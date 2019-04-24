國家女性主義：進入政府體制內促成性別平等，有何爭議？

文：連翊

你心目中推動性別平等的理想圖像是什麼呢？有些人重視由下而上的公民參與和開放性的討論，有些人則從體制外疾呼性少數者、酷兒群體的去污名和反歧視。也有些人是進到體制內，透過政府的力量由上而下的性別平等改革，我們稱之為國家女性主義。

某些反對國家女性主義的倡議者認為，女性主義進入國家體制的後果是塑造出一種強迫的良家婦女形象、一種新的道德標準，這種標準會壓迫到不符合這些體制需求的女人，並讓她們處於更弱勢的社會邊緣。

辣台妹想要藉由這篇文跟大家簡單介紹「國家女性主義」，希望大家在看完這篇文之後對女性主義的流派有更多的認識，並且知道以國家角色推動性別平等有什麼優點、爭議與批評，也對台灣現況有更多的思考與批判。

什麼是國家女性主義？

女性主義向來是行動派的一門理論，既然看到性別不平等就要設法解決，是女性主義各個流派之間共同的信念。國家女性主義顧名思義，是以政府力量、由上而下推動性別平等的一種女性主義途徑。

某些派別的女性主義者對大型組織抱有疑慮，因此多選擇以體制外、小組織的方式進行社會改革。不同於此，國家女性主義則是進入政府體制內，以訴訟、遊說的方式爭取婦女的政治與社會權，並制定促進性別平等的政策。

國家女性主義的實踐模式

北歐諸國的國家女性主義以結合體制內外婦運，共同打造性別平等的福利國家為主要途徑。這種福利國家式的性別平等，本身的邏輯就是以政府的力量達成親職公共化、促進女性勞動力參與、提升婦女健康等目標。

美國與加拿大則發展出與政黨關係密切的組織，以協助女性參選 的方式，提升女性在各層級政府組織的比例。這些組織各自擁有一套培力女性政治領導人的模式，例如美國EMILY’s List透過提供專業課程與公眾募款等方式，讓女性政治素人即便沒有政治世家的背景，也能進入政治場域。

聯合國與歐盟等超國家層級組織則多以設立專責機構的方式，研擬促進性別平等的措施與條約，供各國政府與非政府組織援用。例如1995年的「北京宣言暨行動綱領」確立性別主流化作為有力的政策工具；CEDAW除了條約，也規範民間對政府的審查機制。

台灣的國家女性主義實踐

目前我國以政府為中心落實的婦女權益相關措施包括設置政策機構、中央層級的性別比例代表、各層級政府單位性別主流化措施等等。

1997年，「行政院婦女權益促進委員會」成立，成立之初以建構「婦女人身安全」與「婦女健康法制」為主要工作目標，以回應1996年彭婉如命案與1997年白曉燕命案兩件女性人身安全的重要案件。2012年，行政院婦權會改制為「行政院性別平等會」，確立其首要任務有三：推動 CEDAW、落實性別平等政策綱領、推動中央到地方的性別主流化。

1998年，設立「婦女權益促進發展基金會」，半官方半民間的性質使其成為政府與民間的溝通橋樑，除了連結民間組織、凝聚共識，也協助政府辦理CEDAW、婦女節、新住民婦女創業等活動或計畫。另外，婦權會也參與APEC婦女與經濟論壇、聯合國 NGOCSW、GCTF 婦女培力會議等國際會議。

教育部1998年創辦《性別平等教育季刊》，則以學術文章和基層教師第一線經驗的知識普及方式推廣性別平等。《性別平等教育季刊》包含的主題很廣，包括前期的「兩性平等教育」、「人身安全」，到2003年第一次以「同志教育」為主題，近期則有談到「跨性別」、「新移民女性」，甚至是八八風災救災的性別省思等等。

對國家女性主義的批判

以政府預算進行由上而下的性別平等改革，確實能夠有效達成婦女在政治參與、經濟賦權等領域之提升。但是這種性別平等的實踐方式也招致一些批評。

1995年北京宣言提出性別主流化的概念，開始成為各國政府採用的政策檢視工具。然而，性別主流化被批評淪為統計數字與表格，缺乏宏觀視野，在某些案例之中，若更細緻地辨識政策內涵，則可能與性別平等的理念相去甚遠。

除此之外，國家女性主義者為了取得政府體制的支持，通常無法採取過於激進與性解放的立場，也因此被批評是樹立了新的道德權威，打造新的「良家婦女」霸權。在台灣，國家女性主義者曾因「公娼」議題與主張性工作權的「性權派」有過一番爭執。性權派認為國家女性主義者建立對公娼「從良」的單一想像，忽略公娼在社會邊緣求生的複雜脈絡與特殊情境，反而將公娼推往更邊緣、工作更沒有保障的處境。

結論

從上往下推動性別平等的國家女性主義既有其效用，也招致不少批評。辣台妹認為，所謂的「女性主義政策機構」確實有在性別平等的各個議題上研擬對策，而性別主流化措施則在這些對策的研擬上貢獻良多。除此之外，性別平等政策機構也有效地在中央層級防堵保守勢力接管國家權力。

性別平等是當代最重要的思潮之一，它牽涉的領域包括經濟發展、政治參與、法律制度、家庭關係、宗教實踐，環境保護等等。考量到台灣的特殊國際脈絡，性別平等其實也被當作一種外交手段：落實CEDAW、舉辦性別平等的國際交流活動、保障同婚立法等作為，其實都能夠增加國際肯認，並且加深民間團體之間的交流與連帶關係。

這些正反說法有說服你嗎？留言讓我們知道吧！

延伸閱讀：《性別向度與台灣社會》：從街頭婦運到「主流化」，回顧解嚴後台灣婦運發展演變

參考文獻

顧燕翎（2019）。〈由上往下推動性別平等——國家女性主義〉。顧燕翎編《女性主義理論與流變》，441-476。台北，貓頭鷹出版。

黃道明（2009）。〈良家婦女的性變態想像劉毓秀與台灣國家女性主義的文明教化〉。《台灣社會研究季刊》，75: 45-83。

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

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