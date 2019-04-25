乩童、巫醫、魔婆⋯⋯這些民間信仰是迷信還是靈驗？

文：曾紫詒（藝文工作者）

這陣子白沙屯媽祖遶境引起熱烈的討論，在研究中西傳統儀式與入神狀態（trance）這幾年餘，發現在中西巫師、魔婆、乩童間皆有戲劇性的轉化狀態，這件事似乎可以作為一些人用來定義迷信與否，那個通靈是真的還是假的？中國廣西少數民族的魔婆，印尼伊斯蘭蘇菲道團的儀式、印尼民間入神舞蹈、台灣道教的乩童，原住民巫醫、非洲，大洋洲與太平洋島群的巫師；儀式與入神的狀態也被運用到現代劇場和理論之中。

許多無神論者認為哪有神？唬爛的。如果看過一些民間資料的驅魔除煞事例，例如媽祖、王爺將軍（青山宮、東港東隆宮和鎮海宮），有一些具體的例子和事蹟，從清日治到台治早期都有，有些例子靈驗到會令人起雞皮疙瘩，例如前陣子的紀錄片《看不見的台灣》，記錄台灣的通靈者如何用非人的「天語」溝通和處理事情。台灣的軒社與宮廟發展，奠定在強烈的社群發展意識中，在早期日治時間，台人不可信自己的信仰，但是大家仍偷偷練拳，出陣，作為休閒與交流（也有械鬥），在角頭的互相維護，里民的信仰之間，漳泉潮州先民產生的龐大交織的社群關係系統，我認為是台文化的無形資產與寶藏。

我在10歲開始玩塔羅牌，23歲研究、易經，鬼谷子分定經，現在有時會抽六十甲子籤，淺草籤（來自古時天竺靈籤），看北派紫薇斗數，八字五行與古典占星學，正在研究奇門遁甲，雖然研究的淺，但有時我喜歡這樣來揭示自己和對應。

其實在諸多遊戲與占卜當中，都有濃烈的心理暗示，這個先決來自於自我可能心裡已經有了一些決定，但我們尚未發掘，所以運用一種方式使精神集中來引導自己（自我的儀式），我認為這在某部分的程度接近入神，但十分不同的是，入神狀態在繁複的儀式引導後，經常會使五感認知失序、時間感消失，在某些古老的儀式中，中介階段（liminality) 甚至會失去道德與自律感；在法國猶太裔社會學家涂爾幹的《宗教生活的基本形式》中，即討論到儀式產生的條件與象徵對人類的精神意義，非常有趣。 在經過一段戲劇性的轉化中，人開始喪失自我的身體與意識感，然後成為一個新的，他想成為的，或是真正的。

事實上，人類進入現代社會之後，依然沒有擺脫類宗教的行為，例如偶像朝聖、有人持續追蹤每季最新的產品發表會、直銷演說。

我認為觀察這種人類的自我暗示相當有趣，心理學家榮格，在退出導師佛洛伊德的精神分析學派之後，亦投入東方易經的探索與觀察，還有阿尼瑪、阿尼瑪斯，男性與女性意識，集體潛意識，無意識；甚至連音樂家先峰John Cage的興趣都是研究迷幻蘑菇。確實，觀察自己的夢有時可以認知到自己平時沒有發現的問題與狀態。為什麼有時候覺得抽籤特別準，會不會是自己心裡早有答案？

最近看到一些資料很有趣，如果你去抽媽祖的籤，媽祖很慈善，她第一次會給你問題的答案，此時最為準確，之後你再問的話就會一直是勉勵的好籤；但像東港鎮海宮七王爺就不同了，他會一直跟你說實話，可能不好聽，再問的話可能就會是壞籤了。

觀察無神論者也很有趣，我經常觀察他們之中的依託是什麼？有的人認為自己沒有立場，沒有依託，這就有趣了，因為人在世間很難擺脫立場，集體社會中也很難成為孤島，你認為沒有神也是一種立場，我特別喜歡研究他們的憑依，有的人是消極虛無主義者，有的人是犬儒主義，有的人接近懷疑論者，有的人接近不可知論者；不管如何，許多人認為思想必須自由，在不被干預的先決之下經驗自己認知，不管信與不信。

所以到底有沒有神，那是真的嗎？神只是慾望的投射，一切都是人類心理作祟？我認為這其實無所謂，但我覺得在台人之間的聯繫已經超越慾望的投射，在古時無法信任政府之下到現在建立了一種強烈信任關係。（例：台北青山宮日治時期，附近開了許多妓女戶，於是有日人看到七爺與八爺靈顯，附近不再有妓女戶；東港鎮海宮有日治警察的兒子重病，聽說靈驗，喝了符水痊癒）

那靈驗的顯現，我認為就是美麗之處。假乩，如不行斂財有時也是在維護一種社群信任關係（有些資料寫道並不是乩童每次都能讓神上身），集體儀式的狂熱就不用說了，那麼球賽不也如此？

如果不是脆弱到把心裡完全交出去，認為神就是全部，影響自己和他人生活品質，那也無妨，許多人在這之中找到自己心裡的港口。

換作是其他方式，難道就有差別嗎？例如玩遊戲的課金，課到百萬；大麻不會上癮，在歐美可以作為醫療，可是堅持被其所害；成為瘋狂的球迷或歌迷，傾家蕩產送物和恐嚇；人很容易從一個極端走到另一個光譜的極端，而如果「神」能夠讓自己快樂，不是過度的沉淪，讓你有動力和正念，學校不認同你但有兄弟，那又有何不可？

資本主義拜物拜金教，比這可怕多了。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航