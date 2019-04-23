國安局報告中共加強對台「制腦權」，學者：有「假新聞」代表滲透完畢了

總統、立委大選將在明（2020）年1月登場，據國安局近期送交立法院的報告指出，中國透過「心理戰、輿論戰、法律戰」等「三戰」作為意圖干擾台灣政局，隨著選舉逼近，中國為影響台灣的民意走向，將加大三戰力度。研究資訊戰的學者沈伯洋則指出，現在政府積極想打「假新聞」，但根據他的觀察分析，假新聞已經不是重點。

（中央社）根據國安局送達立法院的報告指出，鑑於2020大選，中共為影響台灣民意走向，將加大操作輿論戰、心理戰及法律戰的力度，可能製造官民嫌隙及中央地方矛盾，並扶持傾中台青和學者，藉以引導輿論走向。

國安局去年在地方公職人員選舉後曾指出，雖然沒有確切證據證明中共介入2018年的選舉，但中共確實運用台灣爭議或新聞事件，加工變造後，利用通路，對台散布爭議訊息。立法院外交及國防委員會在去年審查國安局108年度預算時，曾要求國安局研析中共今後可能會採取的輿論戰、心理戰、法律戰（通稱為三戰）措施。

根據國安局送達立法院的報告指出，鑑於2020年是台灣二合一選舉年，中共為影響台灣的民意走向，將加大操作輿論戰、心理戰及法律戰等三戰力度。

國安局研判，在輿論戰的部分，中共可能作為有3種：

為對台施加單邊作為，輔以媒體渲染，製造官民嫌隙及中央及地方矛盾 為利用新科技加強台灣輿情及新媒體資訊監測，做為研擬對台政策參考 為挖掘與培養兩岸新媒體意見領袖，並扶持傾中的台青和學者，藉以引導輿論走向

國安局表示，在心理戰方面，中共將交替運用懷柔與施壓手段，懷柔方面，可能炒作「對台31項措施」週年成效，擴大對台民磁吸作用；施壓方面，今年適逢中共建政70週年，可能藉此時機點高調促統與軍力展示，對台形成威懾效果，並對國際強調對台獨零容忍，且不惜一戰的意志，提高國際介入台海成本。

國安局指出，在法律戰方面，中共可能分別從反獨及促融兩方面操作，反獨方面，2018年中共官方雖無提及修訂反分裂國家法實施細則、國家統一法及兩岸關係法，但不排除未來仍可能重提立法，企圖達到以法遏獨的目的；促融方面，中共將適時檢討策進對台措施落實成效後，持續擴增同等待遇措施。

國安局也表示，

綜觀中共藉由爭議訊息影響台灣2018年地方公職人員選舉態樣，主要藉由變造、加工台灣新聞事件，並回銷台灣改變國人認知，甚或由其官媒指導，配合通路在台灣擴散等情形，如陸媒頭條軍事報導「中央放出統一訊號，蔡英文答應回歸」，國安局均能掌握，並即時通報，以維民主機制運作萬全。

俄羅斯如何打資訊戰影響美國大選？中國操作更精緻

台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋昨日在台大演講「中國資訊戰對台灣社會的入侵與威脅」時，則以實例說明，指出當時俄國網軍也是在美國的社會輿論操作強化對立，包括利用黑人議題、同志議題等，最後導致了川普當選的結果。

沈伯洋說，第一步是先透過購物網站的廣告資料，了解黑人受眾喜好、會對什麼樣的內容產生反應，然後開始在網路臉書、IG、推特等社群媒體設立許多假帳號、假粉絲專頁，型態可能類似台灣「爆料公社」，透過發布假影片（例如星巴克將黑人客人趕出店外、黑人被白人警察打等），持續引發關注和討論。

負面做法外，這些網軍也造假撰寫黑人的勵志故事，呼籲大家幫助黑人等，並和知名的黑人明星連結，創造更大影響力，操作手法極細膩，讓一般公民甚至人權團體都相信這些粉專都在做好事，幾年的運作後，許多粉絲專頁或社團的人數都破百萬人，取得高度信任，甚至還發動多場運動，吸引上千人上街抗議。

等到最後選舉接近時，一旦美國主流媒體、報紙例如CNN出現小錯誤，這些已經極具影響力的粉絲專頁就會攻擊傳統媒體，要民眾不要相信「媒體假新聞」，然後開始自己放出假消息，例如當時就開始傳「希拉蕊是複製人」、「希拉蕊已經死掉」等假新聞，轉傳這些的人數還破百萬人，用盡辦法讓民眾不想投希拉蕊或不出門投票，後來造成黑人投票率20年來最低而川普當選的結果。

「當出現假新聞，就已經沒救了」有假新聞代表對方已滲透完畢，現在政府一直想要打假新聞，會把所有的能量放在NCC，但只針對假新聞去澄清，已經沒有太大意義，反而模糊了焦點。 而以台灣來說，中國對台的操作方式更精緻也更精確，這幾年來中國不斷攻擊台灣戶籍系統、監理站取得資料，雖沒有太高的軍事價值，但用在資訊戰上就很有意義，掌握資料後，接下來中國網軍也開始激化藍綠對立，或透過同婚等議題讓對立更嚴重，讓台灣「越亂越好」，最後再以「和平的角色」出來說要幫助大家，例如「和平協議」的角色，屆時民眾可能也已產生與中國統一比較好的認知。

《新新聞》報導，軍事專家亓樂義則認為，從2018年開始，中共網軍侵入台灣政府的次數減少，但技巧和成功率大幅提高，顯示正規部隊慢慢進來了。

台灣軍情局前副局長翁衍慶也曾在《中共情報組織與間諜活動》書中披露，「中共網軍」組織有嚴格界定，成立於2015年底的戰略支援部隊，是中國陸軍、海軍、空軍、火箭軍外的「第5軍種」，部隊職責包括情報、技術偵察、電子對抗、網絡攻防、心理戰5大領域，編制共10萬人。

中國網路作戰（輿論戰、媒體戰和心理戰）在去年的九合一選舉大規模練兵，從水軍到網軍，散布假訊息混淆視聽、擾亂台灣社會，這場「制腦權」作戰一旦首戰告捷，下次總統大選勢必變本加厲。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺