別人投去、坦克會開到街上看人民投票等等的流言耳語，但從實際情況來看，這次的選舉流程並沒有太多瑕疵，也讓相關的謠言自被擊破。

話雖如此，過往五年來自俄羅斯的假新聞和假訊息，卻是前任總統波洛申科敗選的一大關鍵原因。

因為在烏克蘭的反俄運動之後，來自各方的假訊息不斷將貪腐、醜聞、行政失敗等等的形象與政府扣連，在網路的同溫層之內營造出了「烏克蘭越來越爛」的形象，即使從經濟成長指標和國際透明組織的貪腐指數來看，烏克蘭都是逐年進步，但這些誤導訊息議題帶起的相關議題，卻成為這次擊潰波洛申科的關鍵（台灣人再次覺得似曾相識）。

Photo Credit: Reuters/達志影像 稱為「Azov」的烏克蘭防衛軍團成員，在前往東部「淪陷區」作戰之前與親友告別

雖然內憂外患夾擊加上新官上任的總總不確定，但整體而言烏克蘭人對這次的選舉結果還是十分開心——畢竟這就是實現民主的過程，而他們也很珍惜這得來不易的民主。

選舉過程中，兩個候選人雖然多有唇槍舌戰，但對選民而言多當成作秀來看，「波派」和「澤派」的支持者其實相處平和。畢竟五年前的烏克蘭人，都很擔心那是自己最後一次投票，五年後的今天他們戒慎恐懼但信心仍在，也期待變得更好的下個五年。

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核稿編輯：翁世航