「黑洞」從何而來？科學家百年來的推論歷程

2019年4月10日，中研院在內的「事件視界望遠鏡（EHT）計畫」首度公開人類史上第一張黑洞的照片，引起全世界的關注。其實在此之前，黑洞是個大多數人都相信，卻沒有人見過的存在。既然如此，過去科學家們又是如何知道黑洞的呢？《新科學人》雜誌主編格雷恩・羅騰在《萬物視覺化》就提到，這是自18世紀以來，由許多科學家不斷追尋、探究的過程。

不妨在清朗的夜晚，到戶外找一找人馬座。在人馬座之外的某處隱伏著一個怪物：一個超級巨大的黑洞，但它在非常遙遠的天外，你大可放心。你不會看見這個黑洞，它被塵埃遮住了，而且它是全黑的，距離我們27,000光年那麼遠。但我們相信它在那裡，就位在銀河系的中心。

我們通常把黑洞視為20世紀的發現，但這個概念可以回溯到1783年，約克郡的一位牧師兼業餘哲學家米歇爾（John Michell）在那年向倫敦皇家學會投了一篇根據臆測而寫出的論文。

米歇爾當時在思索要如何測量恆星的距離及星等（就連現在的天文學家也對這個問題很頭痛），他從牛頓的光的微粒說出發，該理論主張光是由許多無窮小的粒子組成的。米歇爾推斷，恆星發出的光會因為恆星本身的重力而放慢，所以我們可以透過速度的減少量來測量這顆恆星的質量，進而就能得知它與地球的距離。

在1784年，皇家學會的《自然哲學會刊》（Philosophical Transactions）刊登了米歇爾的長篇論文，這篇論文主要就在談如何運用稜鏡從地球上測量出這個減少量。但也是在異想天開。

米歇爾推斷，如果恆星夠巨大，它的重力就很強大，大到連光都無法逃離魔掌。他還計算出，如果要以這種方式把光困住，這顆恆星的直徑必須是太陽的五百倍左右。他寫道，若有這樣的天體存在，「它發出的光永遠到不了地球」。

這個完全原創的想法偏離了米歇爾的目標，所以他就把它放著。「我不會繼續鑽研下去，」他寫道。

米歇爾說到做到。他在1793年過世前，都沒有再提過這個想法。

幾年後，法國學者拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace）在思索非常大的恆星的性質時，也得出了同樣的想法。這些恆星的引力將「非常大，大到沒有光能夠脫離恆星表面。因此，我們可能看不見宇宙中最大的天體」。

拉普拉斯可能有打算要繼續發展這個想法，但在1804年，這個想法被一個新理論淘汰了，新的理論主張光是一種波，而非粒子流。若真如這個理論所說，光就不會受重力影響。這個想法就此被人遺忘。

Photo credit: NASA/Handout via REUTERS/達志影像

重回黑暗之中

1915年愛因斯坦提出了廣義相對論，事情再次有了變化，廣義相對論把重力重新定義成巨大物體（譬如恆星）對時空造成的扭曲。

這個理論做出了一個奇怪的預測，但愛因斯坦本人並沒有注意到，而是天文學家史瓦西（Karl Schwarzschild）告訴他的。史瓦西在參加東線戰事（他在1914年、40歲時志願加入德軍）的閒暇之餘發現了這件事。

史瓦西證明，如果有足夠的質量集中到夠小的空間中，時空曲率會變無限大，結果就得到一個「奇異點」──這是時空中的一個點，在這個點有非常大的重力，大到連光線都無法逃脫。愛因斯坦對此印象深刻，但不相信這樣的物體真的有可能存在。史瓦西在1916年因病（他在戰壕中感染的疾病）過世，而他提出的奇異點終究被斥為純理論上的實體。愛因斯坦在1939年發表一篇論文，據信「證明」了這個論點，這件事就平息了。至少平息了一段時間。

1950年代，天文學家開始利用無線電波探測深太空，結果發現一些非常非常遙遠的天體，譬如類星體，這種天體釋放出龐大的能量，只能藉由廣義相對論來理解。在這之後，大家對於解釋非常巨大的天體的物理學有了新的理解，物理學家開始相信也許有、甚至很可能有奇異點存在。有個很關鍵的突破是「事件視界」（event horizon）這個概念，這是指黑洞的「表面」，一條在時空中的邊界，重力在這裡會變得無比強大，沒有任何東西能逃脫。

1960年代末尾，大多數的物理學家相信黑洞是廣義相對論的必然結果。

Photo Credit: 大寫出版

黑洞是如何形成的？

質量是太陽兩倍或更多倍的恆星，都注定會變成黑洞。這樣的恆星有巨大的重力場，會產生一股向內的壓力。這些恆星在有生之年，會透過自身核心的核融合反應抵消這股壓力，但燃料耗盡時就無法再抗衡，而開始向自身內縮，這個過程稱為重力塌縮（gravitational collapse）。

有時候這會直接導致黑洞形成，不然就是造成巨大的爆炸，稱為超新星，把外層炸開，留下星核。如果這顆恆星的質量夠大，它會繼續塌縮，隨著塌縮物質的密度越來越大，重力場就變得奇大無比，此後再也沒有回頭路，甚至連光線都逃不出去。一個黑洞就此誕生。

不過，這個過程並沒有解釋超大黑洞的成因，有些超大黑洞的質量至少是太陽的十萬倍。這些黑洞也許只是由大量的物質經年累月盤旋成的普通黑洞，或者是許多普通黑洞合併而成的，也可能是早期宇宙的超大恆星塌縮後的產物。

黑洞小軼事：黑洞為什麼叫做黑洞？

沒人完全肯定「黑洞」這個名稱來自何處。一般認為出自物理學家惠勒（John A. Wheeler）在1967年一場演講中提出。但根據《耶魯名句集》（Yale Book of Quotations），黑洞一詞最早見於美國科學促進會（AAAS）在1964年的一篇會議報告裡。看樣子在惠勒得知並推廣黑洞一詞之前，這個稱呼可能正在天文物理學家之間流傳──惠勒擅長記住朗朗上口的用語。

黑洞小軼事：麵條化

跑到黑洞事件視界的東西都會被吸進去，再也看不到，這個過程叫做麵條化──由於重力實在非常強大，因此不幸誤闖的物體（例如太空船或太空人）會被拉成細長的線狀，接著就像吸麵條般被吞噬。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《萬物視覺化 收藏大霹靂到小宇宙：人類與物質的科學資訊圖》，大寫出版

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作者：格雷恩．羅騰, 史蒂芬霍金（Graham Lawton, Stephen Hawking）

譯者：畢馨云

繪者：珍妮佛．丹尼爾（Jennifer Daniel）

從宇宙大爆炸到戀愛背後的基因驅動，從生命起源到巧克力的致命吸引力，橫跨物理學、天文學、生物學、化學、歷史學與社會學，52張圖秒懂關於一切的開端，提供最權威、最有趣的解答。

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《新科學人》雜誌主編格雷恩羅騰和得獎畫家珍妮佛丹尼爾聯手，精選六大主題，將充滿意外與驚奇的萬物起源視覺化，說明宇宙如何形成、什麼是暗物質、人類的進化過程、酒的歷史、財產觀念的成形、人類情感背後的基因驅動與鼻屎的秘密。直擊核心的敘述，隨時顛覆你的常識！

Photo Credit: 大寫出版社

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航