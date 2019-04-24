「我們不會被入獄擊倒、出來會更強」：香港「占中」案判刑確定、4人即時入獄

香港「占中」案發生以來已滿4周年，9名被告於今年4月9日全部被判有罪，今（24）日刑期確定，其中占中最重要的2名人物戴耀廷及陳健民等，即時入獄。

2014年9月28日，香港啟動「占中」活動，爭取行政長官及立法會全部議席由普選產生，大批示威者占領金鐘、銅鑼灣和旺角的主要馬路，長達79天。法院月初裁定「占中三子」以「串謀公眾妨擾」罪名成立，其中戴耀廷及陳健民另有「煽惑他人公眾妨擾」之罪名成立；其餘6人各有1至2項罪名成立，分別是「煽惑他人公眾妨擾」或「煽惑他人煽惑公眾妨擾」。

香港西九龍裁判法院法官中午左右宣判刑期，宣判前，一批支持者到法院外高舉黃色雨傘聲援9名被告，他們高叫「我要真普選、無畏無懼」的口號，亦有反對「占中」的人到場要求法院判9名被告重刑。

香港西九龍裁判法院就占中案9被告作出判刑如下：

第一項罪名串謀作出公眾妨擾罪，法官判處香港大學法律學者戴耀廷、中文大學教授陳健民、及牧師朱耀明3人監禁16個月，朱耀明另獲緩刑2年。

第二項罪名煽惑他人作出公眾妨擾罪，除了戴耀廷與陳健民，另外還有立法會議員邵家臻、香港專上學生聯會常務秘書鍾耀華、學聯前常委張秀賢。邵家臻、鍾耀華與張秀賢也被控「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」，邵家臻和鍾耀華被判囚8個月，鍾耀華獲緩刑2年，張秀賢則判200小時社會服務令。

而任職議員助理的社民連副主席黃浩銘涉「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」2罪，均判監8個月。前立法會議員李永達涉及「煽惑他人作出公眾妨擾罪」則被判囚8個月，但獲緩刑2年。

另外陳淑莊因為要到醫院接受腦部手術，押後至6月10日判刑。陳淑莊涉及罪名為「煽惑他人公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」。

《立場新聞》報導，法官陳仲衡宣讀各人控罪詳情及背景資料時，表示各被告都無表現悔意，他所指悔意的意思，並非要各人放棄自己的政治主張，而是就對公眾造成的不便表示悔意，「這是公眾應得的道歉，但他們從來沒有得到（被告的道歉）。」

陳仲衡判指，本案牽涉的是一場和平示威，但示威者對多條道路造成阻礙，無疑已構成公眾妨擾。他也批評，被告於案發時只著眼於自己的理想，期望爭取屬意的普選方案，但沒有照顧一般老百姓使用道路、維持生計的需要，令公眾蒙受痛苦，「雖然他們準備了要承擔自己的法律責任，其造成的過度不便，卻是很多其他人要承受的後果。」

「我們不會被入獄所擊倒，出來以後會更強」

刑期判定之前，香港大學副教授戴耀廷接受《BBC中文網》專訪時表示，不完全同意法官的判辭，已經凖備好申請保釋，就控罪上訴。他強調不會被入獄所擊倒，出來以後會更強，繼續與香港人一同爭取民主，但暫時不會再有街頭抗爭，會專注公民社會及協調選舉的工作。

對於法官早前指他們相信能夠透過佔領行動爭取普選是「天真」，陳健民回應說，「有什麼天真得過相信一國兩制」，但他仍然願意相信和保衛「一國兩制」。朱耀明呼籲香港人，不要因為9人入獄而放棄抗爭。

《香港01》報導，學聯前常委張秀賢也回應法官指九子天真的說法，反問若不天真、為人世故，又怎能為社會帶來改變。他強調自己光明磊落，參與這份雨傘運動就是九子最佳的品格證明，他希望港人關心其他在囚的抗爭者，不忘傘運的初衷。

社福界立法會議員邵家臻則以「引刀成一快」和「事就這樣成了」總結今天的心情。他指公民抗命和佔領運動到了這一刻，是最重要、光輝的時刻，這就是「引刀成一快」的時候。他又指整個運動到這個階段是一個分號，坦言兩星期前已有心理預備入獄。他以英文發言時則呼籲市民上街反對《逃犯條例》，希望可以看到有逾萬人包圍立法會。

香港行政長官林鄭月娥則表示，不評論個案，但強調不論政府和市民都要尊重和嚴守法律，至於會否作進一步檢控，會交由相關部門「不受干預」下作出決定，看不到這些案件對言論、集會、表達自由有甚麼影響。

香港占中案判刑確定，陸委會：「一國兩制」自曝其短

我國陸委會今日就占中案判決結果表示遺憾，指「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，這次判刑更印證「一國兩制」未能尊重並保障民眾政治權利。

陸委會認為，港人追求民主、法治、人權的公民運動，係香港珍貴的民主資產，更是社會前進的動能，執政者應正面看待其時代意義，尊重並保障人民政治權利。倘一味擔憂畏懼、甚至以刑罰嚇阻，片面否定「公民不服從」權利，不但無法彌補政治體制的缺陷，更將錯失改善國家病態體質的良機。

陸委會指出，中共一方面強調講好「一國兩制」故事，一方面卻壓縮香港民主自治與自由人權空間，自曝其短；全世界均密切關注香港實施「一國兩制」情形，我國人亦不會遭欺瞞誆騙。陸委會並呼籲相關方面信守基本法對香港「一國兩制」、「港人治港、高度自治」的承諾，才是真正符合法治原則，及維繫香港繁榮發展的根本之道。

而為聲援香港占中運動，台灣也有25個非政府組織，今日來到位於台北的香港經貿文化辦事處前，撐起黃傘、拉起寫上「台灣香港作伙抗命」的橫幅，聲援9名被告，也強調關心香港，就是關心台灣。

《中央社》報導，台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，香港法院將和平集會判刑入罪，已經違反「基本法」，也違反國際公約的保障，法院這些判決更凸顯香港的司法獨立性已經蕩然無存。

經濟民主連合研究員江旻諺則特別提到，香港司法界已經向中國政權屈服，毫無法治精神可言。台灣藉著香港的經驗，也可以見證「一國兩制」方案為何不可信任。

Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：楊士範