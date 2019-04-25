馬來西亞僑生：全球刮起環保風，台灣早餐店「內用」還是用紙杯紙盤

文：莊宇玫（馬來西亞僑生）

台灣的早晨有個很奇特的現象，傳統連鎖早餐店都被早八的同學和上班族擠得滿滿的。早餐當然要以吐司、蛋餅配豆漿才堪稱晨之美啊！想想也是，否則盧廣仲的那首《早安，晨之美》也不會那麼紅。

來台灣留學，我當然要入鄉隨俗。排著長龍，終於輪到我了，「外帶還是內用？」老闆娘親切的問。「內用哦！」我說。老闆娘手腳敏捷地準備著，不久便送上一個「紙杯」的豆漿、一個「紙盤」的蘿蔔糕還有一個「塑膠袋」的豆沙條。

我不解，我不是說內用嗎？怎麼給我外帶了？

內用和外帶，現在有差別嗎？

當世界正刮起環保風，社會提倡環保餐具、杯套、環保袋……但住在台灣的我們卻在每天一早的第一餐，便開始製造垃圾。外帶本來是讓趕時間、幫別人買早餐的人或是不方便在當下吃早餐的人用的詞彙，因此店家才不得已地用免洗塑膠袋和紙杯讓他們把食物帶走。內用就是讓沒有時間、地理限制的人們，在店內享用早餐的選擇。可是，當內用的人們也用起不得已才使用的免洗餐具、紙杯、塑膠袋，垃圾的產量不就以兩倍的速度增加了嗎？

根據《聯合報》報導，業者認為，早餐是三餐中外食比例最高的一餐，以台灣2300萬人口，扣除老人與嬰兒人口約1700萬人，有8成民眾外食早餐。台灣連鎖暨加盟協會中的「台灣連鎖店年鑑」統計，2016年全台的早餐專賣店就有1萬394家。雖然部分早餐店內用已提供環保餐具和杯子，但政治大學附近可以看到幾家早餐店，還是供應免洗餐具和杯盤。大學為學生、住宿生的聚集地，更會因此導致免洗餐具、杯盤的使用量更高。

在馬來西亞，我們會到各茶餐室去享用早餐。內用的兩顆雞蛋會裝在不鏽鋼杯子或是瓷碗里、熱飲會裝在傳統的瓷杯或是玻璃杯子、吐司會用再洗的塑料盤子端上、桌上擺著一筒顏色鮮艷的再洗筷子。如此想象，一套早餐不止升華了，還為地球減少了4件免洗物件。

我認為店家的選擇可以改變現況。若店家不提供免洗筷子，內用的顧客只好用桌上擺好的再洗筷子。若店家把吐司、豆沙條放在盤子端上，內用的顧客會開始用手抓著吃，吃完可以去洗手，因為內用洗手很方便。若店家把蘿蔔糕放在盤子加個不鏽鋼叉子，內用的顧客就會開始用不鏽鋼叉子吃蘿蔔糕，而不是免洗小木叉或是免洗筷子。無可否認，顧客可以自備免洗餐具幫助降低垃圾的數量，可是若是店家願意改變，那垃圾的數量就能大大減少，長久下來的成果不容小覷。

也許免洗餐具日後也可以和塑料袋一樣，付費才可以獲得。當這些原本免費的東西需要收費時，即便是1元，都能讓消費者在掏出錢包的同時去思考到底值不值得、應不應該花這1元。就如《免費！揭開零定價的獲利秘密》一書提及的「心理交易成本」，如果定價是零以外的數字，不管是什麼價格，我們都會被迫問自己，真的要掏錢嗎？但如果價格為零，「心裡交易」這面旗子永遠不會升起，就比較容易下決定。現在的免洗餐具都是免費的。因為免費，在我們心裡沒有地位。因為免費，我們不假思索便取用。

當社會一直不停地提倡環保，但是我們卻在已經習慣了的早餐店模式無意識地製造垃圾，這個循環永遠不能終止。接下來的日子，請你也用自己的一點力量，讓內用和外帶變得不一樣。讓垃圾少一塊，地球便多一頃。

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核稿編輯：翁世航