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美國加緊制裁讓伊朗石油「零出口」，不再豁免台灣等8國買油
我們想讓你知道的是
事實上，自去年11月以來，8個國家中的台灣、義大利與希臘3國已停止從伊朗進口石油。另外5國分別是中國、印度、日本、南韓與土耳其。
白宮今（23）日表示，美國總統川普已決定，到了5月初時效過期後，不再重新發出伊朗「石油制裁豁免國」（significant reduction exceptions）的許可，亦即不會延長去年8個給予伊朗石油購買國家包括台灣的豁免，這項決定比預期更為嚴格。
白宮在聲明中強調，這項決定目的在於使伊朗石油出口歸零，切斷這個政權的主要收入來源，截至目前，制裁已經讓德黑蘭當局少了100多億美元的出口石油進帳。並指當伊朗石油完全退出巿場時，美國、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國「已同意及時採取行動，確保全球需求獲得滿足」。
（中央社）華府這項對抗德黑蘭當局的積極舉措，恐掀起美方和盟國之間的新摩擦。《法新社》報導，華府終止進口伊朗石油豁免待遇的決定造成國際油價聞訊上揚，儘管川普透過推特喊話表示，美國親密盟國沙烏地阿拉伯增產的量，將遠超過伊朗造成的缺口，「在我們如今全面制裁伊朗石油的情況下，沙烏地阿拉伯和OPEC的其他國家將超額填補石油缺口。」
白宮聲明則說：「川普政府和我們的盟友堅決維持並擴大對伊朗的最大經濟施壓力道，以終止伊朗對美國、我們的夥伴和盟國，以及中東安全構成威脅的顛覆行動。」
美國決定貫徹對伊朗制裁，不再提供購油豁免待遇，恐和受影響國家中國、土耳其等國引發新摩擦。
美國原先給予台灣在內的8個國家豁免待遇，可以進口伊朗石油，而不受美國制裁。
美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美國給予進口伊朗石油的豁免待遇5月1日到期後，不再延長。5月2日後仍向伊朗購油國家，華府將予以懲罰。但他未透露懲罰方式為何。
各國反應不同，但大多反對美片面制裁伊朗
《路透社》報導，中國外交部發言人耿爽表示，北京反對美方片面制裁伊朗，並說中國和伊朗的雙邊合作合理合法。
伊朗原油最大買主之一的印度雖和華府關係良好，但不同意美方堅稱伊朗是一大威脅的說法。印度目前正和伊朗合作一項海港計畫，以繞過反印度好戰分子據點所在的巴基斯坦。
土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也表示：「土耳其反對片面制裁和強迫他國和鄰國處理關係的方式。」卡夫索格認為，逼迫他國從伊朗以外國家購油太過分，且無助於實現區域和平穩定。
卡夫索格魯發推文說：「美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定無助於實現區域和平穩定，卻會傷害伊朗人民。」
日本駐美大使館發言人表示，東京當局不對華府的決定發表評論，但日本官員表示，日本外交官員和蓬佩奧19日曾討論伊朗議題，日本首相安倍晉三26日訪問華府預料也將討論這項議題。
《韓聯社（Yonhap）》則引述南韓外交部表示，首爾當局已經和華府協商，以展延豁免待遇，並將在5月期限前，竭盡一切努力，反映南韓的立場。
而遭到制裁緊縮的伊朗則指責美國的制裁「非法」。伊朗外交部在官網張貼聲明表示「由於這個制裁大致上屬非法，伊朗伊斯蘭共和國一向認為制裁豁免並無價值和可信度。」聲明中也說，伊朗經常與包括歐洲國家在內的國際夥伴商談豁免終止問題。
沙烏地阿拉伯將確保原油供應無虞
川普去年5月退出具指標意義的伊朗核子協議，華府去年11月對伊朗重新實施制裁，同時給予8個國家制裁豁免，一方面讓這些國家有時間逐步減少並最終停止向伊朗購買石油，同時也減緩突然切斷伊朗石油出口對全球能源巿場的衝擊。
在華府宣布上述決定後，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫（Khalid al-Falih）表示，沙國承諾穩定石油巿場。沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）引述他的說法指出：「沙烏地王國重申向來尋求穩定巿場的長期政策。」
《鉅亨網》報導，以事務機密為由而要求匿名的知情人士稱，沙烏地和阿拉伯聯合大公國的產量將在短期內合計每日增加約150萬桶。
據一位知情人士透露，沙烏地將在提高產量之前評估美國決定對石油市場的影響。根據彭博匯編的數據，沙烏地3月日產量為982萬桶，知情人士表示，這個OPEC中最大的產油國，可以在短時間內每天增產100萬桶，另外阿拉伯聯合大公國可以將產量從目前的每日304.5萬桶增加到350萬桶。
彭博編制的油輪追蹤數據顯示，伊朗4月前兩周的原油和凝析油裝船量約為110萬桶。
台灣去年就開始減量，未受影響
美國原先給予台灣在內的8個國家豁免待遇，可以進口伊朗石油，而不受美國制裁。美國現在決定終止進口伊朗原油的豁免待遇，立即使得國際油價走高。
不過事實上，自去年11月以來，8個國家中的台灣、義大利與希臘3國已停止從伊朗進口石油。另外5國分別是中國、印度、日本、南韓與土耳其。在享有美國豁免的8國中，台灣、希臘、義大利、日本和南韓已大幅減少伊朗原油進口量。
中油表示，中油去年向伊朗購買原油僅約200萬桶，比例很低，而今年開始就沒從伊朗購買油品，因此，美國取消豁免對中油不會造成影響。
根據經濟部能源局官網，台灣去年主要向中東的沙烏地阿拉伯、科威特和阿拉伯聯合大公國購買原油，自伊朗進口油源比例不到2%；台灣今年主要原油進口國也是自沙烏地阿拉伯、科威特以及阿拉伯聯合大公國，不過，並未向伊朗購入原油。
此外，台塑石化也說，從去年11月起就不再進口伊朗的油品。
新聞來源：
- 向伊朗購油豁免終止 華府和盟邦恐爆新摩擦（中央社）
- 土耳其外長：逼迫購買伊朗以外石油太過分（中央社）
- 購油豁免將終止 伊朗斥美非法制裁（中央社）
- 美宣布終止伊朗購油豁免 中油台塑化不受影響（中央社）
- 美加緊制裁行動 不再豁免台灣等8國向伊朗購油（中央社）
- 〈美封殺伊朗出口〉伊朗原油出口被阻斷怎麼辦？沙烏地承諾將確保原油供應（鉅亨網）
核稿編輯：羊正鈺