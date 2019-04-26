韓粉的「雙重思考」：稱讚韓國瑜勤政愛民，卻又默許他宿醉曠職？

文：C編

前幾天我有個喜歡哈拉的朋友說，我們平常都在同溫層裡面瞎聊，應該「跨出同溫層」，瞭解一下韓國瑜粉、國民黨粉他們到底在想些什麼。所以他就跑去「夜探敵營」，申請加入了一個韓粉的臉書社團。

過了兩天，他跟我說，他放棄了，因為「韓粉的思維真的不是我能夠理解的，我看了頭好痛。」

我有點同情他，畢竟他去的社團，舉目所及都是韓的鐵粉。作為高雄人，我的現實生活也少不了有票投韓國瑜的朋友，只要不碰政治，和他們相處也都很愉快。不過，一小部份韓國瑜鐵粉的思維，真的會讓我感到不舒服。但，這種不舒服的感覺是從哪冒出來的呢？

剛才發呆的時候，一個名詞突然湧上心頭，是英國名作家喬治．歐威爾（George Orwell）在小說《1984》裡提出的概念，叫「雙重思考（doublethink）」。

歐威爾給「雙重思考」這名詞的定義是：同時接受兩種相違背的信念或行為，明知它們互相矛盾，卻仍說服自己都照單全收。

觀念不太好理解？我們不妨看看幾個例子：

一邊說「政治人物必須勤政愛民」，但另一方面又對韓國瑜頻繁的請假曠職無動於衷。

一邊說高雄市府負債數額高、必須省吃儉用，但另一方面又贊成韓國瑜大灑公帑坐直昇機。

一邊說期待韓國瑜當好高雄市長，但另一方面又說總統非韓不投。

一邊說韓國瑜是「正向能量、道德模範」，但另一方面又支持韓國瑜說「能撈就撈、能混就混」。

一邊說韓國瑜是「腳踏實地在為高雄設想」，但另一方面又覺得挖石油、迪士尼、賽馬場等謬論是好點子。

好啦，講韓粉講得有點多了，來看個網路笑話吧！

有位年輕朋友Ａ，非常憤恨民進黨的勞基法修惡，去到哪裡都說「還我勞權」、「還我七天假」。結果前一天郭台銘宣佈角逐總統，他突然說，他要支持郭董。他的朋友就問他，郭董不是那種最不在乎勞權的企業家嗎？你看富士康當時跳了幾個人下去！

他說：「我不管！郭董有能力，可以帶領大家賺到錢！」

他朋友說：「你之前不是最恨民進黨，說他們都是『資進黨』嗎？怎麼現在反倒支持台灣最大的資本家呢？」

某Ａ：「⋯⋯」

笑話講完了。但笑話背後，反映的是華人社會裡普遍存在的「雙重思考」問題。就像歐威爾在《1984》裡面所揭示的，這是長期被極權政體洗腦、規訓以後的結果。兩個截然相反的信念或行為放在一起，任誰都會感到不舒服，也就是心理學家常講的「認知失調（cognitive dissonance）」。

但是習於「雙重思考」的華人們，往往會自己生出一套邏輯，把兩個矛盾的東西湊在一起。而這個邏輯是悖離客觀事實的。說好聽一點叫「鄉愿」，講難聽一點叫「腦補」，再難聽一點叫「硬拗」，用日本話講就是「支離滅裂な思考・発言」。

所以一邊說韓國瑜是「正向能量、人格高尚」，又贊同韓國瑜說「能撈就撈、能混就混」，其中的腦補就是「韓國瑜真性情、不做作」。

所以一邊說韓國瑜是「勤政愛民」，又一邊默許韓國瑜宿醉曠職，中間還要幫忙腦補「韓國瑜做得好累喔！要好好保重身體喔！」

高雄市長韓國瑜赴港澳中聯辦｜Photo Credit: 中央社

與其說這些人是「雙重思考」，不如說是因為他們被洗腦習慣了，認同都是跟著極權政黨或偉大領袖在走。但天下沒有完美的政黨，更沒有完美的人格，所以極權政黨或偉大領袖掌權後，他們的長期目標，就是灌輸人們「雙重思考」的思維模式。讓他們眼睜睜地看到政黨和領袖所講的和所做的產生嚴重矛盾時，順民們還能夠乖乖地幫領導們合理化。

一開始的時候，極權領導者還要試著欺騙群眾；當「雙重思考」的習慣養成以後，領導者就不需要欺騙群眾了，順民會自己欺騙自己。

孔子所謂的「鄉愿，德之賊也」大概就是指這類型的思維。雖然中國後代的極權領導者們，用改編過的孔子思想奴役了好大一批人民，但是如果還原到兩千多年前孔子的原意，不得不說，很多時候孔老夫子的腦袋是異常清楚的，只是後人遵循的都是孔子的幻影而已。

要避免被這種「雙重思考」的鄉愿醬缸馴養成極權奴才，最重要的一點就是，在支持任何政黨、政治人物與口號以前，要先釐清事實：這些人講的和做的是否一致？然後再反問自己的內心，探討對自己來說最重要的議題是什麼？

我們都很清楚，民主政黨與政治人物沒有完美的，也不可能在每個議題上和個人同步，更不可能在政治變革的過程中事事盡如人意。但是如果搞清楚個人的底線，知道對自己最重要的議題是什麼，凡事基於事實來做判斷，就不會做出「XX一樣爛，票投（另一個言行更加嚴重不一致的）OOO」這種自相矛盾的民主抉擇來。

最後，轉錄前陣子年代新聞台《年代向錢看》的專訪片段。如果看完以後覺得不會頭痛的，那小弟也只能大感佩服了：

參考資料：比「欺騙」更有效的洗腦手法—基於「雙重思想」的思維控制（中國禁聞網）

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

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