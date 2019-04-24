「世紀工程弊案」讓眾多拉美總統坐牢、自殺，生在台灣的我們有資格笑嗎？

文：高銘堂（營造工程長期從業人員，前泛亞工程公司總經理）

祕魯：一個總統自殺，三個坐牢

有拉丁美洲甘迺迪綽號，當過祕魯兩任總統的賈西亞（Allen Garcia），被指控接受巴西營建財團Odebrecht賄賂，本（4）月17日檢警到他家逮捕他時，開槍轟擊自己天庭，送醫不治。Odebrecht行賄南美各國政府，甚至非洲的安哥拉與莫三比克，以取得龐大基礎建設工程，自2014年先在巴西被揭發後，在各國被控、收押、受審、入獄的總統、總理、議員、部長、市長、銀行家、億萬富翁，乃至諾貝爾獎得主…，不可計數。過程中且傳出調查人員發生飛機失事、被下毒謀殺等竦動情節，令人看了瞠目結舌。

在祕魯，除了賈西亞，還有兩位前任總統胡馬拉（Humala）、多雷多（Toleto）因Odebrecht承攬基礎工程行賄被送入大牢；眼看國會彈劾要過關，總統庫辛斯基去年3月辭去職位，但在賈西亞自殺後的第3天也被判3年，送監服刑。反對黨領袖，前日裔總統的女兒藤森惠子也受到指控，案情雖未明朗，但政治生命應該已經完結了。一個國家前後、朝野領導人被一網打盡，都為工程合約，實在值得深思。

巴西：總統、參眾議員、州長、部長、億萬富翁，155位，總刑期2000年

Odebrecht總公司所在的巴西，更是鬧得天翻地覆，開始時檢方是對一件以加油站加油、洗車收入購買越野車贈送巴西國營石油公司（Petrobras）一位董事的案子，調查可能牽涉到的行賄與洗錢罪行，所以用「洗車行動」（Operation Car Wash） 作為代號，那知老鼠偷拖鞋，大的在後頭，案情一直升高，最後竟釣出巴西歷年來最符民望的魯拉總統（Lula da Silva），查出他有以Petrobras的營建合約回報Odebrecht行賄他個人的情形。所以在2017年7月魯拉被判9年半，他不服上訴，結果反被判12年，剛治療喉癌的他，無法獲得保外就醫，申請人身保護令（Hebeas Corpus）也不獲准，只好入獄服刑。

魯拉一手栽培的繼任者羅賽芙總統雖無涉案的直接證據，但也因關鍵弊案發生時擔任Petrobras的董事長，並在「洗車行動」調查過程中未能迴避，在2016年4月以違反預算法的罪名，被彈劾下台。「山中有直樹，世上無直人」，歡歡喜喜繼任羅賽芙為總統，矢言改革的副總統 Temer與他的黨PMDA，也因Odebrecht前總裁供出有收賄4000萬美元的事實，面對國會彈劾，想要買票，卻走漏風聲，只好匆匆辭職下台，到今年3月檢調以他過去40年，曾侵占4億多美金的公款的罪名將他逮捕下獄，雖然獲得釋放，但案件偵辦下去，恐怕他也凶多吉少。Temer的同黨，受理民眾請願，要求彈劾羅賽芙案，並安排彈劾案進行的眾議院議長，也被查出接受賄賂，在羅賽芙彈劾案通過前一個月，被逮捕入獄。

在2017年元月，負責這個案子的巴西最高法院法官Teori Zavascki，與一位本案的「汙點證人」，某營建公司的高階主管，搭載一架共載5人的小飛機，在里約附近墜海殞命，一時陰謀論四起。空難調查結果顯示飛機沒有機械問題，當局以遇到有雷雨，天空一片灰濛，駕駛可能誤判飛機高度結案，但又將民粹推向新高。因為Zavascki老先生是巴西自軍事統治以來，第一個批准逮補國會議員的法官，破了以往刑不上士大夫以及企業家、有錢人的陋習，受到群眾歡呼，不管誰接他，辦案都有足夠的動量。到目前，被指控的巴西高階政治人物，包括有155位參、眾議員，州長、部長、市長，以及企業界人士，被判了總共2000年的刑期。至於司法部門發出去軟禁涉案人士的電子腳鐐，到2017年9月止，已經超過2萬4000具。

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收賄者接連橫死，哥倫比亞弊案有如「死亡遊戲」

在哥倫比亞，Odebrecht與該國最大的金融投資集團Grupo Aval合作拿到金額16億美金，連結首都波哥大到加勒比海地區的公路工程「Ruta del Sol」。Grupo Aval集團的稽核Mr. Pizano懷疑有一筆3千萬美金的顧問費去處有問題，他把與集團法律顧問馬丁尼茲的談話秘密錄音，存託到著名電視節目Noticias Uno，要求如他遭遇不測，就把檔案公開。結果他去（2018）年11月8日死在家中浴室，被推斷是心臟病發，家人也沒有懷疑。但他那從巴塞隆納趕回奔喪的建築師兒子，3天後，拿了他爸爸桌上放的一瓶水喝了一小口，發現味道不對，立即暈倒、送醫前就已死亡，經判定是氰酸鉀中毒。社會大眾懷疑他爸爸是也是被毒死的，Noticias Uno就公開播放Mr. Pizano留下來的檔案，裡面是他質疑馬丁尼茲這3000萬美金的去向，後者則含糊回覆會告訴大老闆這件事。

問題是馬丁尼茲現在已經是哥倫比亞的檢察總長了，他說Mr. Pizano無法證明這3千萬美金是賄款，如果是，也應該是Odebrecht集團單方面的行為；而且他在前一年已經下令把政府負責發包基礎建設工程的首長Mr. Andrade，軟禁在家，指控他非法變更Ruta del Sol那爭議中工程的工作範圍，讓承包商得到好處，所以他並無圖利Odebrecht與Grupo Aval。至於Mr. Pizano的死因，三天後驗屍報告是回覆Mr. Pizano遺體沒有任何氰酸鉀的痕跡；但一個月後，這位驗屍官也辭職了。而命案繼續發生，政府主管反貪的部長Rafael Merchán，在耶誕節過後不久在家自殺，他原來要出席幾天後召開，Mr. Andrade被指控偏袒Odebrecht案子，作為辯方證人。情節有點像台灣向法國採購拉法葉軍艦案，案情發展到那裡，死亡就跟到那裡。

大型工程，為何成為新興民主國家政客的「最愛」？

Odebrecht案子因有些洗錢活動是透過美國金融機構，根據美國的海外反貪汙法（FCPA），美國有權介入，到了2017年美國調查的結果是Odebrecht在12個國家為取得基礎建設工程合約，行使的賄款金額將近8億美金，獲得的利益達到38億美金，而為解決在美國、瑞士與巴西的違法事件，要付出35億美金的罰金。美國人並透漏，去年底剛結束第二任任期的哥倫比亞總統，諾貝爾和平獎得主Santos也在2010和2014的選舉中收取Odebrecht的不法獻金，Santos只好道歉，但他的左右都被指控、起訴，看起來他也是凶多吉少。可笑的是他面對群眾壓力，不會顯得太狼狽，因為他的競選對手Mr. Uribe，收取的不法獻金比他多很多。

或許這樣，反對黨沒有力氣鼓動大規模的抗爭吧？

基礎建設工程合約是各國當權者「納賄」、「洗錢」的最愛。因工程合約金額龐大，工作項目繁雜、具多樣性，承包廠商執行工作實際上會有很多下包，如果有特別的支出，可以分配給行業性質不同的眾多次承攬廠商，請他們幫忙洗錢。尤其20世紀末以來，大型工程特別流行以統包、BOT、PFI方式進行，營建廠商結合金融財團，操作金流，特別容易，在從前政府要等到財源有著落，編成預算才能進行基礎建設工程，現在只要出讓「特許」，就能發包，政客們馬上有鉅額現金進帳，所以類似Odebrecht這種營建公司在選舉需要金錢的新興民主國家承攬工程，幾乎是無往不利。

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為什麼財團與他們的當權者，會栽這麼大的跟斗？

諷刺的是，因為這些當權者選舉以改革和進步為號召，多年來開導、教育老百姓，人民有權期待良好的政府治理，並享受經濟成長的好處，終能擊敗他們將之定位為不公不義的前任，取得政權。

以巴西為例，魯拉和羅賽芙這些左派運動的領袖，在1970年代對抗獨裁，漠視人權的軍政府，並為勞動人民與弱勢團體發聲，冒著被逮補、酷刑，犧牲生命的危險，終能帶領人民，將國家帶上民主化的道路。所以當被哄為主人的貧苦大眾發現政治新貴也是貪污腐敗，他們的治理也一樣造成經濟成長呆滯，民不聊生，大家再也不能忍受，當初現在的執政者怎樣藉人民的力量奪權，現在的民粹領袖，有樣學樣，自然能幫忙司法體系內有心改革的乾淨力量，修理這些違背對人民承諾的新階級。

巴西的改革：終結「刑不上士大夫」的時代

在巴西，軍政府時代起，政府高官與軍事將領擁有所謂「特別地位權力」（foro privilegiado），違法、犯罪只受最高法院的審判，而事實上最高法院11位大法官在能力、意願上根本無法對任何案件作實際審判。在軍人退出政府後，這個特權反而擴張到國會議員，地方官員以及民意代表，直到前面提到的墜機而死的大法官Teori Zavascki，順著民意，破例批准逮補、審判國會議員，這個貪汙犯的保護傘，才出現破洞。2018年5月3日，巴西最高法院以7比4的票數，正式通過除非國會議員犯的罪行與其現在職務有關，才由高等法院審理，否則可由一般法院審理，等於是對貪汙政治人物宣布，對他們的狩獵季節（open season）開始了。

巴西的法界順著民意，在這幾年通過了一些有助於懲治貪腐的法律：禁止以公司名義對候選人捐助政治獻金、嫌犯不必等到三審定讞，第一次上訴失敗就要入監服刑、禁止因貪瀆罪名被判刑的人參加選舉、稍有規模的公司都成立法遵部門、司法單位可與其他國家交換洗錢的資訊等，但這些都不如「協商減刑」辦法的運用隊突破案情來得有效。

這個辦法與台灣的汙點證人相類似，Odebrecht第三代的經營者Marcelo Odebrecht被判了19年，他想減刑，於是供出了集團在好幾個國家有秘密分支機構，專門處理黑錢，付款的對象包括委內瑞拉的查維茲與巴拿馬的馬丁尼茲，總金額高達7億7千8百萬美金。另一位汙點證人Fernando Soares則供出了其作為執政的工人黨、PDMA與巴西各大工程公司的中間人，如何運作不法的情形，據此，肅貪單位建立了37個案子，起訴了179位政治人物、生意人，到2017年12月，這數字又增加到300人。

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伸展長臂抓人、罰錢的美國海外反貪汙法（FCPA），台灣廠商可有警覺？

「洗車行動」勢如破竹，固然如上所述，有民氣支持，巴西法界引進新的作法，修改不合理的法規，都是原因。但另外一個因素還是美國海外反貪汙法（FCPA）執法單位的介入。要查國際黑錢的流向並取得證據，還是要由全世界金融第一大國出面，最有效率；但FCPA執法單位涉入這種案子，並不只是扮演幫忙調查國際洗錢的角色，他是把這當成美國有司法管轄權的案子在辦。

這幾年來世界各國對美國司法管轄權過度延伸（Long Arm Jurisprudence），多所抱怨，但在台灣不一定有等量的警覺，台灣的企業界對此很少去了解，法界到目前也沒有提供適當的資訊，可能要等到兆豐銀在紐約因填報金流資料，未符合法遵規定被罰巨款那種事情發生，大家才會重視吧？

要知道，在台灣的一個小小的貪瀆弊案，如果當事人在美國有生意往來，說不定就會釀成風暴。舉例來說沃爾瑪超市在墨西哥開創分店，代理商使了一些小錢，加速執照的取得，案子曝光，付出的罰款以及相關的法務費用，竟達3億多美金。歐洲廠商如西門子、亞斯通純粹只是在第三世界國家行賄，取得業務，與美國無涉，竟也要付幾億美金的罰款。

當「投機」勝過「專業」，台灣公共工程弊案的新形態將如何定型？

在台灣，基礎建設工程進行的高峰大概是1990年以後的20年，因以土木為主，市場已經開放，能夠承攬的營造公司非常多，而那段時日，BOT、統包、PFI等合約、財務手段並尚未發展成熟，金融、投資公司無機會參與，並進一步宰制工程市場，所以競爭都在營造業內，以施工標、最低價決標的方式進行。另一方面政黨競爭激烈，對政府採購的過度監督，媒體無窮盡的獵巫，因此建設的過程，並沒有傳出像這些拉丁美洲國家規模這麼大的弊案，或許這是台灣人民的福氣，但相對的還有一些問題，如造價過低、匆促趕工，與廠商過度的投機，仍待解決。

而國家持續發展，基礎建設工程的內容，更為複雜，不再只是鋼筋水泥等在地化的東西，如航站、演奏廳、展覽館、能源設施等工程，其中從國外進口的機械、設備與系統佔的比重甚高，且一經業主選定，因其性能、規格、安裝方式、零件備品與長期維修等的獨占性，「造王」的權力，就由總包商移到機械、設備與系統代理商身上。

從人性的觀點來看，這會發生一些問題：總包商缺乏安全感、利潤或整合能力，不願意投標；「辛苦」拿到案子的代理商不甘只拿到正規代理費用，刻意製造問題，延滯整個工程完成的時程。過去幾年，有些因此失敗的個案漸漸浮現，固然愚蠢的總包商都被責備、追究，但當台灣許多公共工程的成敗，漸漸走向由鑽營投機的商人與貪婪無知的藍綠勝選新貴，而非專業力量來決定這條路時，我們沒有資格笑拉丁美洲這幾個國家，居然會發生這種醜聞。

台灣少見畏罪自殺的貪汙者，但不表示南美洲的亂象沒在台灣發生

我們再回到自殺的賈西亞。

他死後，秘魯政府馬上宣布三天的哀悼期，也不完全是考慮他還有支持者，而是傳統上對以死維護名譽者的尊敬。十年前因收了製鞋廠老闆賄款還債，自殺身亡的韓國總統盧武鉉，韓國政府也宣布了為期七天的國民葬，向他致哀。作為公共人物，兩位都是提倡政治廉潔價值的一國最高領袖，他們兩位不會惱羞成怒的說，這是政治迫害。

如果魯拉總統用盡一切手段，避免坐牢，造成社會更進一步的紛擾，所以還算是一種如知名社會學者涂爾幹所謂的利他性自殺。當然，他們的文化裡沒有「死的皇帝不值一個活的乞丐」的觀念，或許是關鍵吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航