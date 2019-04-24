台裔創業家「認真談政策」，成為2020年美國總統大熱門

文：Amber Chang

在一次與創業前輩談話的場合裡，藉由前輩的分享，開始注意到2020美國民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）：一位雙親來自台灣的華裔參選人。

如果你還沒聽過他是誰，以他目前聲勢上漲的趨勢，或許他很快就會像是當年的林書豪一樣，成為你不能不關注的一位重量級華裔人士。更重要的是他不止是華裔，他是台灣裔！他是美國近半個世紀以來，試圖爭取美國總統大位的第一位台裔參選人！

在此次參選之前，他是一位政治素人，在現今民主黨參選人爆炸的情況下，他在短短不到五個月期間內，從默默無聞的零點開始，大家毫不看好選情，但到今日為止，Andrew Yang已經成為民主黨內參選人必須觀察的重要指標之一，這中間有太多有意思的事情值得分享跟思考。

民主黨的19人初選大亂鬥，Andrew Yang為何異軍突起？

美國民主黨在2016年輸掉總統大選後的打擊委實不小。2020這次捲土重來，無不磨刀霍霍，躊躇滿志的希望扳回一局！目前民主黨內有意角逐提名的參選人，競爭激烈。截至目前為止，已經有19位參選人表態並已投入競選活動。包含前副總統拜登（Joe Biden）在內，至少還有另外8位參選人有意投入民主黨內初選。相較於共和黨，包含川普在內，只有兩人角逐參選，目前民主黨爭取黨內提名的初選，真是呈現爆炸態勢。

仔細研究目前已經投入競選活動的這19位民主黨參選人，會發現幾個有趣的現象：

史上最多女性參選人投入選戰：目前民主黨內已經有4位女性宣布參選，她們分別是賀錦麗（Kamala Harris）、華倫（Elizabeth Warren）、陸天娜（Kirsten Gillibrand） 及克羅布查（Amy Klobuchar）； 中生代參選活躍：雖然不乏老將參選，但50歲左右的中生代，參選活躍——19位參選人中，年紀介於38到55歲的就佔11位，45歲以下者更有7位； 參選人族裔多元：白人族裔，非裔，墨西哥裔，拉丁美洲裔（牙買加裔），亞洲台裔紛紛投入參選，真有人不分男女老幼，種族色彩，一起搶救美國，捨我其誰的氣勢

了解上面基本資料後，就可以理解Andrew Yang這個感覺膚色不對，從政經驗為零的參選人，竟然能夠殺出重圍，截至目前為止以1賠17 的「賠率」，在「誰會贏得民主黨提名」的政治睹盤上位列第5，這可真是一個太值得觀察的指標了。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

連續創業家，素人從政的另類思考

在投入這次黨內初選之前，Andrew Yang是個小有所成的創業家。在他立業之後成立了Venture for America（美國創業基金），目標是鼓勵美國年青人創業，特別是經濟陷落地帶的中西部年青人。

但2016川普當選後，給了Andrew Yang 很大的衝擊。

他突然意識到，相較於美國中西部400萬的失業人口，靠著鼓勵年青人創業以便間接創造就業機會，根本緩不濟急，其成效更猷如杯水車薪。川普的當選，進一步刺激他思考素人從政，從商轉政的可能。

對於川普提出的經濟政策，Andrew Yang有著截然不同的看法。他得出最重要的結論是：「川普政府對於已經消失，一去不復返的工作機會的解方是錯的！」或如他說的，是「Turn the clock back（把時鐘往回轉，而非與時俱進的進行改變）」！

Andrew Yang認為過去造成美國中西部400萬工作機會消失的原因，是因為自動化的衝擊所造成的製造業外移。考慮未來在AI 及自動駕駛等高科技所形成的產業革命下， Amazon每年至少將再吸納200億美元以上的商機。這一來一往，已經可以預期在未來4年內，至少有30%的美國大型商場將面臨倒閉。再加上無人駕駛技術的發展等等，凡此種種，皆會讓美國現在的卡車司機，零售服務業，電話客服中心Call-Center等工作機會再進一步消失，惡化美國現在的就業市場狀況。

所以Andrew Yang告訴美國民眾說：「奪走美國工作機會的不是外來移民，而是新型態的科技所導致的產業結構的轉變！」

所以川普政府目前的處方，管制移民，一心希望把製造業帶回美國（例如找郭台銘投資威斯康辛州）等根本是開倒車的作法，是「Turn the clock back」。美國政府目前雖然投入大量經費提供新的職能訓練，希望協助鐵鏽帶中年失業人口轉型，但成效很差，與多人只一味指責這些中年失業人口偷懶或不夠努力，但沒有正視產業結構的改變，缺乏高瞻遠矚的洞見，而無法往前看才是關鍵。

他開始覺得問題很嚴重。

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用「Humanity First」對決「America First」

The opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math（川普的相反，就是個喜歡數學的亞洲男子）

針對前段提出的總總問題，Andrew Yang提出了他的政見及解決方法：Universal Basic Income（UBI，亦即無條件基本收入）。

在他的競選政見中，他將UBI轉換成所謂的Freedom Dividend（自由紅利），亦即藉由無條件發放18歲以上國民，每人每月1000美金（約台幣31000元），將人們自受困的生活當中解放出來，進而可以從事更有價值的工作。UBI 所需的3兆美元經費來源（Andrew Yang認為其實不用這麼多）將來自於提升行政效率所節省的開銷、重新整頓目前已有的社會福利預算等等，最重要的部分將來自於新的油元（Petrodollar，傳統上指的是一國出售石油所賺取的報酬，但在此作為國家產業獲利而得的鉅額回饋）：因AI革命而獲利的產業及公司。

UBI 其實不是一個新的概念，Andrew Yang指出，在美國已經有一州實行無條件基本收入超過30年了。這個地方是阿拉斯加。

阿拉斯加因為產油的關係，過去30年來一直有來自油元的回饋，照顧阿拉斯加的百姓。他認為新的油元是「technology」，高科技，所以要從高科技鍊金！

和傳統左派的「煉金」方式不同，他提出的方法不是加徵富人稅，也不是對Amazon、Google、Facebook、Netflix等美國尖牙股增加企業稅（上述這些公司在美國幾乎都沒有繳稅），而是開徵10%的VAT（貨物加值稅）。藉以創造新的稅基來源，也不至於逼迫企業出走。

在全世界193個已開發國家中，有160個國家已經實施VAT。這是取得該有稅基中最有效率也沒有漏洞的方法，而Andrew Yang實施VAT課徵的對象是供應鏈中的購買者，而非終端的消費者，如此一來可以大幅增加來自企業的稅收，而且因為發放UBI後還會刺激消費市場，經濟增長效益可達2.5兆規模，創造460萬個工作機會，如此一來反而可能淨增加6000億美元的收入。這樣，便可以創造Andrew Yang所謂的Trickle up economy（由下往上的「毛細現象」涓流經濟）; 藉以倒轉過去大政府主導的Trickle down economy（由上往下篩流的）經濟模型。

photo credit: AP Photo/Frank Franklin II/達志影像

除此之外，他也提出美國應該改變用GDP作為衡量經濟的指標。提出發明GDP指標的經濟學者，都自己承認GDP是個過時的指標，只適用於美國經濟大蕭條年代。他提出 Humanity First，人性至上，以「人本資本主義」Human Capitalism為核心，讓更具有人性及意義的經濟數據為人民服務，而不是人民去服務一個過時的經濟指標。

We need to make the markets serve us rather than the other way around（我們要讓市場服務我們，而非相反）

在Andrew Yang看來，Human Capitalism人本資本主義的核心為：

人的價值比金錢更重要（Humans are more important than money）

人本資本主義經濟看重的是每一個人；而非每一塊錢（The unit of a Human Capitalism economy is each person, not each dollar）

經濟市場是用以服務共同目標及普世價值（Markets exist to serve our common goals and values）

因此，政府提出經濟發展的目的，應是為了替人民謀求最大福祉！所以應該要創造以「人」為核心，而非以「錢」為核心的經濟指標（Create measurements around people, not dollars）。

他所提出取代GDP及股市等等的「新人本經濟指標」如下：

Median Income and Standard of Living（中位數收入與生活水平指標） Health-adjusted Life Expectancy（保健後的預期壽命指標） Mental Health（心理及精神健康指數） Childhood Success Rates（童年成功指標） Social and Economic Mobility（社經流動性指標） Absence of Substance Abuse（無藥物濫用改善指標）

除了以上令人耳目一新的經濟政策之外，受到父母來自台灣的影響，他也力主全民健保政策。

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目前，Andrew Yang以鮮明且幽默的定位被說成是「The opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math（川普的相反，就是個喜歡數學的亞洲男子）」快速地贏得美國鐵鏽帶（Rust Belt）中低收入白人及其他弱勢族裔的支持，除此之外，因為他鮮明的創業家色彩，也為他爭取到不少矽谷人的認同。

目前他已經成功跨過65000個獨立捐款人的門檻，取得民主黨內初選的辯論資格。

值此，台灣也正在進行總統選舉的前哨戰，希望我們的總統候選人們，能多花點時間進行智識及政策上的辯證及思考，而不是讓各種反智的言論成為硝煙，瀰漫戰場，毒害我們的心智。我們應該用我們手中的選票，告訴這些候選人，我們真的已經厭倦這些反智公害。

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本文經Amber Chang授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航