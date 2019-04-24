釋憲期限倒數一個月：不只雙北、全台現在都可預約「同婚」登記

立法院還未通過同婚專法，不過，台北市政府已率先宣布，將開始受理電話及現場預約5月24日同性婚姻登記，歡迎決定攜手共度一生的新人朋友們，一起在524當日至戶政事務所辦理結婚登記，一同留下幸福、美好的回憶。

對於同婚釋憲案，大法官於2017年5月24日做出釋字第748號解釋，釋憲結果給予同性二人婚姻的平等保障，要求立法院在公布之日起的2年內，完成相關法律修正或制定，若2年內無完成相關立法，同性伴侶可依循《民法》登記結婚。

距離釋憲期限倒數一個月，立法院專法仍未三讀通過，不過台北市民政局昨（23）日率先對外公告，雖然中央還沒完成相關法律修正或制定，但依大法官第748號解釋意旨，台北市政府歡迎決定攜手共度一生的新人朋友，在今年5月24日，大法官解釋的2周年紀念日、也是同性婚姻合法化登記首日，至戶政事務所辦理結婚登記，即日起開放預約。

民政局表示，只要同性伴侶在5月24日上午8時30分至晚間8時辦理登記，各行政區戶政事務所將全數受理，並核發身分證及戶口名簿。若同性伴侶設籍在外縣市，在下午5時30分後才到台北市戶政事務所辦理登記，加上該縣市戶所未延長服務時間，北市將採「先行收件」方式處理，辦理完後再主動聯繫。

民政局科長曾書瑤表示，昨日有請12個行政區域的戶所回報，共有39對同志伴侶預約登記。至於5月24日當日，會不會造成登記大爆滿的情況？曾書瑤表示，過去5月20日是結婚登記的熱門日子，曾一日受理700對結婚登記，39對的數量相對來說並不是很高，預估既有人力應該可以完成，如有必要也會在戶所增派結婚登記的櫃台協助。

曾書瑤表示，預約的時候會請當事人留下身分證字號和電話，不過登記當日需要的表件文件，則還要等內政部發布全國的共同原則。

新北市政府民政局發言人賴冠群表示，新北市政府雷同，於禮拜一到禮拜五到晚上8點，週六開放半天到12點，也都開放民眾預約登記。

內政部戶政司表示，目前除了雙北對外宣布開放預約，據內政部了解，另外還包括了基隆、新竹、桃園等縣市也表示，如果民眾致電預約登記，也將會受理。戶政司表示，預約登記是地方政府對民眾的服務，如果民眾需要預約某個時間，地方機關就會受理。

昔日登記遭拒，同志團體要在凱道辦婚宴

伴侶盟的執行長許秀雯，也於該臉書上表示，自己已完成預約了5月24日上午8點半，在台北中正戶政和伴侶簡至潔女士登記結婚。

為什麼是中正戶政？許秀雯回憶，2014年8月1日，伴盟邀請了30對同志伴侶集體去中正戶政登記結婚，全數遭拒絕，她也在被拒絕之列，所以5月24日將重回中正戶政，她表示，這對「這個運動及我個人來說，都有特別的意義⋯⋯」

伴侶盟也發起「同婚宴」，將在5月25日舉辦盛大的「同婚宴」，重回凱道席開120桌，邀請民眾一起迎接台灣歷史上的新頁。

5月24日前揭曉，同性婚姻有3種登記可能

目前同志伴侶如要結婚，只能向戶政單位要求註記，有些地方政府提供公文、有些則提供伴侶卡（如台北市的伴侶證），各縣市的狀況有所不同，但無法在戶籍資料上「登記」為伴侶，不過今年5月24日之後，或是依照新的同婚專法，或是依照大法官解釋、也就是依照《民法》，做為登記的法律依據。

許秀雯也在臉書上解釋，目前行政院提出的《司法院大法官釋字第748號施行法》草案，以及反同團體交由國民黨立委賴士葆、沈智慧提出的《公投第12案施行法》草案都在立法院等待協商，伴侶盟認為最後可能會有3種結果，但無論是哪一種，同志伴侶都可以依法結婚。

許秀雯指出，3種結果第一種是立法院通過法案，允許同性別二人依法登記結婚；第二種情形是，立法院通過法案，允許同性別二人登記，但此登記並非婚姻；第三種情形則是立法院最終沒有通過任何法案。不過許秀雯也認為，第二與第三種情形等於是釋字748號所界定，逾期仍未達成「同性別二人『婚姻』自由」立法保障之情形，依大法官解釋意旨，無論上述何種情形，今年5月24日同志應該都要可以在全台戶政登記結婚，不過跨國及陸港澳等婚姻登記，則要另等相關法制與行政配套底定。

同婚專法何時通過？民進黨團：最晚5月初啟動協商

攸關同婚權益的政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，3月5日在立法院會中逕付二讀；下一代幸福聯盟等團體則提出「公投第12案施行法」草案，由國民黨立委賴士葆代為提案，並排入3月15日的立法院會報告事項中，最後決議將草案逕付二讀，並與政院版同婚專法草案併案協商。

對於何時要協商，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲昨日接受《中央社》記者訪問時說，最晚5月初啟動，並稱「立法院無論如何一定會在5月24日之前通過（專法）。」

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，召集協商的發動權在民進黨身上，不需要再拖延，希望各版本都能在協商中被充分討論，盡快綜合出符合公投民意，但不違反釋憲意旨的方案。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，大家都知道有個期限在那，地方政府也動起來，開始預作準備，立法院沒有理由再拖延。

為此，去年發動「婚姻限於一男一女」等公投、下一代幸福聯盟的理事長曾獻瑩表示不能接受。他表示，「中央針對愛家公投作出具體回應，地方政府不應搶著去表態，愛家公投、3個公投，政府都沒有落實，我覺得這是很令人難過的事。」他認為這是違背了人民的期待、公投結果，市政府一方沒有按照民意而行。

曾獻瑩說最關鍵的就是立法院的修法，「我們呼籲所有人民都要起來，跟選區的立法委員反映，要求他們落實公投，反對同性婚姻，堅持婚姻是一男一女的結合，那是我們當時公投通過的訴求，因為選民跟民意代表反應是天經地義的事情。」他要求各縣市地方政府應尊重公投結果，而非踐踏民意。

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核稿編輯：楊士範