【插畫】把抱怨的時間拿去ＸＸＸ，你早就成為大師了

厭世動物園

網路上總不乏那些激勵人心的雞湯文章，每次讀完都覺得自己的人生實在太渾渾噩噩，好像應該從此奮發圖強、潛心學習、追隨趨勢，和故事裡頭的人一樣變成大師，出來為台灣做點事情。

不過那些故事常常都只說一半，要成為大師絕不是練完一缸水就能達成，葡萄牙的當代球神C羅（Cristiano Ronaldo）在一次訪談被問到努力和天分哪個比較重要，也很「政治不正確」的說天分才是讓人從球員成為球星的關鍵，想想看就算是小智，花了20多年都還無法成為神奇寶貝大師呀！

成功之路的變因很多，有努力、有天分、有際遇、有資源，當然千里之途始於一步，達到目標必須先出發，但別忘了成功者多半都是自己開土闢路，那些帶風向的天花亂墜網路謠言，還是真的看看就好。

►不明白這些道理，你以為的「投資」其實是「浪費」

本文經厭世動物園授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航