台裔創業家「認真談政策」，成為2020年美國總統大熱門

文:Amber Chang

在一次與創業前輩談話的場合裡,藉由前輩的分享,開始注意到2020美國民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang):一位雙親來自台灣的華裔參選人。

如果你還沒聽過他是誰,以他目前聲勢上漲的趨勢,或許他很快就會像是當年的林書豪一樣,成為你不能不關注的一位重量級華裔人士。更重要的是他不止是華裔,他是台灣裔!他是美國近半個世紀以來,試圖爭取美國總統大位的第一位台裔參選人!

在此次參選之前,他是一位政治素人,在現今民主黨參選人爆炸的情況下,他在短短不到五個月期間內,從默默無聞的零點開始,大家毫不看好選情,但到今日為止,Andrew Yang已經成為民主黨內參選人必須觀察的重要指標之一,這中間有太多有意思的事情值得分享跟思考。

美國民主黨在2016年輸掉總統大選後的打擊委實不小。2020這次捲土重來,無不磨刀霍霍,躊躇滿志的希望扳回一局!目前民主黨內有意角逐提名的參選人,競爭激烈。截至目前為止,已經有19位參選人表態並已投入競選活動。包含前副總統拜登(Joe Biden)在內,至少還有另外8位參選人有意投入民主黨內初選。相較於共和黨,包含川普在內,只有兩人角逐參選,目前民主黨爭取黨內提名的初選,真是呈現爆炸態勢。

仔細研究目前已經投入競選活動的這19位民主黨參選人,會發現幾個有趣的現象:

了解上面基本資料後,就可以理解Andrew Yang這個感覺膚色不對,從政經驗為零的參選人,竟然能夠殺出重圍,截至目前為止以1賠17 的「賠率」,在「誰會贏得民主黨提名」的政治睹盤上位列第5,這可真是一個太值得觀察的指標了。

在投入這次黨內初選之前,Andrew Yang是個小有所成的創業家。在他立業之後成立了Venture for America(美國創業基金),目標是鼓勵美國年青人創業,特別是經濟陷落地帶的中西部年青人。

但2016川普當選後,給了Andrew Yang 很大的衝擊。

他突然意識到,相較於美國中西部400萬的失業人口,靠著鼓勵年青人創業以便間接創造就業機會,根本緩不濟急,其成效更猷如杯水車薪。川普的當選,進一步刺激他思考素人從政,從商轉政的可能。

對於川普提出的經濟政策,Andrew Yang有著截然不同的看法。他得出最重要的結論是:「川普政府對於已經消失,一去不復返的工作機會的解方是錯的!」或如他說的,是「Turn the clock back(把時鐘往回轉,而非與時俱進的進行改變)」!

Andrew Yang認為過去造成美國中西部400萬工作機會消失的原因,是因為自動化的衝擊所造成的製造業外移。考慮未來在AI 及自動駕駛等高科技所形成的產業革命下, Amazon每年至少將再吸納200億美元以上的商機。這一來一往,已經可以預期在未來4年內,至少有30%的美國大型商場將面臨倒閉。再加上無人駕駛技術的發展等等,凡此種種,皆會讓美國現在的卡車司機,零售服務業,電話客服中心Call-Center等工作機會再進一步消失,惡化美國現在的就業市場狀況。

所以Andrew Yang告訴美國民眾說:「奪走美國工作機會的不是外來移民,而是新型態的科技所導致的產業結構的轉變!」

所以川普政府目前的處方,管制移民,一心希望把製造業帶回美國(例如找郭台銘投資威斯康辛州)等根本是開倒車的作法,是「Turn the clock back」。美國政府目前雖然投入大量經費提供新的職能訓練,希望協助鐵鏽帶中年失業人口轉型,但成效很差,與多人只一味指責這些中年失業人口偷懶或不夠努力,但沒有正視產業結構的改變,缺乏高瞻遠矚的洞見,而無法往前看才是關鍵。

他開始覺得問題很嚴重。

針對前段提出的總總問題,Andrew Yang提出了他的政見及解決方法:Universal Basic Income(UBI,亦即無條件基本收入)。

在他的競選政見中,他將UBI轉換成所謂的Freedom Dividend(自由紅利),亦即藉由無條件發放18歲以上國民,每人每月1000美金(約台幣31000元),將人們自受困的生活當中解放出來,進而可以從事更有價值的工作。UBI 所需的3兆美元經費來源(Andrew Yang認為其實不用這麼多)將來自於提升行政效率所節省的開銷、重新整頓目前已有的社會福利預算等等,最重要的部分將來自於新的油元(Petrodollar,傳統上指的是一國出售石油所賺取的報酬,但在此作為國家產業獲利而得的鉅額回饋):因AI革命而獲利的產業及公司。

UBI 其實不是一個新的概念,Andrew Yang指出,在美國已經有一州實行無條件基本收入超過30年了。這個地方是阿拉斯加。

阿拉斯加因為產油的關係,過去30年來一直有來自油元的回饋,照顧阿拉斯加的百姓。他認為新的油元是「technology」,高科技,所以要從高科技鍊金!

和傳統左派的「煉金」方式不同,他提出的方法不是加徵富人稅,也不是對Amazon、Google、Facebook、Netflix等美國尖牙股增加企業稅(上述這些公司在美國幾乎都沒有繳稅),而是開徵10%的VAT(貨物加值稅)。藉以創造新的稅基來源,也不至於逼迫企業出走。

在全世界193個已開發國家中,有160個國家已經實施VAT。這是取得該有稅基中最有效率也沒有漏洞的方法,而Andrew Yang實施VAT課徵的對象是供應鏈中的購買者,而非終端的消費者,如此一來可以大幅增加來自企業的稅收,而且因為發放UBI後還會刺激消費市場,經濟增長效益可達2.5兆規模,創造460萬個工作機會,如此一來反而可能淨增加6000億美元的收入。這樣,便可以創造Andrew Yang所謂的Trickle up economy(由下往上的「毛細現象」涓流經濟); 藉以倒轉過去大政府主導的Trickle down economy(由上往下篩流的)經濟模型。

除此之外,他也提出美國應該改變用GDP作為衡量經濟的指標。提出發明GDP指標的經濟學者,都自己承認GDP是個過時的指標,只適用於美國經濟大蕭條年代。他提出 Humanity First,人性至上,以「人本資本主義」Human Capitalism為核心,讓更具有人性及意義的經濟數據為人民服務,而不是人民去服務一個過時的經濟指標。

We need to make the markets serve us rather than the other way around(我們要讓市場服務我們,而非相反)