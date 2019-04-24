大阪、沖繩補選連挨兩記悶棍，參議院七月大選將敲響安倍喪鐘？

大阪維新會再勝

日本將於今（2019）年7月的夏天進行參議院改選，對於目前執政的安倍晉三內閣來說，參議院的改選對於政權穩定至關重要。然而在4月21日的眾議院補選上，執政的自民黨已經先吃了兩記悶棍，在大阪12區與沖繩3區的補選中，自民黨所推薦的候選人紛紛落馬，讓自民黨在夏天的參議院改選前，已經流露出不少危機感。

這次眾議院的大阪12區改選，是因為原先該區的自民黨眾議員北川知克，在2018年12月時因腹膜炎不幸逝世，需要有人接替。原先，自民黨信心滿滿地推出北川知克的外甥、31歲的北川晉平出馬應戰。自民黨投入大量的幹部應援，並以政治界老招「繼承遺志的選戰」來主打，想要贏取過往選民的信任。怎奈，由在地政黨「大阪維新會」所推出的藤田文武，巧妙輕騎過關，以6萬0341票擊敗北川的4萬7025萬票，奪得自民黨在大阪的一席之地。

「真的擋不住大阪雙首長選的氣勢」，有著自民黨選舉操盤一把手之稱的選舉對策委員會長甘利明，在選舉結束後也不禁感嘆大阪維新會勢力的強勁。早在4月7日，大阪舉辦府知事與市長的雙首長選後，大阪維新會所推出的兩位候選人吉村洋文與松井一郎就雙雙當選。巧妙的是，松井本身就是大阪府知事、吉村則是大阪市市長，兩人同時辭去工作，一起互換參選，居然也高票當選，讓大阪維新會在當地已經是不可抵擋的政治洪流。

沖繩記者新當選

而另外的沖繩3區改選，則是由56歲的前記者屋良朝博出馬參選，以7萬7156票擊敗自民黨擁立，前沖繩擔當大臣島尻安伊子的5萬9428票。屋良朝博原本任職於沖繩當地的沖繩時報社，長年對於沖繩美軍基地問題有著深入研究報導，後來更一路升任到最高級職位，專門負責社論導向的論說委員。而在2018年反對美軍基地立場鮮明的現任知事玉城丹尼（Denny）當選沖繩縣知事後，所空出的位置讓屋良有機會正式角逐眾議員席位。

屋良所角逐的沖繩3區屬於該縣北部，裡面包含名護市，該市也正有美軍即將從普天間遷移過去的邊野古基地位置。因此拒絕邊野古基地遷移，也成為這次選舉最大的爭論，屋良也同樣以「玉城後繼者」的姿態來訴求這次選戰，抨擊對手島尻想要容忍邊野古基地，並要把沖繩北部打造成度假與長照的重鎮。這樣的戰略確實有效，讓自民黨在該區於2014、2017以來，已經遭受三連敗。

沖繩縣在1972年回歸日本本土後，島內持續有著近十分之一屬於美軍基地，一直以來對於部分美軍基地遷移與否，始終是當地的焦點，也讓沖繩成為自民黨選舉上相對不強的區域。屋良在當選後，也自己擬定好了訪美計畫，與持續推進美軍基地撤出，自己要走與中央不同的路，背負著新民意的屋良，無疑讓執政的自民黨再一次感受到選舉的現實。

沖繩縣知事玉城丹尼｜Photo Credit: AP/達志影像

自民黨不信任票警鐘

當初自民黨似乎沒有想到會變成這樣的苦戰，其中6月底大阪將舉辦G20高峰會，各國元首都會齊聚在大阪，讓這場選戰焦點也格外受到關注。但對於自民黨來說，大阪維新會更是個讓他們不知如何處理的燙手山芋，原因在於，安倍晉三仍冀望在這次的首相任期內，可以完成憲法修法的里程碑，如果需要修憲法，除了現有的自民黨與公民黨外，還是需要大阪維新會在參眾兩院的席次幫忙。

於是乎，安倍晉三在大阪12區的改選，對於對手大阪維新會幾乎沒有直接批評，他本人則是到了20日才親自抵達大阪，在3個地方舉行拉票演說幫自家候選人抬轎。安倍的行動也遭到黨內部分人士不滿，認為根本只是「有限度的」在造勢，一位大阪自民黨當地幹部就抱怨：「總裁到底是有沒有認真在幫忙助選？如果能夠更早一點來的話情勢就可以逆轉了吧？」

當然，安倍內閣自己本身也有些受人議論的表現，好比之前的前國土交通副大臣塚田一郎，與前奧運擔當大臣櫻田義孝，都各自有著失言風波，讓內閣的印象蒙上陰影。原先自民黨但求在大阪勝選的一線希望也被銷毀掉，最終喪失原先的席次，過往自民黨與公明黨一起合作打選戰的機能，已無法有效發揮。

如無意外，夏天的參議院選舉，將於7月4日公告，7月21日正式投開票。現在也有呼聲，希望參眾兩院可以同日舉辦選舉，讓黨的機器可以一次權力運作，讓效益最大化。自民黨內有幹部則說，大阪維新會本來就強，沖繩本來就不是自民黨主戰區，對於這兩席失敗似乎不是太在意。然而，才不過12年前的2007年，自民黨就是在太過輕敵之下於參議院慘輸，使得安倍晉三的第一次內閣草草結束。前車之鑑不遠，而左右現任安倍內閣信任的夏天參議院選舉，也將是安倍晉三輸不起的硬仗。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航