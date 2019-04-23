斯里蘭卡爆炸案已超過320人，政府坦誠15天前就「掌握情資」

位於印度半島的斯里蘭卡21日發生連環爆炸案，包括教堂、飯店、大樓接連發生爆炸，死亡人數至今（23）日已經攀升至321人、受傷人數超過500人，總統宣布全國進入「緊急狀態」，而斯里蘭卡政府當局也坦承，目前逮捕的嫌犯中有些人的名字，早就出現在事前的「情資報告」中，然而卻未能即使採取行動阻止悲劇發生，主因可能為政壇分裂，總統和總理間的政爭難解。

（中央社）警方發言人指出，昨夜有多人傷重不治，死傷人數增至321死，超過500人受傷，目前被捕的涉案人增至40人。斯里蘭卡政府大樓今天也降半旗，全國約在上午8時30分默哀3分鐘，許多民眾低頭悼念受害者。

斯里蘭卡目前的緊急狀態法將自當地時間23日午夜開始生效，將授予軍警龐大權力，無須法院命令，即可拘押和偵訊嫌犯，而被禁止的社群網路也仍未恢復使用。

連犯案名單都有，在月初就已掌握

根據《路透社》記者看到的文件，斯里蘭卡警方本月曾接獲線報，指境內一個沒沒無聞的伊斯蘭激進團體可能會對教堂發動攻擊。這份情報報告的日期為4月11日，記載著某個外國情報機構曾警告斯里蘭卡當局，好戰組織「國家一神教團」（National Thawheed Jama’ut）可能會對教堂發動攻擊。

包括印度和美國情報單位，都在4月初已告知斯里蘭卡當局可能有攻擊，斯里蘭卡維安部門官員蒐集的備忘錄鉅細靡遺，還列出犯嫌名單。在爆炸發生的基督教復活節到來前，情報單位的警告只增不減，卻仍沒能避免悲劇。

斯里蘭卡衛生部長塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）表示，外國情報機構在4月4日就告知斯里蘭卡官員，可能會有針對基督教教堂及觀光景點的自殺攻擊，「多個外國情報單位事先已警告這起攻擊，事後逮捕的犯嫌裡不乏一些列名情資報告者，有些報告裡的名字則已因發動自殺攻擊身亡。」

斯里蘭卡國防部則於9日通知警察督察長恐攻相關的情資，並點名斯里蘭卡國內極端伊斯蘭組織「國家一神教團」（NTJ）是幕後主使，備忘錄還罕見列出可疑名單。

根據塞納拉特尼與警方消息人士說法，另一份由副警察總長迪桑納亞奇（Priyalal Dissanayake）簽署的備忘錄，4月11日在各個安全單位以及些許政府部門間流傳。這份CNN也見到的備忘錄中，列出攻擊威脅外，再度提及嫌疑名單。

斯里蘭卡電信部長費南多（Harin Fernando）也在Twitter上貼出了10天前斯里蘭卡警方發出的警告文件，在裡頭明確點出了NTJ，以及他們可能跑去哪裡犯案，也點出了他們的領導人Mohamed Zahran和其他成員的名字，甚至還有到哪裡可找到這些人。

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x — Harin Fernando (@fernandoharin) 2019年4月21日

塞納拉特尼今天告訴媒體，國外維安情報機構在攻擊發生前數日、數小時，不斷地重複示警；塞納拉特尼甚至聲稱爆炸發生10分鐘前，仍收到警告。然而最終仍未能阻止悲劇發生。

總統鬥總理，政爭影響國安

《CNN》認為，雖然目前仍不清楚預警情資為何未受到重視，但斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）去年試圖拔掉總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）換成自己的人馬，導致國內爆發憲政危機。在最高法院介入下，威克瑞米辛赫去年12月復職，但政府存在嚴重分歧。

如今，人們擔心這場政治鬥爭可能就是讓這場災難性安全失誤的原因，也可能對全國產生影響。

經濟改革部長戴席瓦（Harsha de Silva）說，他後來得知這些示警分別來自美國與鄰國印度，但他告訴《CNN》，對於這些警告，威克瑞米辛赫「完全被蒙在鼓裡」。

塞納拉特尼指出，威克瑞米辛赫去年12月就被國家安全會議排除在外，因此未能收到被視為機密的安全簡報，即便在攻擊發生後，國家安全會議成員也拒絕出席威克瑞米辛赫召開的會議，「我想這大概是全世界唯一一個不受國家總理使喚的國安會。」他並點名警方督察長賈雅桑達拉（Pujith Jayasundara）需下台，因為安全單位數週前就已獲報這個極端團體將攻擊教堂與飯店，卻無事先預防。

可能犯罪團體「國家一神教團」

《華盛頓郵報》報導，塞納拉特尼指出，「國家一神教團」事先就準備好，由自殺炸彈客對3間教堂、3間高檔飯店發動攻擊。他還說另有國際恐怖網絡涉入這次恐攻。

塞納拉特尼表示，「我們不信這起恐攻純為國內團體所為，若無國際恐怖網絡涉入，這些連環攻擊斷無可能成功。」

一名斯里蘭卡官員形容「國家一神教團」為「伊斯蘭國」（IS）的外圍組織，一直都在國內東部的卡坦庫迪（Kattankudy）活動，卡坦庫迪是斯里蘭卡穆斯林最大重鎮之一。

在小布希與歐巴馬政府時代擔任國家反恐中心（National Counterterrorism Center）總監的萊特爾（Michael Leiter）表示，國家一神教團不在任何單位的重點名單內。他表示，這次恐攻並非只鎖定斯里蘭卡人，很可能有國際組織在背後搞鬼。

《紐約時報》表示直到現在，國家一神教團在大多數斯里蘭卡人眼中還只是破壞佛像為主，這個組織的秘書2016年還因被控煽動種族主義被捕。

極端主義暴力研究國際中心（International Centre for the Study of Violent Extremism）總監史派卡德（Anne Speckhard）認為，國家一神教團的目標不在叛亂，而是把全球好戰運動散播至斯里蘭卡，製造仇恨、恐懼及社會分裂，這次恐攻與主要伊斯蘭好戰團體在其他地方發動的攻擊類似，「看起來就像出自ISIS、蓋達組織等的劇本」。

斯里蘭卡穆斯林協會（Muslim Council of Sri Lanka）副主席阿哈麥（Hilmy Ahamed）表示，

3年前他就向軍情單位警告過這個組織與領袖，這組織已分裂成多個派系，個別領袖尋求不同資金來源，儘管並非所有國家一神教團的成員都激進化，但思想都充滿極端主義。 鎖定非穆斯林社群就是這個組織會鼓勵的事，他們說『你們必須以宗教之名殺掉那些人』。我3年前就親手將所有檔案交出，這些人的名字等細節一應俱全，政府就是不動，這才是悲劇。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員約希（Manoj Joshi）指出，印度和南亞有許多像「國家一神教團」的小團體，「問題是這個團體過去沒有任何（暴力）歷史。他們（當局）對這些團體缺乏關注，可能因此沒能防患未然。」。

對斯里蘭卡的穆斯林社群而言，這次恐攻歸咎於國家一神教團完全不意外。

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核稿編輯：羊正鈺