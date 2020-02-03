只要「我覺得不舒服」就等於「性騷擾」？專家用4個要素判定

※本篇所提到的受訪者皆由《關鍵評論網》記者親自採訪，但由於採訪內容涉個人隱私，故大多受訪者以匿名呈現。

常聽人說，講黃色笑話就算性騷擾；碰觸別人身體，只要讓對方不舒服，也構成性騷擾。還有很多男性擔心，女生自願擁抱、接吻後，卻「越想越不對勁」，突然告自己性騷擾，一位20多歲的男性受訪者L就表示：「只要受害者有不舒服的感覺就可以被稱為性騷擾，有點一言堂。」

但其實，法律上的性騷擾認定沒這麼容易。

《關鍵評論網》訪問了3位專家：婦女新知副董事長、專長人際與溝通的世新大學口語傳播學系副教授李佩雯；著有《空間就是性別》、台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達，以及婦女新知監事、德臻法律事務所律師莊喬汝。請他們就各自研究專長告訴我們，到底怎麼樣的行為可以算是性騷擾。

性騷擾的定義是什麼？判斷標準不只「性」和「我不舒服」

畢恆達和莊喬汝都認為，並不是「某人覺得不舒服，就等於性騷擾」。畢恆達和莊喬汝説，判定性騷擾要有4個要素「性」、「主觀」、「客觀」和「權力」。

莊喬汝說，首先，行為或言論必須「性冒犯」或帶有「性暗示」。「主觀」的部分，則是看這個行為（包括肢體或語言）會不會讓當事人不舒服，或讓當事人覺得被冒犯。

但畢恆達說：「光靠主觀不能決定它是不是性騷擾，因為每一個人的主觀不一樣」，因此還要納入客觀的社會共識。

畢恆達舉例：「在一個社會的特定文化、歷史脈絡底下，有這個社會文化裡面我們約定俗成、一般可接受的互動模式。比如說台灣，陌生人我搭你的肩不算騷擾，可是我摸你屁股是騷擾。」而這樣的狀況，也會隨著不同的時空背景改變：「十年前，說不定搭肩也算騷擾。」【註1】

莊喬汝説，在法律上，將這樣的客觀概念稱作「合理的被害人」，指「任何成熟的人處於他的立場下，是不是都會覺得不舒服？如果是的話，那我們就不認為他的情緒有特別敏感之處。」

「權力不平等」也會是判定性騷擾的要素

除了主觀的感受、客觀的社會共識，還有一個大家比較不熟悉的要素，叫做「權力不平等」。莊喬汝說，「權力關係常常被我們用來提醒，被害人沒有反抗是因為階級、權力的存在。」因此對方看起來接受，不代表喜歡這個行為。【註2】

那麼怎麼樣算是權力不平等的狀況？畢恆達舉例，比如老師與學生、老闆與員工。但畢恆達說，「這種還算好認定，可是有些權力不是那麼清楚可以界定，比如這個人是我爸爸媽媽的好朋友，就會造成他在回應方式比較害怕，這種是介於中間、比較難界定的權力不平等。」

另外，當事人是否有「騷擾」的意圖，也常常是性騷擾的爭論焦點，莊喬汝提到，「很多行為人會説，我沒有這個意思啊，但被害人如果是『合理的被害人』，行為人的意圖有時候我們不會直接作為判斷的依據。」她說：「因為所有的意圖都藏在你心中，你今天到底是本於什麼樣的意圖，沒有辦法（得知）。」

雖然有以上的要素，但畢恆達説：「不是一個行為或一個字眼就一定是性騷擾或一定不是性騷擾，應該放到某個特殊的社會情境底下，這個情境裡決定這兩個人的關係是什麼。」一切都要實際情況做判斷。

《性騷擾防治法施行細則》第2條也規定，性騷擾的認定，應就個案審酌事件發生的背景、環境、當事人的關係、行為人的言詞、行為及相對人的認知等具體事實。【註3】

為了更詳細的討論，我們設計了一些情境、製作了3張圖片，發布在《關鍵評論網》的臉書、IG上與大家討論，也聽聽3位專家的想法。

你貼裸露照片，我留裸露言論，算是性騷擾？

如果有個女生在IG貼出乳溝照，她的男性朋友在下面留言「好大」、「好雄偉」、「你男友一定很『性』福」，這算性騷擾嗎？若是換成男生秀肌肉，他的女性朋友說出一樣的話，也是性騷擾嗎？

Photo Credit: 關鍵評論網 吳念芯

針對這個狀況，我們FB上貼文討論，也在IG上進行投票，有278名網友參與投票，其中70%認為這樣的言論屬於性騷擾，30%則認為不算性騷擾。

有網友認為：「都是稱讚啊，騷擾什麼」、「po這樣的照片應該是想要得到這樣的稱讚吧」、「如果是看到照片後密人說好大好性福才有問題」，也有人說「既然可以留言，表示po的人允許他人發表言論，而且這些留言也不存在傷害或貶意。」

但是也有網友不認同，認為：「雖然是自己貼了露骨自拍照，但並沒有給別人留下騷擾言論的權利，就像穿得少不等於強暴」，更有人說「當事人覺得算就算」。

也有讀者對3種留言持不同看法，覺得「『一定很性福』這種跟性幻想有關的不行，說性福算性騷擾，雄偉就不算」。

那麼，在專家眼中，這樣的網路留言，到底算不算性騷擾呢？

莊喬汝看到這個圖片立即嚴肅表示，「這個留言我們認為會很冒犯性喔，因為這個是典型的對身材的跟性有關的評論。」但如果要認定是否屬於性騷擾，莊喬汝說，主要是看雙方「事前如何互動」、「事後如何反應」。

事前如何互動，莊喬汝舉出過去碰過的一個案例説，有個男生用Line傳了A片給女生朋友，女生覺得不舒服，但男方説，他只秉持著「跟朋友分享」的心情傳送A片，但莊喬汝表示，「這個案件我們還是認定是性騷擾。」

「原因是我們請他們兩個提出過去從認識到現在的一些Line對話紀錄，我們發現他們的交情真的滿普通的，就是有時候聊聊天，談論一些時事這樣子，沒有像男方說的彼此是哥們、到分享A片的程度。」

莊喬汝說：「如果兩個人常常討論黃色笑話，或是傳影片也不是第一次，或是常常會傳一些裸露的照片討論，『欸，你覺得這個清涼照、這個乳溝照怎樣？』，如果平常就有類似對話，後面他傳了個A片，是不是可以認定是性騷擾，我們恐怕就還可以再斟酌。」莊喬汝說，這則留言的例子也可以用這樣的標準來認定。

除了雙方過去的互動方式，雙方事後的反應也可能納入考量。莊喬汝說，貼文者如果馬上刪除對方的留言、嚴肅要求對方「請你不要亂留言」，或是沒有回覆，在法律上就比較容易認定為性騷擾，但如果「（貼文者）給他（留言者）按了個讚，我們就不會認定他有性騷擾，有正面回覆就不容易被認定性騷擾。」

另外，有網友認為，胸肌、胸部本來就是和性有關的部位，因此留言者想談性方面的事情很正常。但李佩雯不認同，她說「想要展露我的身材，是因為我有我的身體自主權，我想要讓人家看到，不代表我露出我的身體的某個部份，我就期待你來給我評論、就期待你來跟我很淫穢的說兩句。」

為了安全，扶腰過馬路，算是性騷擾？

另外一個情境是交情普通的男生和女生走在斑馬線上，其中一人覺得來車很多，於是用手掌扶對方後腰，希望他走快一點。這樣是算是性騷擾嗎？

Photo Credit: 關鍵評論網 吳念芯

我們同樣在FB和IG上對此進行討論，這次，有295名網友參與投票，認為這算性騷擾的佔45%，認為不算性騷擾的佔54%。

針對這個狀況，大家的想法比較分歧。有人留言：「我是男生不會覺得是性騷擾，而且覺得對方很不錯」也有人覺得，與雙方交情、做這個動作的動機有關：「朋友的話會覺得只是好意」、「動機是為了保護那就不算」。

但也有人認為當事人覺得不舒服就算性騷擾，另外也有人以「觸碰的時間」或「朋友的等級」來認定：「觸碰超過三秒而且對方不舒服就算」、「如果是普通朋友就有可能（是性擾擾），畢竟朋友有分等級」，也有人特別提及「不喜歡這種偶像劇情節」。另外也有人認為腰部因為靠近臀部，屬於有點敏感的部位，認為「可以言語提醒或拉手就好，居心不良」。

面對這個情況，莊喬汝說，在法律上，「有個判斷標準是這個舉動是不是有其『必要性』，有沒有其他方法可以達成？今天行為的動機所要帶來的目的到底能不能夠達成？摟著對方的腰、扶住對方的腰，是不是就是能夠避免他撞到？」

莊喬汝説：「如果是輕輕扶著他，他們還是繼續用正常的速度走，那我們就會覺得這個舉動是有點冒犯性的。但如果是那個（紅綠）燈已經在閃了，這樣（用力）推他往前，我們可能就不會認定這是一個性騷擾的舉動。」

「友達以上，戀人未滿」的吻，算是性騷擾？

除了以上這兩種「普通朋友」與「網路網友」的狀況，還有種更難以確認的狀態，是「曖昧中」的對象。對彼此有好感的異性共處一室，在燈光美氣氛佳之下，一方在喝了點酒後，主動親吻對方，算是性騷擾嗎？

Photo Credit: 關鍵評論網 吳念芯

針對這個情況，我們在FB和IG上請大家留言討論並舉辦IG投票，有322人參與投票，認為算是性騷擾與不算性騷擾的各佔一半。

認為不是性騷擾的人説，「那是當下氛圍，所以不算」，也有人認為「如果被動方不願意，應該不會參與這種場合」。但也有人認為，「只要另一方感到不舒服就是性騷擾，跟性別無關」也有人覺得，關係不明確所以算是性騷擾，更有讀者說：「算啊，不喜歡這種自以為偶像劇浪漫的橋段」。

對此，畢恆達認為，要看主動的一方「怎麼親上去」：「有可能就是趁其不意，『哇』就把他抱過來，嘴巴就碰上了，反應都來不及；跟慢慢慢慢的往前，不太一樣。相較之下，趁其不意比較像性騷擾。」

莊喬汝也說：「感情探索階段本來就會有些肢體接觸」，這樣的案子非常難判定，法律上，會從雙方的事前互動、事後反應來看，例如：「雙方之後還有互傳訊息、互相約出去吃飯、開玩笑聊天，由此回推當下情況，你也沒有不舒服，不然理論上我們對於不舒服的人，可能就不會再跟他有這些互動或接觸了。」

但莊喬汝補充：「辦到這種案子我心裡也很忐忑，你事後跟對方的互動是不是可以回推當時是不是不舒服，有時候很難講，但法律上也沒有其他更好的方式去認定。」

此外，有網友提到：「兩情相悅就不算（性騷擾）」，但莊喬汝説說：「很多女孩子會覺得，我喜歡你、我喜歡跟你聊天、甚至牽手，我喜歡跟你一起看電影，但是我不喜歡你碰我，我不喜歡你對我做一些隱私部位的觸碰。」因此兩情相悅不見得代表喜歡對方做的行為。

在實務狀況中，尤其雙方曖昧的情況下，的確容易出現性騷擾爭議，很多男性也擔心自己不小心就被指控性騷擾。啟宗心理諮商所諮商心理師張義平就提醒，避免性騷擾爭議的方式，其實就是「尊重」，在互動過程中，「男生最需要就是去享受互動的過程，先把結果放開，如何真的去跟對方互動，而不是只是想到『我就要跟這個人上床』、『她會不會變成我女朋友』，這個（疑似性騷擾的）成分就可以慢慢降低⋯⋯把每個人都當成一個獨立的生命跟個體去看待，尊重身體界線就比較容易做到。」

【註1】畢恆達以「合理個人」（reasonable person）來說明認定性騷擾時，需要注意社會的共識。但他說「這個person也會有性別差異，男人可能會比較寬鬆，女人的界定通常比較緊縮。」因此也有人主張，要以「女性」認為的合理來界定性騷擾（reasonable women），「因為絕大多數的騷擾還是對女性的騷擾。」

【註2】有一派女性主義者認為，就算雙方是平輩，沒有階級、職業上的差距，但因為男性跟女性在社會上的地位不同，因此不同性別間，權力本身就不平等。畢恆達說，「台灣的文化或教育對於女性有諸多束縛、要求，女性就是要溫柔婉約、被動、不可以太兇，所以她從小習得了這個教育，成為一個好女人的樣子，這個樣子本身對於騷擾就是不利的。」不過莊喬汝說，以目前台灣法律，不會單純用「性別差異」就認定雙方權力不對等。

【註3】不同於畢恆達以及莊喬汝，李佩雯對於性騷擾的定義比較特別：「一般人想像的那種性騷擾，比比如說鹹豬手這些，我會比較把他歸類在於『不當的性接觸』，不會立刻的冠上『性騷擾』的說法，因為性騷擾在我所學當中，主要是跟權力有關係。」

李佩雯認為，性騷擾大概可以分成2種，分別是「利益交換」和「敵意的環境」。「一種是被迫進行對價關係的『利益交換』，比如說，掌握權力的上司跟你暗示說，你必須跟我吃飯、上床我才讓你升官。」

「另外一種叫做『敵意的環境』，比方說，在職場上權力較高的一方想要找權力較低的一方麻煩，比如透過講黃色笑話或性別歧視之類的言論，讓權力低的一方覺得上班很痛苦。因為雙方權力不對等，權力低的一方往往覺得有苦難言。這種跟『權力』相關的不當的性的表現，我才會把它定義為性騷擾。」

核稿編輯：羊正鈺