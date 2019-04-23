美國加緊制裁讓伊朗石油「零出口」，不再豁免台灣等8國買油

白宮今（23）日表示，美國總統川普已決定，到了5月初時效過期後，不再重新發出伊朗「石油制裁豁免國」（significant reduction exceptions）的許可，亦即不會延長去年8個給予伊朗石油購買國家包括台灣的豁免，這項決定比預期更為嚴格。

白宮在聲明中強調，這項決定目的在於使伊朗石油出口歸零，切斷這個政權的主要收入來源，截至目前，制裁已經讓德黑蘭當局少了100多億美元的出口石油進帳。並指當伊朗石油完全退出巿場時，美國、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國「已同意及時採取行動，確保全球需求獲得滿足」。

（中央社）華府這項對抗德黑蘭當局的積極舉措，恐掀起美方和盟國之間的新摩擦。《法新社》報導，華府終止進口伊朗石油豁免待遇的決定造成國際油價聞訊上揚，儘管川普透過推特喊話表示，美國親密盟國沙烏地阿拉伯增產的量，將遠超過伊朗造成的缺口，「在我們如今全面制裁伊朗石油的情況下，沙烏地阿拉伯和OPEC的其他國家將超額填補石油缺口。」

Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月22日

白宮聲明則說：「川普政府和我們的盟友堅決維持並擴大對伊朗的最大經濟施壓力道，以終止伊朗對美國、我們的夥伴和盟國，以及中東安全構成威脅的顛覆行動。」

美國決定貫徹對伊朗制裁，不再提供購油豁免待遇，恐和受影響國家中國、土耳其等國引發新摩擦。

美國原先給予台灣在內的8個國家豁免待遇，可以進口伊朗石油，而不受美國制裁。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美國給予進口伊朗石油的豁免待遇5月1日到期後，不再延長。5月2日後仍向伊朗購油國家，華府將予以懲罰。但他未透露懲罰方式為何。

各國反應不同，但大多反對美片面制裁伊朗

《路透社》報導，中國外交部發言人耿爽表示，北京反對美方片面制裁伊朗，並說中國和伊朗的雙邊合作合理合法。

伊朗原油最大買主之一的印度雖和華府關係良好，但不同意美方堅稱伊朗是一大威脅的說法。印度目前正和伊朗合作一項海港計畫，以繞過反印度好戰分子據點所在的巴基斯坦。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也表示：「土耳其反對片面制裁和強迫他國和鄰國處理關係的方式。」卡夫索格認為，逼迫他國從伊朗以外國家購油太過分，且無助於實現區域和平穩定。

卡夫索格魯發推文說：「美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定無助於實現區域和平穩定，卻會傷害伊朗人民。」

日本駐美大使館發言人表示，東京當局不對華府的決定發表評論，但日本官員表示，日本外交官員和蓬佩奧19日曾討論伊朗議題，日本首相安倍晉三26日訪問華府預料也將討論這項議題。

《韓聯社（Yonhap）》則引述南韓外交部表示，首爾當局已經和華府協商，以展延豁免待遇，並將在5月期限前，竭盡一切努力，反映南韓的立場。

而遭到制裁緊縮的伊朗則指責美國的制裁「非法」。伊朗外交部在官網張貼聲明表示「由於這個制裁大致上屬非法，伊朗伊斯蘭共和國一向認為制裁豁免並無價值和可信度。」聲明中也說，伊朗經常與包括歐洲國家在內的國際夥伴商談豁免終止問題。

沙烏地阿拉伯將確保原油供應無虞

川普去年5月退出具指標意義的伊朗核子協議，華府去年11月對伊朗重新實施制裁，同時給予8個國家制裁豁免，一方面讓這些國家有時間逐步減少並最終停止向伊朗購買石油，同時也減緩突然切斷伊朗石油出口對全球能源巿場的衝擊。

在華府宣布上述決定後，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫（Khalid al-Falih）表示，沙國承諾穩定石油巿場。沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）引述他的說法指出：「沙烏地王國重申向來尋求穩定巿場的長期政策。」

台灣去年就開始減量，未受影響

美國原先給予台灣在內的8個國家豁免待遇，可以進口伊朗石油，而不受美國制裁。美國現在決定終止進口伊朗原油的豁免待遇，立即使得國際油價走高。

不過事實上，自去年11月以來，8個國家中的台灣、義大利與希臘3國已停止從伊朗進口石油。另外5國分別是中國、印度、日本、南韓與土耳其。在享有美國豁免的8國中，台灣、希臘、義大利、日本和南韓已大幅減少伊朗原油進口量。

中油表示，中油去年向伊朗購買原油僅約200萬桶，比例很低，而今年開始就沒從伊朗購買油品，因此，美國取消豁免對中油不會造成影響。

根據經濟部能源局官網，台灣去年主要向中東的沙烏地阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合大公國購買原油，自伊朗進口油源比例不到2%；台灣今年主要原油進口國也是自沙烏地阿拉伯、科威特以及阿拉伯聯合大公國，不過，並未向伊朗購入原油。

此外，台塑石化也說，從去年11月起就不再進口伊朗的油品。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺