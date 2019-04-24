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2019/04/24, 生活
【插畫】把抱怨的時間拿去ＸＸＸ，你早就成為大師了
厭世動物園
我們想讓你知道的是
成功之路的變因很多，有努力、有天分、有際遇、有資源，當然千里之途始於一步，但那些天花亂墜的網路謠言，還是真的看看就好。
唸給你聽
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網路上總不乏那些激勵人心的雞湯文章，每次讀完都覺得自己的人生實在太渾渾噩噩，好像應該從此奮發圖強、潛心學習、追隨趨勢，和故事裡頭的人一樣變成大師，出來為台灣做點事情。
不過那些故事常常都只說一半，要成為大師絕不是練完一缸水就能達成，葡萄牙的當代球神C羅（Cristiano Ronaldo）在一次訪談被問到努力和天分哪個比較重要，也很「政治不正確」的說天分才是讓人從球員成為球星的關鍵，想想看就算是小智，花了20多年都還無法成為神奇寶貝大師呀！
成功之路的變因很多，有努力、有天分、有際遇、有資源，當然千里之途始於一步，達到目標必須先出發，但別忘了成功者多半都是自己開土闢路，那些帶風向的天花亂墜網路謠言，還是真的看看就好。
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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